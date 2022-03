Het Amsterdam van acteur Micha Hulshof: ‘In het Bijlmerparktheater spreekt de directeur het publiek nog toe voordat je de zaal in gaat’

Micha Hulshof (42) begon op zijn vijftiende met acteren in De tasjesdief, daarna volgden diverse films en tv-series. Hij woont in de K-buurt in Zuidoost, waar hij ‘zonder poespas’ bij De Smeltkroes eet. Ook komt hij graag bij café Bax op de Ten Katemarkt.

Mijn buurt

“Zuidoost, de K-buurt. Ik woon in Kleiburg, dat is die klusflat ja, waarvan ze de woningen kaal opleverden. Ik woon met mijn vriendin op de begane grond, waar eerst de bergingen waren, mijn ex woont op de zevende. Heel handig als onze zoon en dochter spullen vergeten zijn; dan gaan ze even met de lift naar beneden of naar boven. De buurt geeft me een goed gevoel. Het is er ruim, met veel groen en, anders dan mensen denken, is er contact tussen de gemeenschappen. Iedereen groet elkaar en er zijn kletspraatjes op straat.”

Theater

“Het Bijlmerparktheater. Daar spreekt de directeur het publiek nog toe voordat je de zaal ingaat, zijn er snoep en tekeningen voor de kinderen. Je krijgt er een warm welkom. Ze zijn oprecht dankbaar dat je er bent.”

Terras

“House of Bird, in het Diemerbos. Het terras is groot, je kunt er lekker zitten aan biertafels. Niet lang voordat corona uitbrak, ging het open. Ze hebben zich goed staande weten te houden, met takeaway en eigen biertjes to go. Knap.”

Beeld Sophie Saddington

Museum

“Nemo, voor de kinderen. Al blijf ook ík gefascineerd door zoiets als een bal met elektriciteit. Je legt je hand erop en er gebeurt wat. Mijn zoon van zes is een sponsje; die wil alles weten en ermee experimenteren. Hij vindt logistiek leuk, bijvoorbeeld bij de opstelling van een distributiekantoor aan knoppen draaien en dan een knikker laten rollen.”

Restaurant

“De Smeltkroes aan de Bijlmerdreef. Daar eet je zonder poespas. Surinaams, je kunt er een nummertje trekken en aan de bar bestellen. Niks natafelen daar, als je je eten op hebt, ga je weer weg. Maar dan ben je wel goed uit eten geweest.”

Mooi van lelijkheid

“Vanuit het Flevopark zie je zo’n datacenter, met tralies. Een gelig gebouw. Dat is net het kantoor grimmige zaken van de slechteriken uit een superheldenfilm.”

Standbeeld

“De kus, van Jeroen Henneman. Na een pijnlijke zwerftocht – het kon nergens staan omdat het te hoog of te zwaar was – heeft het nu zijn bestemming, op de zuidelijke punt van het Anton de Komplein. Voor wie zich bij die locatie laat testen op corona, is het beeld niet te missen. En zo heeft elk nadeel weer z’n voordeel.”

Beeld Sophie Saddington

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Omdat ik hier al sinds mijn twaalfde leef en beweeg. Ik weet nog hoe de gele tram eruitzag en hoe we als tieners de onderste tree van het trapje oversloegen, waardoor de deuren eerder dichtgingen en degene na ons ertussen kwam. Vonden we grappig.”

Lied over Amsterdam

“Het is stil in Amsterdam van Ramses Shaffy. Dat zat altijd in mijn hoofd als ik was uitgeweest en ik over de Weesperzijde terugfietste naar Zuidoost. Dan zocht ik weer de stilte op.”

Geheim adresje

“Ik zit bij het theatercollectief SLPLZN, de Slapelozen, en in buurtcentrum De Havelaar in Oud-West organiseren we avonden voor de bewoners. Onder meer filmavonden, bingoavonden. We merken dat dat aanslaat. Mensen zijn soms eenzaam, hebben behoefte aan contact, en waar kun je dat beter hebben dan midden in een wijk in een huis waar je je buren treft.”

Favoriete markt

“Die op Ganzenhoef, op zaterdag, op het Annie Romeinplein. Daar heb je alles. Vissenkoppen, gefrituurde vis, maar net zo goed Hollandse kaas.”

Mooiste brug

“De fietsbrug die over de provinciale weg gaat, van de Bijlmerweide naar het Diemerbos. Daar kun je heerlijk van afroetsjen en eenmaal beneden eindeloos uitrijden.”

Café

“Café Bax, aan het einde van de Ten Katemarkt. Topbediening, Jasper en Clodagh Bax achter de bar. Ik kom er al 22 jaar. Hier komt de buurt bijeen. En de marktkoopmannen drinken er ook een biertje.”

Beeld Sophie Saddington

Mooiste herinnering

“Dat ik op het Gerrit van der Veen College kwam, vanuit Uitgeest. De aandacht voor cultuur daar, de mix van kinderen. Mijn broer ging de balletacademie doen, ik begon met theaterles op De Krakeling. Het gevoel toen ik op mijn vijftiende gecast werd voor De tasjesdief. Onbetaalbaar.”

Lekkerste broodje

“Broodje bal bij slagerij Koopman op de Elandsgracht. Gegrild, op een wit pistolet­je. Als ik vanaf De Havelaar naar huis ga, sla ik er nog weleens twee keer voor linksaf. Een omfietsbroodje noem ik het.”