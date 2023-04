Het Amsterdam van acteur Lykele Muus: ‘Ik ben een beetje verliefd op de bediening van Entrepot’

Schrijver en acteur Lykele Muus (36) is te zien in de nieuwe comedyserie Cast. Hij is dol op doe-het-zelfzaak De Prijs­hamer, verbaast zich over bootcampers in speeltuinen en mist nog een fijne koffieplek in Slotervaart.

Mooiste park

“Het Erasmuspark is niet het mooiste park, maar wel het park waar ik het vaakst in mijn leven heb rondgehangen. Toen ik student was, woonde ik om de hoek en las ik vaak een boek bij Terrasmus; in de zomer op het terras. Of ik was in het park aan het voetballen. Ik vier hier bijna elke verjaardag van mijn dochter. En ik heb in het Erasmuspark ooit een legendarische paddotrip gehad, waarbij ik die hele dag in de bloementuin heb doorgebracht. Dat vergeet ik nooit meer.”

Winkel

“Een topwinkel is doe-het-zelfzaak De Prijshamer aan de Jan Evertsenstraat. Het is is een combinatie van een mini-­Blokker en een kluswinkel waar ze alles hebben. Een stekker van zes meter dik nodig? De Prijshamer heeft het. En eerlijk: De Prijshamer is gewoon een heel goede naam.”

Beeld Mariet Dingemans

Beste plek om te sporten

“Wielrennen doe ik veel, maar dan fiets ik vooral de stad uit. Richting Bloemendaal, Ouderkerk, rond Schiphol of langs de Ringvaart. Ik vind het altijd een vreemd gezicht als ik bootcampers in een speeltuin aan een rekje zie hangen. Leuk hoor, maar van alle plekken waar je in de buitenlucht kunt sporten, waarom nou precies daar?”

Kroeg

“Café Mimi op de Potgieterstraat is van mijn beste vriend Wouter Zweers en mijn ex Linde van den Heuvel. Mimi is een soort huiskamer, waar de deur altijd openstaat. Als ik vanaf het centrum naar huis fiets, zie ik Wouter vaak achter de bar staan. Dan loop ik naar binnen en drinken we even een biertje. Hoewel er veel acteurs binnenwandelen, vind ik het geen typisch acteurscafé. Het is vooral een gezellige buurtkroeg.”

Beeld Mariet Dingemans

Speciaalzaak

“The Wine Spot, gerund door twee sympathieke Portuguese mannen, is een fijne wijnwinkel. Wat ik er zo leuk aan vind is hoe ze zich onderscheiden: bij de meeste producten ligt een handgeschreven kaartje waar iets op staat over de smaak van de wijn. Maar dan wel zo dat iedereen het meteen begrijpt. Dus niet: ‘Een hint van acacia’, maar eerder ‘Het smaakt wat zuur’.”

Beeld Mariet Dingemans

Amsterdam voor kinderen

“Het Twiske is top voor kinderen. Mijn dochter Nine vindt klimmen vet en dat kan daar. Maar je kan er ook terecht om pannenkoeken te eten, te zwemmen of een bootje te huren. En er is meer in Amsterdam: het jeugdtheater vind ik ­bijvoorbeeld veelzijdig en educatief. Ik vind het belangrijk om samen iets ­cultureels te doen. Je hebt meteen iets om over na te praten.”

De eerste keer in Amsterdam

“In 1995, toen ik samen met mijn broer en vader naar Tuschinski ging voor de film Batman Forever. Ik kwam aan op Amsterdam Centraal en zag meteen dat het veel groter was dan in Utrecht, waar ik vandaan kom. Zo’n stad kende ik niet. We liepen verder de stad in en Tuschinski doemde op als een soort tempel. Dat moment staat me nog altijd heel goed bij.”

Mijn buurt

“In Amsterdam heb ik altijd in West gewoond, maar sinds een tijdje woon ik in Slotervaart. De straten zijn wat ruimer, er is iets meer groen én het is betaalbaarder. Op de Marco Polostraat betaalde ik 1600 euro per maand voor een klein en gehorig huis. Geen ideale situatie. Toch mis ik West. Slotervaart is rustig. Sterker nog: er is hier haast geen fuck te doen. Als ik goede koffie wil drinken, moet ik de fiets op. Qua horeca kan Slotervaart wel een upgrade gebruiken.”

Rijp voor de sloop

“Die flatblokken in de Jodenbreestraat. Dit gebied, inclusief prachtige gevels uit 1600, is een mooi oud stukje van de stad. En dan staan er opeens een paar jarentachtig-flatblokken tussen. Hoe konden ze zo blind zijn voor alles eromheen? Ik vind het maar vreemd en lelijk.”

Dagelijkse boodschappen

“Die doe ik het liefst op de markt. Het is leuk om een product te kopen waarvan je de verkoper ziet staan. Bovendien is het eten van de markt vaak verser en voordeliger. Vroeger kwam ik veel op de Ten Katemarkt. Nu kom ik er af en toe, maar dan vooral voor de hummus van De Gouden Tent, de beste van de stad. De mangohummus is mijn favoriet. Bij de markt loop je voor goede kruiden naar de Marokkaan en voor een lekker kaasje naar de Hollandse kaasboer. Die culturele verscheidenheid trekt me aan.”

Mooiste gevel

“Laatst fietste ik over het begin van de Ceintuurbaan en toen viel me zo’n Villa Kakelbontachtig huis op (Het Huis met de Kabouters, red.). Het heeft mooi houtsnijwerk en bovenop staan twee kabouters die een rode bal lijken over te gooien. Ik moest er wel om lachen.”

Beeld Mariet Dingemans

Restaurant

“De laatste tijd ga ik veel naar Entrepot. Ze hebben heerlijk eten en goede wijnen. Ook heb ik altijd een kleine crush op de bediening. Ze zijn altijd zo relaxed, open en grappig. In Nederland denken we veel in hokjes. Dat zie je terug in de horeca: dit restaurant is voor yuppen, dit is voor influencers, deze plek is voor gezinnen. In Amsterdam mis ik een bistrootje waar iedereen welkom is. Waar je een goed slobberwijntje drinkt en geniet van een simpele kaart. Het zou top zijn als er een plek is waar de gekkies en de hippe mensen samenkomen.”