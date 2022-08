Het Amsterdam van AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma: ‘Oostzaan voelt als een dorp’

Rennie Rijpma (50) is de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Ze komt al jaren bij Pllek en café De Gouden Florijn, ontdekte fietsend alle hoeken van de stad en heeft een enorme bewondering voor Femke Halsema.

Kroeg

“Sinds ik in Amsterdam woon, kom ik in De Gouden Florijn aan de Rozengracht. Als ik er binnenstap, zelfs na maanden afwezigheid, voelt het als thuiskomen. Het is niet te groot en je hebt veel stamgasten. De mix van mensen vind ik ook leuk: veel uit de buurt, maar ook toeristen. En ik ben dol op Nico, eigenaar en al jaren de vaste kracht achter de bar. Hij maakte ook zelf de prachtige glas-in-loodramen.”

Restaurant

“Pllek in Noord. Daar heb ik regelmatig zakelijke afspraken. Je komt er makkelijk met het openbaar vervoer én kunt er goed parkeren – uniek in Amsterdam. Een heel relaxte plek met mooi uitzicht over het IJ. Ik kom er al sinds de opening, ruim tien jaar geleden, en heb het vanuit een paar containers zien groeien tot wat het nu is.”

Beeld Sophie Saddington

Mijn buurt

“We wonen al bijna vijftien jaar in Noord. In de laatste meters van Amsterdam, tegen Oostzaan aan. Het is dan wel de stad, het voelt ook als een dorp. The best of both worlds, zeg ik altijd. Ik vertoef graag in mijn tuin en in Het Twiske.”

Mooiste herinnering

“In 2000 was ik als verslaggever aanwezig bij het uitstrooien van de as van componist Pieter Goemans, van het lied Aan de Amsterdamse grachten. Op een betoverend stille zondagochtend is zijn as over de Prinsengracht uitgestrooid. Langs de gracht stonden piano’s en werden varianten van het lied afgespeeld. Het was een uniek moment, ik vond Amsterdam toen echt op z’n mooist. Deze herinnering staat voor altijd in mijn geheugen gegrift.”

Beste plek om te sporten

“Ik loop vaak hard in Het Twiske. Je hebt er heerlijk de ruimte en voelt je lekker vrij. Af en toe bootcamp ik er ook, op de parkeerplaats. In de lockdownperiode deed ik dat wel meer. Ik las over coronakilo’s, maar zelf ben ik nog nooit zo fit geweest.”

Eerste keer Amsterdam

“Toen ik een puber was, gingen mijn broer en ik helemaal vanuit Friesland een dagje naar de hoofdstad. Aangezien je in het noorden geen McDonalds had, wilden we daar per se eten. We hadden ons er een enorme voorstelling van gemaakt, maar uiteindelijk viel het eten toch tegen.”

Kapper

“Kapper Manfred van Haarhemel in de Jordaan, al jaren mijn vaste kapper. Voor hem is elk kapsel een soort kunstwerk. Ook al heb je het simpelste kapsel, hij maakt er een feestje van. Hij besteedt aandacht aan zijn klanten. Naar deze kapper gaan voelt voor mij als een uitje. En Haarhemel blijft een goede naam.”

Beeld Daphne Lucker

Ergste horeca-ervaring

“Toen ik in het restaurant van het AMC een saucijzenbroodje at. Het was totaal over de datum. Jarenlang heb ik geen ­saucijzenbroodje meer willen eten; het is eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen. Best merkwaardig dat je nota bene in een ziekenhuis een slecht broodje eet. Gelukkig heb ik een sterke maag.”

Favoriete Amsterdammer

“Misschien een atypische keuze, maar voor mij is dat Femke Halsema. Ik heb een enorme bewondering voor haar. Ga er maar aan staan: de geliefde Eberhard van der Laan opvolgen. Ze wordt telkens aangevallen op de persoon. Naar mijn idee heeft ze het beste met de stad voor.”

Theater

“Het Concertgebouw blijft een prachtig gebouw, met heel goede akoestiek. Jaren geleden ging ik er naar een concert van De Dijk. Aanvankelijk zat iedereen braaf op zijn stoel, maar toen ze zeiden dat we ook wel mochten gaan staan, brak het feest lost. Wat was dat leuk!”

Geheim adres

“Tijdens de laatste editie van Sail heb ik het Keerkringpark ontdekt. Toen was het er heel druk, maar normaal gesproken zie je er niet veel mensen. Een heel fijne plek om te relaxen. Je kunt lekker aan het water zitten, de schepen voorbij zien komen en je echt even afzonderen.”

Beeld Daphne Lucker

Plein

“Het Zonneplein in Tuindorp-Oostzaan. Midden in zo’n volkswijk is daar opeens dat hele mooie pleintje, waar altijd iets gebeurt. In tegenstelling tot het centrum, met veel grote winkelketens, heb je op het Zonneplein vooral kleine winkeltjes. En niet te vergeten het Zonnehuis, een prachtig instituut voor voorstellingen, musicals en concerten.”

Favoriet vervoermiddel

“De fiets. Toen ik als verslaggever in Amsterdam kwam wonen, fietste ik de hele stad door. Ik heb daardoor zo’n beetje elk hoekje van Amsterdam op de fiets ontdekt. En eigenlijk doe ik alles nog steeds het liefst op de fiets. Wel kan dat vanwege de drukte in de stad soms een tikkeltje gevaarlijk zijn.”