Het Amsterdam van acteur Manu Gunning (15): ‘Ik vind het leuk om elke keer op een andere plek te voetballen’

Acteur Manu Gunning (15) is te zien in de vierdelige NPO-serie Lampje. Hij woont al zijn hele leven in De Pijp, fietst dagelijks naar school in Noord en kent alle goede pleintjes om te voetballen en te basketballen.

Restaurant

“Als ik met mijn familie uit eten ga als we iets te vieren hebben, gaan we naar Miss Korea, een all-you-can-eat Koreaans barbecuerestaurant op de Albert Cuypstraat. Je kunt er kiezen uit veel leuke en lekkere gerechtjes. Ik kies meestal de Koreaanse sushi en hapjes die je op een ijzeren plaat kunt bakken.”

Beeld Nina Schollaardt

Mijn buurt

“Ik woon in De Pijp, een heel leuke buurt. Het voelt echt als een dorp, bijna iedereen kent elkaar. Ik woon al mijn hele leven in dezelfde straat. Eerst op vierhoog – dat noemden we het wolkenhuis omdat je de wolken tussen de daken kon zien. Later zijn we in dezelfde straat verhuisd naar een huis op de begane grond met een tuin.”

Modewinkel

“Ik kom graag bij Zeedijk 60 en in de IJ-hallen wanneer daar de markt wordt gehouden. Bij de IJ-hallen koop je leuke tweedehandskleding voor een leuke prijs. Zeedijk 60 is een stuk duurder, maar de kleding die ze daar verkopen vind je bijna nergens anders. Ik koop er graag baggy kleding van merken als Sumibu.”

Zeedijk 60. Beeld Nina Schollaardt

Rijp voor de sloop

“Voor Lampje heb ik gerepeteerd in West; een deel van de draaiperiode werd gefilmd in een studio in Noord. Elke keer als ik naar de studio fietste, kwam ik langs een lelijk industriegebied. Ik weet niet precies hoe het heet, maar zoiets lelijks mag wat mij betreft best gesloopt worden.”

Beste plek om te sporten

“Ik sport bijna elke dag, op veel verschillende pleintjes in de stad. Ik vind het heel leuk om te basketballen en te voetballen en door dat elke keer weer op een andere plek te doen, leer ik andere kinderen kennen. Als ik één plein zou moeten noemen, dan is dat het Museumplein. Daar is lekker veel ruimte en je hebt er een fijn basketbalveld.”

Beeld Nina Schollaardt

Geheim adresje

“Er is een pleintje in De Pijp dat bij een school hoort. Er staat een heel hoog hek voor en na schooltijd is er nooit iemand. Ik ga er soms met een vriend naartoe om daar te basketballen en het is nog nooit voorgekomen dat er iemand anders was. Waar het is? Dat zeg ik niet, dan is het niet meer geheim.”

Dieren in Amsterdam

“In onze tuin komen best veel bijzondere vogeltjes. Zoals de specht, een winterkoninkje, veel koolmeesjes en natuurlijk de halsbandparkiet en duiven. Mijn ouders vinden het heel leuk, daarom kan ik ze ook een beetje herkennen.”

Laatste keer de stad uit

“De laatste keer ging ik met mijn ouders naar hotel Nol in ’t Bosch in Wageningen. We zijn toen veel in het bos geweest om de natuur te verkennen. Dat was heel leuk.”

Theater

“Mijn moeder heeft een toneelgroep, Habitat X, en mijn vader schrijft veel toneelstukken voor ze. Dat doen ze echt samen. Ik vind het heel leuk om er te komen, ik ken daar bijna iedereen.”

Beste plek om te relaxen

“Mijn bed. Ik ben echt een avondmens en krijg dan pas veel energie om dingen te ondernemen. ’s Ochtends kan ik echt niet uit mijn bed komen. Als ik niet naar school hoefde, zou ik een heel ander ritme hebben.”

Wil altijd nog

“Een keer bungeejumpen. Zoiets engs lijkt me heel gaaf.”

Museum

“Ik vind het Tropenmuseum heel leuk. Ze hebben best vaak nieuwe leuke tentoonstellingen en het is heel interactief, je kunt echt dingen zelf doen. Vaak gaan die tentoonstellingen over andere culturen en ik vind het leuk om die te leren kennen. Zo was er eentje over Marokko, daar ben ik met school naartoe geweest en ook nog een keertje buiten school om.”

Beeld Nina Schollaardt

Ik voel me Amsterdammer, omdat...

“Ik voel me niet zo heel erg een Amsterdammer eigenlijk. Ik woon er en dat is het wel. Amsterdam is vooral een heel mooie stad.”

Ergste horeca-ervaring

“Vier jaar geleden ging ik met mijn vader naar een pizzeria om af te halen – de naam ben ik even vergeten. Toen we bestelden, waren we de enigen in het restaurant. Intussen kwamen er heel veel bezorgers van UberEats en Thuisbezorgd binnen, maar wij hebben wel een uur moeten wachten op onze pizza’s. Toen we ze eindelijk mee naar huis kregen waren ze helemaal verbrand. En we bestelden alcoholvrije tiramisu, maar daar bleek toch alcohol in te zitten.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik doe bijna alles op de fiets, dat is de makkelijkste manier om je te verplaatsen. Op een normale fiets trouwens, geen elektrische. Ik fiets bijna altijd naar school in Noord, maar soms is het ook wel fijn om de Noord/Zuidlijn te pakken.”

