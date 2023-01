Het Amsterdam van actrice Janni Goslinga: ‘Fietsen door Noord en dan het pontje nemen vind ik heerlijk’

Janni Goslinga (53) is actrice, onlangs won ze de Mary Dresselhuys Prijs. Ze komt graag op de markt op het Buikslotermeerplein en bij ITA, haar tweede thuis. Het fietstochtje vanuit Noord is heilig.

Mijn buurt

“Ik ben geboren in Rotterdam en in 1989 naar Amsterdam gekomen. Nu woon ik in Noord, daarvoor aan de Hoogte Kadijk in Oost en in Bos en Lommer. De Rode Kruisbuurt is echt mijn buurt: vijf doodlopende straten die uitlopen op de Waddendijk. We hebben elk jaar een buurtfeest op het grasveld. Het is een leuke buurt met een mix van mensen die zijn opgegroeid in Noord en het huis van hun ouders hebben overgekocht en allemaal nieuwe types.”

Kan veel beter

“Mijn dagelijkse boodschappen doe ik op het Buikslotermeerplein. Toen wij er zeventien jaar geleden kwamen wonen, waren er nog speciaalzaken als een cadeauwinkel en een fantastische bakker met lunchroom. Mijn buurvrouw, die opgroeide in Noord, vertelt weleens dat ze nog uitging op het plein en dat het heel gezellig was. Nu is er vooral veel leegstand. Door te hoge huren kunnen alleen de grote ketens overleven. Zonde. Gemeente, doe er iets aan!”

Markt

“Over het Buikslotermeerplein wil ik nog wel zeggen dat de markt top is. Wij halen onze groente bijvoorbeeld altijd bij Dirk Lek, ze hebben fantastisch groente en fruit. Bij de viskraam kom ik ook graag.”

Restaurant

“Mijn zoon werkt sinds een jaar in de ­keuken bij VRR in Oost. Ik vind het superrelaxed om daar te eten met vrienden en familie. Je bent echt een avond uit, maar het is geen opgeprikte tent. De kaart is erg lekker. Ze hebben een prachtige bar, een grote bakkerij en een open keuken.”

De keuken van restaurant VRR, met links Goslinga’s zoon. Beeld Nina Schollaardt

Café

“In de bocht van de Waddenweg heb je buurtcafé Permanent. Het is een pop-up, ontstaan in coronatijd. Vroeger was het een kapper, nu drink je er een kop koffie of een biertje. Het is een beetje als een huiskamer. Ik kom er meestal overdag. Alles komt daar samen: de Nieuwendammerdijk, het Blauwe Zand, de Vogelbuurt en het Noorderpark. Een leuk kruispunt.”

Mooi lied over Amsterdam

“Dans le port d’Amsterdam van Jacques Brel. Mijn broer kan dat heel mooi zingen. Ik weet nog dat hij op de Hoogte Kadijk bij mij thuis kwam toen hij net de vooropleiding voor de toneelschool deed. ‘Jan, Jan, ik kan zingen,’ riep hij en toen zong hij dit lied.”

Mijn kapper

“Ik ga naar de kapper bij Simcha & Friends, een krullenkapper. Simcha is de koningin van de zaak. Er loopt een enorm vrolijke batterij aan beauty’s rond. Je krijgt koffie, ze wassen je haar en ze hebben een eigen methode om krullen te knippen. Een vrolijke tent waar ik mijn ogen uitkijk.”

Beeld Nina Schollaardt

Uitgaan

“Vroeger ging ik vaak naar bandjes in Paradiso of de Melkweg. Een klassieker was toen ik liefdesverdriet had en helemaal ellendig op de bank lag. Mijn vrienden hebben me toen meegesleept naar een Americanabandje in de Melkweg. In m’n oudste joggingpak ben ik toen vanaf het podium versierd door de zanger/gitarist. Dat je je favoriete onderbroek aan hebt, een versleten tentmodel, en dat die jongen later zei: ‘Dutch girls!’ en waarschijnlijk dacht: wat voor type heb ik nu aan de haak geslagen? Een hilarische avond.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik weet nog heel goed dat ik hier net studeerde en in de Leidsestraat fietste, waar je eigenlijk überhaupt niet mag fietsen, en dat ik met mijn wiel in de tramrails kwam en languit op straat viel. Met de stress dat er een tram aan kon komen. Ik voelde me zo onhandig en provinciaals.”

Theater

“ITA is mijn tweede thuis. Sinds de fusie met de schouwburg is de brasserie erg leuk geworden, terwijl dat vroeger een moeilijke plek was. Mensen zonder een link met het theater kwamen er niet. Nu loopt het als een tierelier.”

Beeld Nina Schollaardt

Speciaalzaak

“Mijn man heeft Molukse roots en kan heel goed Indisch koken, maar dat kost veel tijd. Als we die niet hebben, gaan we naar Kannibalen en Paradijsvogels. Je kunt er afhalen, maar het is ook een piepklein restaurant. Favoriet bij ons is de rendang en saté van geit.”

Broodjeszaak

“Op mijn werk wordt ’s middags gekookt door een kok. Heerlijk als je ’s avonds speelt. Soms is ze er niet en dan halen we broodjes bij Cora aan de Prinsengracht. Niet goedkoop, al valt het voor Amsterdamse begrippen mee, maar zo lekker. Ik neem dan graag een broodje pastrami, zuurkool en augurk.”

Beeld Nina Schollaardt

Favoriet vervoermiddel

“Mijn hele leven heb ik in dorpen gewoond en vond ik het volkomen vanzelfsprekend om drie kwartier te fietsen om een paar biertjes te drinken. Nu woon ik in Noord. Dat tochtje, fietsen door Noord en dan het pontje nemen, vind ik heerlijk. Het is een van de weinige dingen in het leven die niet sneller kunnen. Soms mis je net de pont. Dat vind ik echt wel vervelend, zeker als het regent en ik moe ben, maar ik vind het ook een lekker gegeven.”

Mooiste park

“Het eerste huisje dat ik kocht was een appartementje in Bos en Lommer, aan het Erasmuspark. Ik kom er nog weleens terug voor sentimental reasons. Mijn broertje heeft mijn oude huisje later overgekocht. Wij hebben daar onze zoon gekregen en hij zijn twee dochters. In die tijd liep ik heel veel rondjes door het Erasmuspark met de baby. Het werd toen opgeknapt. Er werd opeens cricket gespeeld, er kwamen een rozenhaag en tafeltjes met ingelegde schaakborden erin. Als het mooi weer was, gaven we picknicks en feestjes in het park, omdat we niet in ons huisje pasten met alle vrienden. Een romantische tijd waar ik graag op terugkijk.”

