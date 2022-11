Het Amsterdam van actrice Wynn Heliczer: ‘Mijn kapper is een soort buurtkroeg geworden’

Onlangs kwam het luisterboek Just Kids van Patti Smith uit, in het Nederlands ingesproken door actrice Wynn Heliczer (39), met soundscapes van studio De slapende hond. Zij woont haar hele leven al in Amsterdam en zou graag een keer wat drinken met Smith, om te vragen of ze soms met haar vader gezoend heeft.

Mooiste fontein

“Mijn vader is Piero Heliczer. Hij was een Amerikaans-Italiaanse dichter en filmmaker die deel uitmaakte van de New Yorkse undergroundcultuur in de jaren zestig, en veel samenwerkte met de Beat Poets en Andy Warhol. Later kwam hij in Amsterdam wonen, om de hoek van het Frede­riks­­plein. Omdat veel huizen in die tijd nog geen badkamer hadden, ging hij vaak douchen in de fontein.”

Beeld Nina Schollaardt

Favoriete gevel

“Ik zal een jaar of zes geweest zijn en zat bij mijn moeder achterop de fiets. Ze had een lange vlecht, daar speelde ik altijd mee. We sjeesden langs Herengracht 579 en ik keek omhoog en zag een gigantische draak met daarboven een soort engel. Precies op dat moment vroeg mijn moeder hoe ik wilde heten. Piera – mijn vaders idee – of Wynn. Ik weet eigenlijk niet waarom ik voor Wynn koos.”

Beeld Nina Schollaardt

Theater

“Bellevue heeft veel emotionele waarde voor me. Ik heb er tijdens het Fringe Festival in 2013 gewonnen met de voorstudie van mijn voorstelling The Missing Beat Project, en een paar jaar later stond ik daar weer – met een gebroken been nota bene. Het was heel bijzonder om daar te spelen.”

Beeld Nina Schollaardt

Kapper

“Mijn lief komt al de helft van zijn leven – dat is echt heel lang – bij kapper Billy Fame aan het Waterlooplein. Sinds ik hem ken, ga ik er ook heen, en met mij veel vrienden en familie. Het is een soort buurtkroeg geworden. Als ik daar ben vraag ik altijd: Hee Steef, heb je nog iemand gezien? En dan begint ze: ja, je moeder en Huub en… En dan is de zaak ook nog vernoemd naar Billy Name, een bekende New Yorkse fotograaf die ooit een foto van Andy Warhol, Edie Sedgwick en mijn vader samen maakte. Je snapt: de cirkel is helemaal rond.”

Zou graag een drankje drinken met

“Patti Smith. Niet alleen omdat ze een engel is, out of this world, maar ook omdat ik haar heel graag zou willen vragen of ze met mijn vader gezoend heeft. Ik heb dat verhaal ooit gehoord, maar ben stom genoeg vergeten van wie. Mijn vader overleed toen ik 9 jaar was, dus hem kan ik het niet meer vragen.”

Plein

“Op de drukke kruising van de Elandsgracht en de Marnixstraat is een klein vluchtheuveltje. Toen mijn zoon James geboren werd, heeft een vriend van mij het vluchtheuveltje naar hem vernoemd. Nu heet het het James Ludwynn Heliczer-Groen-pleintje, maar dat moet je maar net weten.”

Modewinkel

“Het Nederlandse label Jouez les Enfants van Mies Splinter en Spike Spijker – alleen die namen al, zo goed! – hebben geweldige pakken. Ik ben ooit bij ze langs geweest in hun atelier in Duivendrecht om een pet op te halen, en bleef daar uiteindelijk urenlang hangen omdat het zo gezellig was. Het zijn geweldig leuke mensen die zulke simpele, mooie stukken maken. Nu wil ik ook zo’n pak.”

Wil altijd nog

“Dat zijn eigenlijk twee dingen. Ik zou heel graag willen dat Amsterdam eruit zou zien als de verbeelding ervan die kunstenaar Hessel Stuut gemaakt heeft. Dan wordt Amsterdam omgeven door bergen en meren en zie je Alpentoppen pieken achter het Vondelpark. Verder wil ik nog altijd Wynns grote rapshow in Paradiso, dat lijkt me nou echt het einde. Toen ik zwanger was en mijn kind telkens ’s nachts wakker werd, ben ik begonnen met rappen en ik kan het inmiddels best aardig.”

Favoriete lied over Amsterdam

“Mag het ook een liedje voor Amsterdam zijn? Dan zou ik graag een nummer van The Smile willen noemen en dat nummer heet The Same. In Amsterdam wonen veel mensen met een kort lontje, maar als we iets langer naar elkaar zouden kijken en luisteren, dan zijn er echt meer overeenkomsten dan verschillen. Of zoals Thom Yorke in dat nummer zingt: We’re all the same. En dus: zeg elkaar gewoon gedag, ken je buren.”

Dit kan beter

“Ik las laatst in Het Parool dat een kwart van de Amsterdamse vrouwen menstruatiearmoede heeft. Toen dacht ik: sorry? Dat is echt absurd. Ik vind dat daar een beter plan voor moet komen. Cyclus-support! Wij hadden het vroeger thuis ook niet breed en het is belangrijk dat er naar iedereen omgekeken wordt.”

Favoriete kroeg

“Ik kom heel graag in Café de Tuin in de Tweede Tuindwarsstraat. In diezelfde straat zit Atelier Paradis. Eigenaresse Patricia maakt kleren voor de Biënnale, schildert en heeft ooit een muziekvideo gemaakt voor de band Mumford & Sons. Bij haar drink ik ook weleens wat.”

Geheim adresje

“Rein maakt geweldig mooie sieraden van edelmetalen en biljartballen. Maar hij is analoog en alleen irl (in real life, red.) te vinden in plaats van via een url. We noemen hem daarom geheime Rein. Voor mij heeft hij een ketting gemaakt: een ringetje aan een ketting, heel simpel maar heel inventief. Zo heeft hij laatst geweldige sieraden gemaakt van weggegooide koeienhoorns.”