Het Amsterdam van acteur Rein Hofman: ‘Die bierfietsen zijn de binnenstad al uit, nu de riksja’s nog’

Acteur Rein Hofman (42) fietst het liefst door de stad op zijn barrel en stond ooit op Koninginnedag met Mark Rutte op een boot. Op 11 september is hij in DeLaMar te zien in de musical Charlie and the Chocolate Factory.

Eerste keer in Amsterdam

“Mijn vader werkte vroeger als architect en had een kantoor op de Keizersgracht. Soms ging ik mee – ik zal een jaar of 7 zijn geweest – en mocht ik zelf een broodje gaan halen bij een broodjeszaak in de ­Hartenstraat. Dat vond ik zo cool. Een dierbare herinnering, want het was mijn eerste kennismaking met Amsterdam.”

Bioscoop

“Ik ben ooit door het podium gezakt in een vol Tuschinski. Als kind mocht ik met mijn peetoom mee het podium op tijdens de première van The Lion King, de tekenfilm. Aan de zijkant van dat podium zit een orgelgat, als je links van het scherm kijkt. Daar ben ik doorheen gevallen. Niemand had het gezien en ik ben er weer uitgeklommen, maar ik had ontzettend last van mijn knie en viel bijna flauw. De film heb ik nog wel afgekeken. Ik moet er altijd aan terugdenken als ik daar ben.”

Theater

“Een paar jaar geleden heb ik een voorstelling gemaakt in het Tapastheater, dé plek voor theatermakers om dingen uit te proberen. Er zijn drie kleine zalen waar voorstellingen van twintig minuten spelen, waardoor de setting vrij intiem is. Je kunt er een week of twee staan en deelt mee in de opbrengst van de kaartverkoop. Nu er zo weinig plekken zijn waar je je als theatermaker kunt ontwikkelen, is dat een belangrijke.”

Beeld Nina Schollaardt

Mooiste herinnering

“Met Koninginnedag kwamen er een keer twee vrienden over uit Engeland, die ik Amsterdam liet zien. De nacht ervoor had ik ze meegenomen naar de Stadsschouwburg en keken we vanaf het ‘Ajaxbordes’ uit over het Leidseplein dat vol mensen stond. Op de dag zelf sprongen we halverwege de Prinsengracht op een boot van vrienden, waar ook Mark Rutte tussen stond. Mijn vrienden hebben het er nog steeds over.”

Lekkerste broodje

“Die van Caldi e Freddi op de Spuistraat, waar Italianen werken met Italiaanse producten. Je hebt er de lekkerste broodjes van Amsterdam voor maar vier euro. Een aanrader is de Cortona met mozzarella, pesto, tomaat en parmaham.”

Beeld Nina Schollaardt

Mooiste brug

“De Drieharingenbrug naar het Prinsen­eiland, vernoemd naar het prachtige huis dat ernaast staat, met drie haringen op de gevelsteen. Op Prinseneiland krijg je een dorpsgevoel binnen de stad. Dat stukje brengt me terug naar de Jacob Olietijd, rond 1900. Ik kan me zo inbeelden dat dat huis daar alleen stond, een beetje buiten Amsterdam. Een heel romantisch plekje.”

Monument

“Ik woon in de Nieuwe Spiegelstraat, tegenover een gebouw met verschillende kunstgalerieën. Het gebouw heeft meer­dere pilaren en is door mijn vader ont­worpen. Daar kijk ik iedere dag op uit. Het gebouw heeft een plakkaat met zijn naam. Als ik daarnaar kijk, ben ik megatrots.”

Beeld Nina Schollaardt

Favoriete Amsterdammer

“Reinier Sijpkens, de man die met zijn boot door de grachten vaart en muziek maakt op zijn orgeltje en trompet. Aan zijn hengel hangt een klomp waar je geld in kunt doen en hij doet ook weleens een duet met de klokkenluider van de Oude Kerk. Als ik hem tegenkom, moet ik altijd even stoppen: ik word er zo vrolijk van. Zijn authentieke eigenzinnigheid is precies wat je als stad wil uitstralen. Ik vind het jammer dat dat soort mensen steeds meer verdwijnen.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Omdat ik hier geboren ben en inmiddels langer hier woon dan in Overveen, waar ik opgroeide. Amsterdam is echt mijn stad, ik vind het fijn thuiskomen. Alles gebeurt hier, de grote bands komen hier, alle grote theaterstukken spelen hier, maar je hebt geen metropoolgevoel. De fijnste dagen beleef ik als ik de ene na de andere bekende tegenkom terwijl ik door de stad loop.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik ben dolblij met mijn barrel. Laatst had ik mijn fiets bij de gracht neergezet en was hij de volgende ochtend weg. Ik dacht eerst: gestolen, maar ik zag in mijn straat ook een paar planten die uit hun potten gerukt waren. Vast een groepje dronken mensen, dacht ik. Dus heb ik een vleeshaak gekocht en een stuk touw. Na twee keer proberen heb ik hem uit de gracht kunnen vissen. Toen voelde ik me helemaal een Amsterdammer. Nobody gets my bike.”

Met pek en veren de stad uit

“Riksja’s vind ik echt ondingen. Ik kom ze vaak tegen op de fiets en dan kan ik er niet langs, want ze zijn net zo breed als het fietspad. Het was geen gemis in Amsterdam toen ze er niet waren. Toeristen betalen veel geld voor iets wat ze beter op een gehuurde fiets kunnen doen. Die bierfietsen zijn gelukkig de binnenstad al uit, nu de riksja’s nog.”

Mooi van lelijkheid

“De theaterschool op de Jodenbreestraat. Ik heb er zelf op gezeten, dus ik heb er veel herinneringen. Daardoor is het voor mij een dierbaar gebouw geworden, maar als je er sec naar kijkt, vind ik het een afschuwelijk gebouw.”

