Het Amsterdam van acteur Thijs Boermans: ‘Cora is de beste broodjeszaak van de stad’

Thijs Boermans (26) is acteur en presenteert de podcast Borrelpraat. Hij laat zich knippen bij The Barberhood en heeft een geheim eet­plekje in Zuidoost. Op zaterdag struint hij vaak de kraampjes van de Lindenmarkt af.

Restaurant

“In De Pijp zit Orontes, een Mediterraans-­Turks restaurant. Als ik langsfiets, zie ik soms mijn vader binnen zitten. Die komt hier inmiddels al zo’n twintig jaar omdat hij het eten zo lekker vindt. En terecht: vooral de gekruide lamskoteletten smaken goed. Het is een restaurant waar veel kunstenaars zitten. En het is betaalbaar, wat deze plek extra leuk maakt.”

Markt

“De Lindenmarkt in de Jordaan, waar je wordt omringd door ras-Amsterdammers. Daar een beetje rondstruinen is zo’n typische tijdsbesteding voor de zaterdagochtend, waar je van tevoren nooit tijd voor denkt te hebben. Ik loop altijd langs een Libanees kraampje waar ze broodjes met hummus verkopen. Dat broodje is echt geweldig. Er staat vaak een rij van een halfuur, dus ik ben niet de enige die er zo over denkt.”

Uitgaan

“Het liefst ga ik met vrienden uit eten en tafel ik nog lang na. Ik hou van een bourgondische levensstijl, met lekker eten en allerlei wijnen. En als er dan een plan wordt gemaakt om uit te gaan, ga ik meestal naar De Soos, oftewel de Chicago Social Club op het Leidseplein. Maar natafelen blijft eigenlijk het leukste.”

Kapper

“Sinds ik in Oud-West woon, kom ik bij The Barberhood op de Elandsgracht. Deze kapperszaak is opgericht door twee broers uit Israël en die zijn altijd heel vriendelijk. Zo bieden ze iedere keer meteen een koffietje en een broodje aan. Ik vind het belangrijk dat je een band opbouwt met je kapper, in plaats van knippen en klaar. Bovendien weten de broers wat ze met mijn haar moeten doen.”

Beeld Nina Schollaardt

Speciaalzaak

“Elke Jordanees kent JWO Lekkernijen op de Tweede Goudsbloemdwarsstraat. Eigenaren Jan Willem en Ongkie zorgen ervoor dat je je thuisvoelt. Deze delicatessenzaak is een soort buurthuis waar ze lekkere, simpele producten verkopen. Hun tonijnsalade is mijn favoriet. En woensdag is krokettendag. Het is fijn als een broodje met beleg maar 3,50 euro kost. Dat is op de meeste plekken in de stad wel anders.”

Favoriete Amsterdammer

“Johan Cruijff. Hij heeft de mooiste legacy achtergelaten voor elke Amsterdammer.”

Boodschappen

“Die doe ik bij de Vomar op de Kinkerstraat. De producten liggen dan wel iets minder goed geordend dan bijvoorbeeld bij de Jumbo, maar het is alsnog een fijne supermarkt. Ze hebben namelijk alles. En het is op loopafstand van mijn huis, wel zo praktisch.”

Koffiezaak

“Voor een koffie ga ik al snel langs Drupa Coffee Roasters op de Eerste Anjeliersdwarsstraat, opgezet door een koppel uit Miami. Ik vind het mooi als iets voortkomt uit een passie, in dit geval voor koffie. Hier koop je duurzame koffiebonen, geïmporteerd uit Colombia. Ik maak er thuis mijn koffie mee, een groot verschil in smaak met de cupjes van de Vomar. Ook kom ik regelmatig bij Kaldi op de Herengracht. Daar serveren ze heerlijke cappuccino’s.”

Beeld Nina Schollaardt

Fontein

“Die ene fontein op het Frederiksplein. Ik blijf altijd even staan als er weer eens zeepsop in is gedaan.”

Theater

“In mijn jeugd ben ik veel in House of CT geweest, voorheen Compagnietheater. Maar mijn favoriet is toch Tuschinski, dat blijft magisch. De laatste film die ik daar heb gezien, was Zee van tijd, geregisseerd door mijn vader. Hij gaat over hoe ouders elk op hun eigen manier omgaan met het verlies van een kind. Een hele beladen en prachtige film.”

Broodje

“Cora op de Prinsengracht is de beste broodjeszaak van heel Amsterdam. Een fantastisch broodje is nummer 24, met onder meer kiprollade, habanero mango aioli en tomaat. Daarnaast neem ik bij CoffeeConcepts aan het Vondelpark vaak een broodje met gegrilde groentes. Ook een aanrader dus.”

Beeld Nina Schollaardt

Geheim plekje

“Bij Queen D in World of Food in Zuidoost kun je ontzettend goed eten. Het is totaal niet hip en ook niet gezellig, maar toch kom ik er graag. Je haalt er rijst met kip en garnalen, echt heerlijk bereid. Het is leuk om te zien dat Queen D zo afwijkt van al die hippe tenten waar je veel te veel betaalt. De vrouw die de plek runt en meestal kookt, kan wel eens humeurig zijn. Maar dat heeft ook wel iets.”

Beste plek om te sporten

“Zo’n vier keer in de week sport ik bij Soho House op de Spuistraat. Bij deze member club komen creatieve mensen samen van wie je kan leren en waar ik energie uithaal. Zo is de een een duurzaam schoenenmerk gestart, en heeft de ander een documentaire gemaakt. Maar je kan er dus ook gewoon rustig sporten. Dat doe ik altijd in mijn eentje en mijn telefoon staat dan uit. Nadat ik heb gesport, begint mijn dag pas echt. Sporten houdt me scherp.”

Mooiste gevel

“Iedere keer als ik langs Huis Bartolotti aan de Herengracht fiets, valt dit pand me weer op. Zo’n prachtige gevel.”

Beeld Nina Schollaardt

Ik voel me een Amsterdammer omdat

“Ik hier altijd en overal welkom ben. Dat dorpsgevoel spreekt me erg aan. Ik heb ook een tijdje in Londen gewoond en dat vond ik heel intimiderend. Voor mij veel te massaal. Het is fijn om vaste plekjes in de stad te hebben en in Amsterdam kan dat.”