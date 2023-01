Het Amsterdam van acteur Vincent Croiset: ‘Elk steegje of hoekje heeft voor mij een bepaalde herinnering’

Acteur Vincent Croiset (50) staat van 2 tot en met 5 februari in DeLaMar met de voorstelling Momentum. Hij zoekt de rust op bij buurtboerderij Ons Genoegen en winkelt graag bij Tenue de Nîmes. Zijn favoriete herinneringen zijn van het Leidseplein op een lentedag in 1995.

Amsterdam voor kinderen

“Amsterdam heeft talloze speeltuinen. Het is wel jammer dat speelpark TunFun er niet meer is, want dat was een groot paradijs voor kinderen. Maar de uitschieter van alle speeltuinen is die op de Herenmarkt in de Haarlemmerbuurt. Het leuke aan deze plek, die dagelijks goed in de gaten gehouden wordt door ouders uit de buurt, is dat er altijd een hoop speelgoed verspreid ligt. Volgens mij hebben kinderen het hier altijd erg naar hun zin.”

Beeld Nina Schollaardt

Winkel

“Tenue de Nîmes op de Elandsgracht. In deze denimboetiek krijg ik altijd zin om iets te kopen. Behalve spijkerbroeken ver­kopen ze onder meer mooie truien en overhemden. Eigenlijk hou ik niet van winkelen en kom ik al helemaal niet graag in drukke straten. Maar de omgeving van de Jordaan en de Negen Straatjes trekt me dan wel weer. Het is daar net wat rustiger.”

Geheim adresje

“Buurtboerderij Ons Genoegen in het ­Westerpark. Wie even de drukte van de stad wil ontvluchten, moet daar zijn. Het is een soort werkplaats die wordt gerund door vrijwilligers van De Regenboog Groep. Hoewel het dicht bij het centrum is, voelt het alsof je ver van Amsterdam vandaan bent. Ideaal.”

Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“Ik ben opgegroeid in de Museumpleinbuurt. Vervolgens ben ik in Oud-West gaan wonen, maar later ben ik weer terugverhuisd. Nu leef ik in een herbeleving van vroeger. Het maakt niet uit waar in Zuid ik kom, elk steegje of hoekje heeft voor mij een bepaalde herinnering. Zo heb ik jarenlang bij AFC gevoetbald, kreeg ik mijn eerste kus aan het Roelof Hartplein en werkte ik bij Brasserie van Baerle. Deze buurt voelt voor mij heel vertrouwd.”

Mooiste lied over Amsterdam

“Het is stil in Amsterdam van Ramses ­Shaffy. Behalve dat ik het een mooi lied vind, doet het me ook denken aan hoe ik de stad beleef als het donker is. Als je bijvoorbeeld in de diepe nacht een café uitloopt of een wandeling maakt na een theatervoorstelling. Amsterdam ademt dan een totaal andere sfeer. Tegenwoordig beleef ik de stad echter vooral als het licht is.”

Mooiste herinnering

“Dat was in 1995, op de dag dat Ajax de Champions League won. Iedereen in Amsterdam ging volledig uit zijn dak. Met z’n allen vierden we feest op het ­Leidseplein, totdat de ME de straten met traangas schoonveegde – ik kon maar nét ontsnappen. Wat een sensatie! Dat gevoel komt nu, 28 jaar later, meteen terug. Onbeschrijfelijk.”

Theater

“Voor mij is dat het ITA. Met een vader als acteur ben ik opgegroeid in de coulissen van de stadsschouwburg, zoals het theater toen nog heette. Zelf heb ik hier ook een paar keer mogen spelen en in de toekomst zou ik er nog een keer willen staan. Ook het DeLaMar is een mooi theater. Bovendien krijg je daar een totaalpakket: goede wijn, aardig personeel en je wordt zowel achter als voor de schermen fijn ontvangen. De theaterbeleving is er uitstekend. Al is dat bij ITA inmiddels ook zo, maar dat is toch echt afgekeken van DeLaMar.”

Beeld Nina Schollaardt

Rijp voor de sloop

“Daar hoef ik niet lang over na te denken: de gebouwen Peper en Zout tegenover het Rijksmuseum. Meteen na de bouw in de jaren tachtig vond ik ze al spuuglelijk. Helaas moeten mensen er nog steeds tegenaan kijken. Dan heb je zo’n mooie straat en dan wordt het verpest door zo’n afschuwelijk gebouw. Doodzonde.”

Kapper

“Hoofdbureau op de Overtoom. Een fijne plek waar je je al snel welkom voelt. De zaak wordt gerund door Cas en Robert, twee heel leuke jongens die hard werken. Mijn vier zonen laten hier ook vaak hun haren knippen.”

Beeld Nina Schollaardt

Park

“In coronatijd heb ik veel gesport in het Vondelpark. ’s Ochtends vroeg met een beetje dauw op het gras bootcampen vond ik altijd iets speciaals hebben. Het Vondelpark blijft een prachtig park en ik kom er dan ook regelmatig. Soms om met mijn zoontje Teddy te spelen, dan weer om met vrienden te wandelen. Zo lang ik me kan herinneren, ligt daar in het water een omgevallen boom. Vroeger kon je er als kind op spelen, nu is die dieper in het water gezakt. Maar nog altijd dezelfde boom. Dat heeft wat bijzonders.”

Dit kan beter

“Al die toeristische winkels mogen van mij meteen weg. Waarom kaaswinkels op alle hoeken van de Leidsestraat? Het heeft niks te maken met Amsterdam. De stad moet ook nog van de Amsterdammer blijven.”

Uitgaan

“Paradiso vind ik al jaren een leuke plek. Maar ik heb hier vooral een concert níét gezien: The Rolling Stones in de jaren negentig. Ik had gehoord dat de kaartjes bij de RAI werden verkocht. Uiteindelijk bleek het de Melkweg en waren mijn vrienden en ik te laat. Op het Museumplein kon je het via grote schermen alsnog bekijken, maar dat kon ik mentaal niet aan omdat ik zo graag in Paradiso wilde zijn.”

Favoriet vervoermiddel

“Amsterdam is alleen op de fiets goed te doen. Alhoewel ik dol ben op autorijden, is dat hier haast onmogelijk. Tegenwoordig fietst de halve stad met een e-bike. Ik ben dan niet oud, maar ik schrik er soms wel van als zo’n razendsnelle fiets opeens voorbij sjeest. Maar het allerergste zijn toeristen, want die kunnen helemaal niet fietsen.”

