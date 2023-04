Het Amsterdam van acteur Sinan Eroglu: ‘Op het Nikeplein in Oost leerde ik hard en brutaal voetballen’

Acteur Sinan Eroglu (36) speelt de rol van Jezus in The Passion. Hij is opgegroeid op het Nikeplein in Oost, zweert bij de omakase van Ken Sushi en wil nooit meer weg uit de Jordaan.

Mijn buurt

“Ik ben opgegroeid in Oost, achter de Javastraat, maar ik kom daar niet meer. Vroeger was het er best gevaarlijk, nu hoor je er: zullen we oesters eten? De Jordaan, waar ik nu woon, is een soort dorpje en heeft me altijd getrokken. In onze buurt ging het erover dat je daar nog de ‘echte’ oude Amsterdammers had. Die heel overdreven praatten. Mijn vriendjes en ik hadden van die boevenacties. Als mijn moeder door de intercom riep: ‘Sinan, ben je nog aan het voetballen?’ en ik zei ja, was dat onze cue om keihard naar de Jordaan te racen. Daar gingen we een beetje rond­hangen bij Jordanezen, tot we weer terug moesten. Dat gaf echt een kick.”

Kroeg

“Zonder koffie kan ik de dag niet beginnen, zeker niet nu ik een zoontje van drie maanden heb. Ik leerde het drinken op de toneelschool, waar iedereen koffie nodig had om de uren door te komen. Eerst alleen caramelbambino’s met cho­comelk en slagroom, maar dat ben ik gaan afbouwen, want ik werd moddervet. Nu haal ik mijn koffie bij Coffee District bij het Museumplein; dat is een beetje mijn ochtendkroeg. Soms zit ik er ook om mensen te bestuderen, voor films. Dan kijk ik welke types binnenkomen: hoe staan ze, hoe bewegen ze.”

Markt

“Elke zaterdag ga ik met mijn gezin naar de Lindenmarkt. Ik vind dat belangrijk, het is iets wat ik van vroeger ken. Mijn kippetje haal ik bij de poelier. Groente, fruit, wat verse nootjes. Voor Zizou, mijn hond, koop ik speeltjes en mijn vrouw koopt bloemen voor in huis. Voor mezelf loop ik dan nog even door naar slagerij Louman, voor de lekkerste filet americain van de stad.”

Plein

“Ik heb op het hoogste niveau gevoetbald, voor Ajax en Hertha BSC, maar ik leerde het op straat. Op het Nikeplein in Oost gebeurde het. Er werd altijd gevoetbald, hard en brutaal. Sommige gasten hadden een pistool mee en legden dat aan de kant als ze gingen spelen. Voor ons was dat toen normaal; op het plein waren we gelijk. Vijf jeugdvrienden uit de buurt zijn uiteindelijk vermoord. Het was een mooie tijd, maar ik ben er ook op tijd weggegaan.”

Beeld Mariet Dingemans

Lekkerste broodje

“Ik hou heel erg van eten, van ingrediënten van goeie kwaliteit, en kan urenlang tafelen. Dat hebben de Amsterdamse gasten achter broodjeszaak ZeroZero ook. Ze haalden een Italiaanse chef uit Napels, die van pizzadeeg de lekkerste focaccia-achtige broodjes maakt. Smeuïg, maar ook krokant. Die met vitello tonato, o mijn god, of met gegrilde aubergine. Ik krijg serieus kippenvel nu ik erover praat.”

Beeld Mariet Dingemans

Park

“Het Vondelpark is toch een beetje het Central Park van de lage landen. Ben je in Parijs? Nee. Ben je in Barcelona? O nee, je bent in Amsterdam. Ik fiets er vaak naartoe en loop er een rondje met de hond.”

Kapper

“Nu ik Jezus speel in The Passion krijg ik vaak de vraag of ik gelovig ben, maar dat is niet zo. Vroeger ging ik wel naar de moskee om me te laten knippen, want daar kostte het maar 2,50 euro. Inmiddels zijn kappers veel te duur. Ik ben met vijf minuten klaar, dan ga ik toch geen 80 euro betalen? Als mijn haar te lang is, kijk ik gewoon of er een Turk of Marokkaan in de buurt beschikbaar is.”

Restaurant

“Je moet echt naar Ken Sushi. Ken komt niet uit Japan, maar Thailand, en is een creatieve gast. Hij zat bij de Amsterdamse dansgroep ISH en was vaak op tournee, toen heeft ie zichzelf belachelijk lekker leren koken. Asjeblieft, eet daar. Weet je wat omakase is? Je laat het over aan de chef en hij maakt wat op dat moment vers is. Dan komt hij aan tafel vertellen wat het is en waar het vandaan komt.”

Beeld Mariet Dingemans

Beste plek om te sporten

“Ik train bij Double Shift en heb daar een personal trainer, Joe. Die is geweldig. Als ik niet sport, voel ik me niet fit. Ik ben nu extra hard aan het trainen voor Scotoe, de film die ik deze zomer ga draaien over twee Amsterdamse politieagenten.”

Vervoersmiddel

“Vroeger deed ik alles met de auto; ik reed op mijn zestiende al in de Range Rover van de boys die in het eerste van Ajax speelden. Zonder rijbewijs hè. Als de politie me zou aanhouden, wist ik precies welke naam en geboortedatum ik moest doorgeven. Nu pak ik binnen Amsterdam liever de fiets, dat gaat veel sneller. Ik heb sinds kort een elektrische bakfiets met een deurtje. Daar passen mijn vrouw, kind en hond in, en dan rij ik ons de hele stad door. Ideaal, toch?”

Theater

“In 2021 heb ik in DeLaMar gestaan met een vertolking van liedjes van Jacques Brel in het Turks en Nederlands. Dat ga ik volgend jaar weer doen. Maar in Carré optreden is nog wel mijn droom. Het heeft iets magisch, dat gebouw alleen al. Ooit ben ik er met mijn vriendjes naar binnen gesneakt, maar we werden eruit gegooid voordat we iets konden zien.”

Plek om te relaxen

“Als die kleine van me rond 4.00 uur wakker wordt, ga ik daarna met de hond naar buiten. Niemand op straat, ik hoef niks, zit niet op mijn telefoon: dat is echt mijn therapiemomentje. Dan loop ik ook langs de Noorderspeeltuin, een hofje dat vroeger een begraafplaats was. Ik hou ervan om daar te zitten, het doet me denken aan het Nikeplein van vroeger. Dan fantaseer ik erover dat ik later in een van die dure huizen woon.”