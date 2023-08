Het Amstelbad is ‘lekker kneuterig’: een dorpszwembad onder de rook van Amsterdam

Geen buitenbad zo gemoedelijk en zo weinig bekend in Amsterdam en omstreken als het Amstelbad. Het zwembad in Ouderkerk aan de Amstel wordt bovendien geheel draaiend gehouden door vrijwilligers.

In de buitenbadenwereld is 25 graden Celsius een harde grens. Onder de 25 is er aanloop, maar niet om over naar huis te schrijven: mensen druppelen binnen, trekken hun baantjes en vertrekken weer. Boven de 25 graden lijken ineens de remmen los te gaan, dan wil iedereen nog maar één ding: water om verkoeling in te vinden. Drukte bij kassa’s, drukte bij de kleedhokjes, drukte in de bassins.

Niet in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel, misschien wel het onbekendste zwembad binnen fietsbereik van de Amsterdammer. Hier is het bij tijd en wijle best druk, daar niet van. Maar zo ­hectisch als het bij de grote, populaire ­buitenbaden in de stad kan zijn, is het bij het Amstelbad eigenlijk nooit. Wie de kassa’s is gepasseerd en gebruik heeft gemaakt van de klassieke kleedruimtes, waant zich op vakantie. Een dorpszwembad onder de rook van Amsterdam.

Suf? Nee, niet suf. Perceptie natuurlijk, maar suf is gewoon het juiste woord niet. Gemoedelijk is dat wel. Een en al gemoedelijkheid eigenlijk. Absolute, ultieme gemoedelijkheid. En klein: het Amstelbad is, op het Sloterparkbad na, in vierkante meters bassin gerekend het kleinste openbare buitenbad in de regio. Knusser wordt het niet.

Een zwembad bovendien dat draaiend wordt gehouden door liefhebbers en enthousiastelingen: het Amstelbad bestaat dankzij de vrijwilligers die er meer dan dertig jaar geleden voor zorgden dat het niet ten prooi viel aan de slopershamer. Tussen de zwemmers en rennende kinderen door lopen tientallen mensen die hier hun vrije tijd stukslaan.

Beeld Dingena Mol

Ouderkerkers en, welja, Amsterdammers mogen hun handen dichtknijpen met het zwembad. De gemeente Ouder-­Amstel doet dat ook: die beurt weliswaar ieder jaar slechts één eurootje huur, maar krijgt daarvoor wel een buitenbad terug waar het geen omkijken meer naar heeft. Zoals Robbert Eysink Smeets, bestuurslid van Stichting Amstelbad het zegt: “Wij doen de exploitatie, wij zorgen dat alles op rolletjes loopt. Gelukkig maar, het is een heerlijk zwembad.”

Franse camping

Zelfs – of misschien wel juist – als het snikheet is, als alles plakkerig wordt en agitatie op de loer ligt, is het in het Amstelbad heerlijk. Als een uit de kluiten gewassen piscine bij een Franse camping. Friet of een frikadel bij horecagelegenheid Jasper’s Place. Alles vriendelijk. Dat allemaal en desondanks volslagen afwezig op welke radar van welke stedeling dan ook. Het is een zwembad als een oude jas. Als je spanning en sensatie wil, whirlpools, glijbanen en tienmeterplanken, moet je niet in het Amstelbad zijn.

Elders is het anders: als Amsterdam zucht onder een hittegolf, zijn zwembaden bij uitstek de plekken die krioelen en waar de temperatuur nog net even verder oploopt. Het Flevoparkbad barstte tijdens de snikhete junidagen bijkans uit zijn voegen. Alles leefde en bewoog, vibreerde dat het een aard had. De testosteron spoot alle kanten op. Vergeleken met het Flevoparkbad is het Ouderkerkse zwembad inderdaad misschien wel suf. Maar zó zalig.

Yasmina en haar twee dochters komen hier vaker. “We wonen in Duivendrecht, dat is niet helemaal om de hoek, maar we zijn hier binnen twintig minuten met bus 300. Vroeger gingen we weleens naar het De Mirandabad, maar ik vond het daar allemaal een beetje te heftig. Je bent de hele tijd aan het opletten: wordt er niets gepikt, krijg je geen voetbal tegen je hoofd, gaat het wel goed met mijn meiden? Hier is het allemaal veel ontspannener, dit is gewoon een heel korte vakantie in eigen stad.”

Beeld Dingena Mol

Ook Rob Kuijpers is vanuit Duiven­drecht naar Ouderkerk aan de Amstel gekomen. Hij is op de fiets. “Ik schat in dat het Flevoparkbad net even dichterbij is voor mij, maar dit is zo’n fijn fietstochtje. Ik rij zelf een stukje om, langs de Amstel, dat is zo mooi. Als ik hier het zwembad binnenkom, ben ik op slag relaxed: iedereen is aardig, iedereen groet je en wekt de indruk blij te zijn dat je er bent. Echt lekker kneuterig. Zo welkom als hier voel je je niet in de stad.”

