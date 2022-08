Het Amsterdam van acteur Justus van Dillen: ‘Ik zit drie keer per week met mijn neus in een script bij Terrasmus in het Erasmuspark’

Acteur Justus van Dillen (37) is te zien in het derde seizoen van Dertigers. Hij haalt zijn champagne bij Bureau Wijn West in Bos en Lommer en ergert zich soms aan moderne kunst in het Stedelijk. ‘Waarom is een hoopje stront opeens kunst?’

Mijn buurt

“Sinds drie jaar woon ik met mijn vriend in Bos en Lommer. Een heel leuke buurt met een enorme diversiteit die me doet denken aan Rotterdam, waar ik ben opgegroeid. En het is hier nog lekker gewoontjes. Toen ik in Oud-Zuid woonde, moest ik bij de slager wel twee keer zoveel betalen als hier. Jammer dat alle sociale huurwoningen in mijn straat worden opgekocht. Binnen vijf jaar is Bos en Lommer een hipsterbuurt, gok ik.”

Speciaalzaak

“Voor feestjes en etentjes haal ik mijn wijn en champagne bij Bureau Wijn West op de kruising van de Bos en Lommerweg en Admiraal de Ruijterweg. Daar hebben ze een groot aanbod, met ook heerlijke bio­logische wijnen. Sinds kort zit Kaasbuur ernaast, waar ook worst wordt verkocht. Dus nu kan ik in één keer allerlei lekkere dingen kopen. Ook de wijnproeverijen zijn er trouwens hartstikke leuk.”

Kroeg

“Mijn stamkroeg is Bar Mimi in de Potgieterstraat. Het is de kroeg van mijn beste vriendin Linde van den Heuvel, met wie ik het theatergezelschap Dronken Mensen heb. Het is een enorm gezellige bruine kroeg waar veel mensen uit de theater- en kunstwereld komen. Minstens één keer per week ben ik er te vinden. Aangezien ik nog weleens hard kan schreeuwen als er alcohol in het spel is, heeft Linde mij er een keertje uitgezet. Maar dat is gelukkig al een tijd geleden.”

Beeld Daphne Lucker

Snackbar

“Ma Baker op de Marnixstraat, tegenover de brandweerkazerne. Na het uitgaan ga ik daar altijd naartoe voor een broodje Mexicano met mayonaise. Daar Amsterdam zien wakker worden is top.”

Met pek en veren de stad uit

“Elektrische fietsen die veel te hard gaan mogen snel de stad uit. Ik ben namelijk een ramp op de fiets; echt een heel trage opa. Die razendsnelle fietsen op een fietspad en ik gaan niet goed samen.”

Brug

“De Staalmeestersbrug in de Staalstraat. Het moment dat ik daar op een bankje mijn eerste recensie las, weet ik nog heel goed. Opeens stond mijn naam in de krant. Heel spannend. Dat bankje staat er nog steeds.”

Beeld Daphne Lucker

Eerste herinnering

“Na de toneelacademie in Maastricht ging ik in Amsterdam stage lopen en moest ik hier natuurlijk ook wonen. Samen met mijn beste vriend Xander van Vledder, ook van Dronken Mensen, vond ik een woonboot op de Postjeskade – hoe Amsterdams wil je het hebben? Na het spelen tot laat de kroeg in en dan ’s nachts op de woonboot hamburgers bakken: het was een feest om daar te wonen. Ook omdat bijna iedereen uit de theatersector in Amsterdam woont. Het blijft toch een kunststad.”

Museum

“Ik vind Foam het leukst omdat de fotografie er elke keer verfrissend is. In het Stedelijk Museum kan ik me soms zo ergeren aan bepaalde moderne kunst: waarom is een hoopje stront opeens kunst?”

Theater

“Het Internationaal Theater Amsterdam is een prachtig theater waar ik graag voorstellingen bekijk én speel. Op nieuwjaarsdag moest ik een keer de Gijsbrecht van Aemstel spelen, waarbij ik de rol van Petra Laseur had overgenomen. Tijdens het ­spelen – een beetje brak nog van oudejaarsavond – zag ik haar op rij 2 zitten en prompt kreeg ik een black-out. Voor mijn gevoel duurde dat oneindig, maar gelukkig kon ik mezelf herpakken. Zo’n moment vergeet je niet snel.”

Beste plek om te relaxen

“Bij Terrasmus in het Erasmuspark, dat is praktisch mijn achtertuin. Ik leer er altijd mijn teksten. Van het voorjaar tot de zomer zit ik wel drie keer per week op het terras met mijn neus in een script, met koffie en een tosti. Een heerlijk plekje.”

Beeld Daphne Lucker

Gebouw

“Met mijn theatergezelschap ga ik in de loods van augurkfabriek Kesbeke in Bos en Lommer een nieuwe voorstelling spelen, De drang. Ik vind het heel bijzonder dat er in een woonwijk nog zo’n fabriek staat. Toen we met het idee kwamen om in die fabriek theater te maken, zeiden ze meteen ja.”

Uitgaan

“Hoewel ik soms dans in de Reguliersdwarsstraat, ben ik toch meer een kroegtijger. Na Bar Mimi ga ik meestal met wat vrienden thuis pokeren. Dat kan dan wel tot de vroege ochtend duren. Lekker lullen en pokeren, dat is voor mij pas echt uitgaan.”

Dieren

“Onze twee poezen Igor en Izzy, die de hele buurt terroriseren. Die beesten komen overal en zijn bijna nooit thuis, alleen om te eten. Iedereen kent ze.”

Luister ook naar onze podcast Amsterdam wereldstad