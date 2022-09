Het Amsterdam Heleen van Ketwich Verschuur: ‘In de zomer is Borneo-eiland net een vakantiedorp’

Heleen van Ketwich Verschuur (55) host als directeur van AmstelveenSport de NOC*NSF Nationale Sportweek en is manager van het eerste Ajax Vrouwen-amateurteam. Ze woont op een oud binnenvaartschip in Oost.

Eerste keer in Amsterdam

“Mijn vader zat in het kabinet van oud-burgemeester Samkalden. Mijn eerste bewuste herinnering aan de stad is dat ik op mijn vierde met mijn moeder naar het stadhuis ging. Daar rende ik de hele tijd in en uit een oude paternosterlift, dat vond ik superspannend.”

Kerk

“Op 5 juni 1987 had ik mijn eerste werkdag bij de Nieuwe Kerk. Vanaf het station liep ik over de Dam naar dat imposante gebouw. Ik weet nog dat ik dacht: deze kerk gaat een heel belangrijke rol spelen in mijn leven. Ik heb er uiteindelijk 29 jaar gewerkt, onder andere als commercieel manager, en ben er nog steeds ieder jaar op 4 mei als vrijwilliger bij de Nationale Herdenking.”

Beeld Daphne Lucker

Buurt

“Sinds 2005 woon ik op Borneo-eiland, op een oud binnenvaartschip. Er is zo’n cohesie in de buurt. In de zomer is het net een vakantiedorp met mensen in bootjes en mensen die ’s ochtends vroeg in hun badjas naar de zwemsteiger lopen. En dan het water. Water speelt een belangrijke rol in mijn leven en Amsterdam ís het water. Het staat symbool voor de vrijheid. Ik heb hier alles wat ik nodig heb.”

Speciaalzaak

“Mijn viszaak is Peter Tol in winkelcentrum Brazilië. Sinds ik daar voor het eerst haring heb gekocht, wil ik niet anders meer. Die haring is zo verschrikkelijk goed.”

Beeld Daphne Lucker

Een avond stappen met

“Er waren al vijf mannelijke amateurteams bij Ajax, maar dit seizoen is er voor het eerst een vrouwenteam opgericht: Ajax Vrouwen Zaterdag. Daar ben ik teammanager van geworden. Ik zou heel graag een keer met de staf en het team een avond op stap willen. Ze zijn al fanatiek als we op training tikkertje gaan doen. Die gedrevenheid is zo’n genot om naar te kijken.”

Monument

“Ik ben groot fan van Ajax en groot fan van de Johan Cruijff Arena. Amsterdam is gezegend met twee heel mooie stadions. Het Olympisch Stadion is echt een monument en ademt historie. De Arena niet, die is nog maar 26 jaar oud, maar het is wel een iconisch gebouw dat voetbal ademt.”

Mijn kapper

“Ik ben helemaal niet zo karaktervast in de zin dat ik altijd naar dezelfde zaken ga, maar mijn kapper is Lu van Snap Hair ­Studio. Ze verhuisde in 2003 voor de liefde vanuit Brazilië naar Amsterdam. Los van het feit dat ze echt heel goed is en goed kleurt, behandelt ze iedere klant als een koningin. Ik ontmoet daar altijd de leukste mensen, echt een fantastische plek.”

Beeld Daphne Lucker

Beste plek om te relaxen

“Voor mij is dat buiten, lopend dan wel fietsend. Bij voorkeur met de playlist die Heleen & Annie heet. Op 20 maart 2020 zei ik tegen Annie, een van mijn beste vriendinnen, laten we elkaar elke dag een liedje sturen over hoe we ons voelen. Niet wetende hoe lang de pandemie zou aanhouden. We hebben elkaar meer dan twee jaar lang elke dag een liedje gestuurd. Het is een gevarieerde lijst geworden met een hoge concentratie jaren seventiesmuziek. Ik kan het iedereen aanraden, het heeft onze vriendschap een andere dimensie gegeven.”

Mooi lied over Amsterdam

“Op mijn negende heb ik vijftig gulden op straat gevonden. Dat moest ik naar de politie brengen van mijn vader, de burgemeester. Toen dat geld niet werd opgehaald, zei hij: ‘Koop het liedjesalbum van Wim Sonneveld, een dubbelelpee.’ Ik heb hem nog steeds. Het eerste liedje van de eerste kant is Aan de Amsterdamse grachten. Ik vond dat zo’n mooi lied dat ik het altijd twee keer opzette – en als ik dan ging eten of gestoord werd, begon ik weer aan het begin van de plaat. Ik heb dat nummer eindeloos geluisterd.”

Standbeeld

“Vier tot zes keer per week fiets ik langs de Riekermolen en het standbeeld van Rembrandt langs de Amstel naar Amstelveen. Bij dat punt voel je de historie van Amsterdam. Ik heb altijd het idee, zeker als ik er ’s ochtends vroeg fiets, dat ik in de zeventiende eeuw ben. Al zit ik wel op een ­e-bike.”

Beeld Daphne Lucker

Favoriete Amsterdammer

“Johan Cruijff. Los van het feit dat hij de allerbeste voetballer is, vind ik hem vooral heel bijzonder door zijn foundation, die geld beschikbaar stelt voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten. En dan zijn er nog de Cruyff Courts, die vind ik ook fantastisch.”

Wil altijd nog

“Bij het Rosa Spier Huis in Laren wonen ouderen die hun hele leven in de culturele sector hebben gewerkt of kunstenaar zijn. Ik zou graag zo’n huis oprichten voor sporters of mensen die altijd in de sport hebben gewerkt. Casa Sportiva noem ik het dan. Met een zwembad, want zwemmen is het allerbeste voor ouderen. Ik heb er ook een beeld bij, dat we op zondagavond met z’n allen Studio Sport kijken.”