En dan zijn er natuurlijk de baantjes, zegt Kuipers. “Op alle momenten van de dag zijn er baantjes vrij voor mensen die gewoon een halfuur heen en weer willen zwemmen. In andere buitenbaden zie je vaak dat die pubers er de hele tijd doorheen springen en zwemmen. Hier is het overzichtelijk. En als er eens iemand tussendoor gaat, zeggen de badmeesters daar gelijk iets van.”

‘Niet rendabel’

Joachim heeft net zwemles gehad met een stel huisgenoten uit een begeleidwonencomplex. Ze zijn hier vaker, zegt hij. “Dit is het leukste zwembad van Amsterdam. Wat, hoort het niet bij Amsterdam? O, dan zeg ik het wel anders: dit is het leukste zwembad voor Amsterdammers. Want het is natuurlijk heel dichtbij.”

Beeld Dingena Mol

Zoveel lof: het Amstelbad mag er zijn. Hoewel het lot van het zwembad iets meer dan dertig jaar geleden dus aan zijden draadje heeft gehangen: in 1991 bepaalde de gemeente Ouder-Amstel dat ‘verdere exploitatie van het zwembad niet langer rendabel was’. Het draaiende houden van het buitenbad kostte te veel en leverde te weinig op. Het leek erop dat het Amstelbad slechts 25 jaar na opening de deuren voorgoed zou moeten sluiten.

Een aantal Ouderkerkers nam er geen genoegen mee, vertelt de geschiedenis. Ze startten een actie om het buitenbad te behouden. Insteek: als de gemeente de exploitatie niet wil dragen, doen we het zelf, op vrijwillige basis. De gemeente zag mogelijkheden en gaf de initiatief­nemers alle ruimte om met een eigen plan te komen. Lang verhaal kort: er kwam een stichting en, het plakkaat bij binnenkomst getuigt ervan, een lange waslijst aan plaatselijke ondernemers die het buitenbad met liefde als sponsors ondersteunen.

Het behoud van het zwembad wordt breed gedragen, zegt zwembadmanager – ‘badmeester is ook goed hoor’ – Bart Keijzer. De hele zomer is hij aanwezig in het Amstelbad, in de winter wisselt hij dit werk af met een functie op de Jaap Edenbaan. “Dit is de perfecte combinatie: in de winter op en rond het ijs en in de zomer, als de ijsbaan dicht is, hier zorgen dat het allemaal soepel loopt.”

Zwembadmanager – ‘badmeester is ook goed hoor’ – Bart Keijzer. Beeld Dingena Mol

160 vrijwilligers

Dat soepele lopen hangt dus af van een team vrijwilligers. “Ik denk dat we hier per seizoen een mannetje of 160 hebben rondlopen. Sommigen komen sporadisch, anderen hebben vaste diensten. Zonder hen zou dit zwembad nooit overleven, want voor praktisch alle functies hebben we mensen die het uit liefhebberij doen: zonder hen konden we het wel shaken. De dames achter de kassa, de mannen die het groen onderhouden. En niet alleen tijdens het seizoen, ook daarbuiten: als we dicht zijn is er nog voldoende werk te doen. We hebben een groep vaste vrijwilligers die druk is met het onderhoud van het bad. Iedere woensdag zijn ze hier, met zeker vijftien man tegelijk. Er wordt gesnoeid, geschoffeld, geverfd en geschuurd.” Het saamhorigheidsgevoel straalt ervan af: je hoeft geen gevoelsmens te zijn om een verband te leggen tussen de fijne sfeer in en om het zwembad en de betrokkenheid van de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn. Zoals Keijzer zegt: “Het feit dat we dit met zijn allen doen, houdt ons sterk.”

Toch is het draaiende houden van een dorpszwembad in tijden van subtropische zwemparadijzen geen vanzelfsprekendheid. In de kracht van het buitenbad ligt ook de zwakte verborgen, zegt Keijzer. “We draaiden vorig jaar een redelijk seizoen: 40.000 bezoekers. Dat is echter wel zo’n beetje de ondergrens, met minder breien we de begroting niet meer recht. Tegelijkertijd zijn we een zwembad dat gemoedelijk is en gemoedelijk wil blíjven. Als we te veel bezoekers zouden trekken, heb je kans dat er mensen wegblijven omdat ze het hier te druk vinden. Balans is het toverwoord, maar balans is ook een wankel evenwicht.”

Eysink Smeets valt Keijzer bij. De leeftijdsgroep van vijftien tot vijfentwintig jaar weet het zwembad niet zo goed te ­vinden. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van een glijbaan of een duikplank. “Wij hebben een ander publiek. Als het heel warm is, zoals eind juni – toen we op één dag 1756 mensen binnen hadden – komen ze wel. Maar het doet iets met de sfeer.”

Keijzer: “En die ongedwongen sfeer is juist wat we hier zo koesteren.”

Fijn en niet eens zo klein Het Amstelbad is niet het kleinste zwembad van de regio Amsterdam. De twee bassins samen meten 631 vierkante meter Het Sloterpark is met 400 vierkante meter net een slag kleiner. Het Noordparkpad (673 vierkante meter) is net iets groter dan het Amstelbad. Het Brediusbad (1383 m2), Sportplaza Mercator (1800) en vooral het De Mirandabad (3038) en het Flevoparkbad (3080) zijn beduidend groter.

Beeld Dingena Mol

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.