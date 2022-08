Het Amsterdam van actrice Sigrid ten Napel: ‘Ik sta op het balkon te miauwen naar katten’

Sigrid ten Napel (29) is actrice. Tot 11 augustus is ze te zien in Edward II - The gay king. Daarbuiten is ze dagelijks te vinden in Ekoplaza of dansend in het vooronder van ecstatic dance-boot Odessa aan de Veemkade.

Mammoetbomen

“Het is niet per se het mooiste van Amsterdam, maar wel bijzonder: het Beatrixpark. Dat zit zo: mijn onderbuurman noemen we ‘de bomenman’. Hij heeft een bomenroute uitgezet in het Beatrixpark en elke boom van een naamplaatje voorzien. Zo ontdekte ik dat er een bonte verzameling bomen van over de hele wereld staat. Zoals twee jonge reuzensequoia’s, dat zijn die beroemde mammoetbomen waar mensen speciaal voor naar het Yosemite National Park in Californië gaan. Met die wetenschap waan ik me tijdens een wandeling aan de andere kant van de wereld.”

Beatrixpark. Beeld Sophie Saddington

Standbeeld

“Om het jaar is de sculptuurbiënnale ArtZuid in Zuid. Van de Churchilllaan tot aan de Apollolaan zijn er indrukwekkende standbeelden te vinden en krijgt de stad er een ander gezicht. Ik vind het fascinerend hoe het in godsnaam mogelijk is om uit ruw materiaal zoveel levensvatbare vertellingen te halen. Ik heb nu al zin in de editie van 2023.”

Theater

“Frascati biedt zowel een plek aan nieuwe makers als de gevestigde orde. Het is een ontmoetingsplaats voor afgestudeerde toneelacademiemensen en studenten. Het bruist er altijd, ook na de voorstellingen en het is voor mij een plek om weer even in contact te komen met het vak, op een hele leuke, optimistische manier. Het is een soort clubhuis.”

Winkel

“Ik ben gek op boodschappen doen en dan vooral bij de Ekoplaza. Ik doe nooit weekboodschappen, maar kom er elke dag. Het is echt mijn lievelingswinkel. Inmiddels ken ik iedereen daar, en zie ik het als een medewerker naar de kapper is geweest of een zware dag heeft. Dan vraag ik even hoe het gaat.”

Uitgaan

“Dat doe ik vrijwel nooit. Omdat ik niet drink, omdat ik niet dol ben op veel mensen in een kleine ruimte en omdat ik niet hou van schreeuwen boven de muziek uit. Daar heb ik de perfecte oplossing voor gevonden: de Odessa, een ecstatic dance-boot aan de Veemkade. Je praat er niet, drinkt niet, laat je telefoon achter en mag een ander niet zonder toestemming aanraken. Ook hebben ze een hottub op het dak en als je helemaal bezweet bent van het dansen kun je zo, hup, het IJ induiken.”

Lied over Amsterdam

“Ik associeer Sukkel voor de liefde van The Opposites altijd met de periode dat ik nog veel uitging in Amsterdam. Het nummer begint met: ‘Zes uur in de morgen, stad uitgestorven, bel voor een bootycall maar niemand wil het horen’. Ik ga er altijd voor het gemak vanuit dat het over de Amsterdamse nacht gaat, en zie mezelf weer op het podium in Paradiso staan met mijn vrienden.”

Café de Ceuvel. Beeld Sophie Saddington

Restaurant

“Mijn stamrestaurant is de Ceuvel in Noord, daar kom ik ontiegelijk vaak. Ze hebben de allerlekkerste bitterballen van de stad en die zijn nog vegan ook. Wat ik ook een gigantisch goed restaurant vind, is De Kas. Ze komen met de ene smaakexplosie na de andere. Ik ben veganist en heb meermaals gevraagd: weten jullie zeker dat dit echt vegan is? Het is zo goed, dat slaat echt nergens op.”

Dieren in Amsterdam

“Wanneer ik een dier op straat zie, loop ik er bijna altijd even naartoe, zeg ‘hé’ en begin een gesprek. Mijn vriend doet dan vanaf een afstandje de andere stem, die van het dier, zo ben ik niet helemaal alleen in deze verbeelding. Ook sta ik soms te miauwen op het balkon naar de katten in de binnentuin, dan springen er altijd een paar op het dak van een schuurtje en miauwen terug. Dat vind ik erg gezellig.”

Pek en veren de stad uit

“Ik weet dat niemand er iets aan kan doen, maar toch: kunnen we het hebben over al die wegopbrekingen in de stad waardoor je de hele tijd om moet fietsen of af moet stappen, die zijn toch verschrikkelijk? Ik ben het zó zat.”

Beste plek om te relaxen

“Mijn eigen huis. Er is geen plek waar ik zo op adem kan komen. Maar een goede tweede is de door mij zeer geliefde Coffeecompany in de Scheldestraat. Ik bestel dan een matcha latte, kan heerlijk voor me uit turen of bij toeval een leuk gesprek hebben met iemand. Ik kom uit het dorpje Lekkerkerk, waar geen koffieplekjes waren. Daardoor voelt het iedere ochtend als een enorme luxe om de dag zo buiten de deur te kunnen beginnen.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik was een jaar of vijf toen ik met mijn vader meeging naar zijn werk. Hij had een kinderkamerwinkel aan het Vondelpark, Vibel heette het. Ik vond het geweldig: in die kinderkamers kon ik de hele dag spelen en ik voelde me enorm van dienst, want ik dacht dat ik ook aan het werk was. Toen ben ik echt al een beetje van Amsterdam gaan houden.”

Festina Lente. Beeld Sophie Saddington

Kroeg

“Festina Lente is de ideale plek om een boek of script te lezen of een spelletje te spelen. Binnen is het een beetje donker en het meubilair heeft al zeker zes levens gehad, dat staat voor mij symbool voor gezelligheid. In de herfst, als het buiten regent, is het daar geweldig lekker zitten – dan heb je echt de jackpot te pakken.”