Hernieuwde glorie: lunchen of dineren in het Amstel Hotel

Hamburger Amstel Hotel. Beeld Mara Grimm

Toen ik als student in Amsterdam kwam wonen, wilde ik maar één ding: ooit in het Amstel Hotel slapen. Die grandeur. Die geschiedenis. Die keuken. En vooruit, dat Mick Jagger er geregeld logeerde speelde óók mee.

Die droom verdween sneller dan ik de overnachting bij elkaar gespaard had. Vooral nadat directeur Hendrik Bosch in 2012 met pensioen was gegaan, ging het in rap tempo bergafwaarts met het hotel. Er groeit tot op de dag van vandaag zelfs onkruid aan de zijkant van het pand.

Tot overmaat van ramp werd er ook nog zo vreselijk bezuinigd op het inpandige restaurant La Rive, dat ze hun Michelinster verloren. Een doodssteek, vooral omdat dit ooit een van de beste restaurants van de stad was. Waar wél budget voor vrij werd gemaakt was voor een peperdure en vooral spuuglelijke bar. Lang verhaal kort: ik was de draad kwijt. Net als die droom.

Maar tijden veranderen. Er is een nieuwe directeur en, misschien wel belangrijker: de coronacrisis zorgde ervoor dat de top van de horeca zichzelf opnieuw moest uitvinden en zich meer dan ooit op de locals ging richten – een trend waar ik volgende week uitgebreid op terugkom. Maître-sommelier Ronald Opten was er als een van de eersten bij. Hij bedacht al een paar maanden geleden dat het hotel weer een huiskamer voor Amsterdammers moest worden.

En dus werden de brasserie en het restaurant samengetrokken tot het Amstel Restaurant. Aan het oubollige interieur is helaas niets veranderd, maar op het terras kun je nu simpel maar ongelooflijk goed eten. Geen amuses of witte handschoentjes, geen gedoe. Maar wél de beste rundersukade van Nederland. Steengoede hamburgers die – het blijft wel het Amstel Hotel – onder een zilveren cloche worden geserveerd. Perfect gegaarde kabeljauw. En alles uiteraard voorzien van sauzen zo rijk van smaak, dat alleen klassiek geschoolde koks ze kunnen maken. Want La Rive mag dan ter ziele zijn, de keuken wordt nog steeds bestierd door chef-kok Roger Rassin.

Enfin. Ik was zo onder de indruk dat ik er twee dagen na mijn bezoek weer zat. En eigenlijk wil ik vanavond nóg eens. Toch sla ik over. Want voor het eerst in jaren wil ik weer sparen voor die hotelkamer.