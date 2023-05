Het Amsterdam van actrice Frieda Barnhard: ‘Ik achtervolg mensen om te vragen waarom je iemand die je niet kent uitscheldt voor tyfushoer’

Actrice Frieda Barnhard (27) studeerde in 2018 af aan de toneelschool en is nu te zien in ziekenhuisserie Dag & nacht. Ze woont naast Park Frankendael, zwemt graag in het Flevoparkbad en haalt ijsjes bij Massimo. ‘Hun vegan pistache-ijs is het beste wat er is.’

Mijn buurt

“Ik was achttien toen ik naar Amsterdam kwam. Eerst heb ik tweeënhalf jaar in Noord gewoond, daarna heb ik een halfjaar rondgezworven en paste ik op huizen of katten en logeerde ik veel bij mensen. Inmiddels woon ik zo’n zes jaar tussen de Ringdijk en Park Frankendael, dat is mijn buurtje. Ik kom uit Brabant en ben echt een provinciaal, dus die rust is fijn. Het voelt heel dorps.”

Mooiste park

“Ik vind het waanzinnig dat Amsterdam zo veel parken heeft. Frankendael is mijn lievelings. Ik weet niet of ik nu een architect beledig, maar het voelt niet als een heel erg vormgegeven park. Ik vind het leuk dat het zo willekeurig is. De ooie­vaars­paal, het kikkerpoeltje, de grasvelden en moestuintjes, heel lief allemaal.”

Favoriete plek om te sporten

“Zwemmen is de enige sport waar ik plezier uit haal. Ik ging altijd naar Homeland om er baantjes te trekken, tot ik op een gegeven moment vier dagen achter elkaar ging en dacht: goh, wat is het lekker rustig. Bleek het oppervlaktewater rioolwater te bevatten; iemand vertelde me later dat er heel veel poep in zat. Er stond wel een groot hek, maar daar ben ik vier keer langsgelopen. Je begrijpt dat ik daar lichtelijk door getraumatiseerd ben, dus nu zwem ik graag in het Flevoparkbad. Ik heb zin om weer te gaan.”

Bioscoop

“De Uitkijk is mijn lievelingsbioscoop. Het is een gezellige plek met een leuke programmering vol oude films. In de zomer kun je er ook Zomergasten kijken. Het liefst zit ik op de voorste rij, op een balkonnetje. Dan zit je op een perfecte afstand van het doek.”

Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“De Kas in Frankendael zit naast mijn huis, daar kom ik graag. Laatst was ik voor het eerst bij Moon, dat restaurant dat ronddraait in de A’dam Toren. Een totaal decadente plek, maar daar hebben ze ook heel lekker eten en het uitzicht is waanzinnig. Je kunt me trouwens ook gerust in een shabby eetcafé neerzetten met een kop tomatensoep en friet. Ik hou van beide.”

Mooiste herinnering

“De periode op de toneelschool heeft me gevormd als mens en zonder mijn vrienden van daar zou ik me hier verloren voelen. We hadden een mooi dakterras op de achtste verdieping, dat mis ik nu heel erg. Daar heb ik vaak op gestaan, maar ik heb het ook voor lief genomen.”

Broodje

“Het broodje met aubergine, radijs en hummus van Vermaz op het Europaplein. Aubergine is mijn favoriete groente, dus alles waar dat in zit vind ik lekker.”

Speciaalzaak

“Papier- en schildersbenodigdhedenwinkel Vlieger. Ze hebben mooie potloden en stiften, maar ik vind het vooral fijn om naar al die mooie papieren met patronen te kijken. Je hebt er papieren waar blaadjes en bloemetjes in zitten – heel mooi.”

Beeld Nina Schollaardt

Dit kan beter

“Ik kan slecht tegen onrecht in het verkeer en kan erg naar binnen keren als iemand begint te schreeuwen. Sinds een paar jaar ga ik het gesprek aan of achtervolg ik iemand, zodat ik kan achterhalen waarom je iemand die je niet kent uitscheldt voor tyfushoer.”

IJsje

“Mijn lievelingsijsje is van Massimo op de Pretoriusstraat, waar ze waanzinnige smaken hebben. Hun vegan pistache-ijs is het beste wat er is. Ik ben geen zoetekauw, maar ga daar vaak een ijsje halen.”

Beeld Nina Schollaardt

Lied over Amsterdam

“5 uur van Ramses Shaffey link ik heel erg aan Amsterdam. Op de toneelschool had ik vaak liefdesverdriet en dan dronk ik veel port en luisterde ik naar dit lied.”

Ergste horeca-ervaring

“Café Orff zit praktisch ín de toneelschool. Het pretendeert een theatercafé te zijn, met foto’s van dansers aan de muur, maar je voelt dat hun verdienmodel Duitse toeristen is. Ze hebben vet eten en grote bierpullen en ze doen niet aan klantvriendelijkheid. Een onprettige tent; zo jammer dat het op zo’n waanzinnige plek in de Jodenbreestraat zit. Ik heb er als student natuurlijk wel veel gezeten. Ze vonden ons waarschijnlijk ook superkut, want we kwamen met veel en hadden nooit geld. Ze waren ons liever kwijt dan rijk. Als ik ooit de jackpot win, koop ik ze uit.”

Kroeg

“Ik ben niet zo’n clubpersoon, ik ga liever naar de kroeg. De laatste tijd ben ik vaak met vrienden in Café Krom in de Utrechtsestraat. Ze hebben een jukebox en er komen veel verschillende soorten mensen aanwaaien. Ik had laatst een lang gesprek met twee mensen die ons ervan probeerden te overtuigen dat ze geen boomers waren, maar ze waren juist heel erge boomers. Dat soort avonden vind ik leuk.”

Beeld Nina Schollaardt

Favoriete Amsterdammer

“Annie M. G. Schmidt is import, maar wel heel erg aan de stad gebonden. Ze voelt als een beschermheilige. Een van mijn eerste keren in Amsterdam ben ik met haar op de foto gegaan in Madame Tussauds. Ik was toen acht of negen.”

Theater

“Als ik moet kiezen, kies ik Fras, kort voor Frascati, omdat ze zo’n diverse programmering hebben en ik daar altijd weer nieuwe dingen ontdek. Het is ook gezellig, ik kom er altijd mensen tegen die ik ken. Een plek om samen te komen.”

Luister ook naar de Paroolpodcast Amsterdam wereldstad