Herman Pleij schreef over zijn verleden, maar níet autobiografisch: ‘Ik hoop dat ik hier en daar de waarheid lieg’

Herman Pleij (78), eme­ri­tus hoogleraar historische letterkunde, schreef een boek over zijn verleden. Het is géén autobiografie, maar aan tijdsbeelden wilde hij zich wel wagen. Toch een persoonlijke bekentenis: ‘Ik schiet dus altijd iedereen neer.’

Daar komt ogenschijnlijk een rustige man café De Jaren binnengewandeld. Hij kijkt hij even om zich heen. De kans is groot dat hij iedereen in het etablissement in gedachten met een machinegeweer rücksichtslos heeft neergemaaid.

Dat er zo’n bloeddorstig heerschap in Herman Pleij schuilt, die onbekommerd aan een tafeltje is komen zitten, weten we omdat dat te lezen is in zijn nieuwe boek Met een scheef oog.

Herman Pleij, eme­ri­tus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de UvA, met als specialiteit de middeleeuwen. Bekend van de televisie waar hij na zijn emeritaat geregeld aan tafels schuift om zijn licht over van alles en nog wat te laten schijnen, vooral actuele cultuurhistorische onderwerpen. Begeesterd vertellend, als de geschiedenisleraar des vaderlands, zeg maar.

Met een scheef oog gaat over Herman Pleij, maar, zegt hij er uitdrukkelijk bij, het is géén autobiografie.

“Ik was bezig met een ander boek, namelijk over de vroegzestiende-eeuwse geschiedenis van Amsterdam. “Buitengewoon interessant. Ik was daar flink mee op streek en toen brak de corona-ellende uit. En ik moest echt in Londen en Parijs zijn, want bibliotheken daar hebben heel veel Nederlands materiaal uit die periode. Maar ik kon er dus niet heen, en dat begon me buitengewoon te irriteren. En toen zei mijn uitgever, Mai Spijkers van Prometheus: ‘Waarom ga je geen memoires schrijven? Daar heb je geen bronnen voor nodig, alleen jezelf.’ Waarop ik in een heel erg luid lachen uitbarstte.”

Hij begint er weer om te lachen, en schudt zijn hoofd. “Het idee dat ík mijn memoires zou gaan schrijven vond ik een beetje raar. Ik vind dat niet bij me passen. Ik leid niet een opwindend leven, ik heb ook geen interessante geheimen… Bovendien had ik er ook geen zin in. Er zijn een heleboel dingen in mijn verleden waar ik het gewoon niet over wil hebben. Tenminste niet en public.”

Eigentijdse dingen

Geen memoires dus. “Mijn redacteur bij Prometheus, Marieke van Oostrom, zei: ‘Waarom schrijf je geen tijdsbeelden? Gebeurtenissen waar je getuige van was, waar je aan hebt meegedaan en waar je een mening over hebt.’ En dat vond ik wel een goed idee.”

Vandaar dat de ondertitel van Met een scheef oog luidt: Tijdsbeelden aan de hand van mijzelf.

“Vanaf de jaren tachtig heb ik in kranten veel essay-achtige stukken geschreven die gingen over eigentijdse dingen. Dus tijdsbeelden zijn mij niet vreemd. En daarover schrijven is toch principieel anders dan een autobiografie schrijven. Met het verschil daartussen begin ik ook. Met het verhaal dat ik een heel specifieke vroegste herinnering had toen ik twee jaar was. Alleen blijkt dat voor geen kant te kloppen. Herinneringen zijn per definitie gelogen.”

Dat legt Pleij heel mooi uit in het eerste hoofdstuk. Waarna hij in volgende delen laat zien wat er in Nederland gebeurde, parallel aan hoe hij opgroeide, zodat we toch heel veel van het leven van Herman Pleij te weten komen. Over de wederopbouw, vaders en moeders, zijn leeshonger, onderwijs (hervormingen op de universiteit), religie en familie (foute paters en een mysterieuze opa). Heel herkenbaar, wat Pleij ook voor ogen stond. Wat niet wil zeggen dat alles ook zou kloppen. “Nu zijn tijdsbeelden ook gelogen, tenminste als je dat doet aan de hand van jezelf, vandaar de ondertitel. In de loop der tijd heeft mijn geheugen allerlei vertekeningen ondergaan. Maar dan zeg ik, Multatuli indachtig: ik hoop dat ik hier en daar de waarheid lieg.”

De leesportefeuille

De ober komt naast Herman Pleij staan en vraagt wat hij wil drinken.

“Een cappuccino, decaf alstublieft.”

“Dat is wel iets biografisch, en dat schrijven we ook op,” hoort Pleij de interviewer zeggen. Pleij kijkt hem alleen maar aan, maar de interviewer weet wel wat de schrijver in gedachten doet.

“Het is woensdag vandaag,” gaat Pleij onverstoorbaar verder, “de dag dat de nieuwe leesportefeuille kwam. Ik rende dan van school naar huis. Zo opwindend dat ik die sensatie vandaag ook nog voel. Voor vader zat De Lach erin, een kappersblad, want daar lag dat blad altijd. Vol moppen van een meligheid die je niet voor mogelijk houdt, en filmsterren in badpak. Potverdorie! Dat was wat hoor.”

Of hij nog zo’n mop kent. Een frons. Helaas.

De familie Pleij had het goedkoopste abonnement, wat wilde zeggen dat ze de twee maanden oude, beduimelde bladen, mochten houden. Ze lagen stapels hoog in de schuur en onder het bed van de leeshongerige Herman. “Mijn moeder gebruikte die bladen om mij en mijn zusje bezig te houden. Op regenachtige dagen, en als er niets anders was, zei ze: ga jij eens de plaatjes opzoeken waarop oorlogsschepen staan uit de Tweede Wereldoorlog. Want ik had het allemaal gerubriceerd met gekleurde plakkertjes die mijn moeder gekocht had. Blauw voor de oorlog, geel voor koningen en koninginnen. Daar heb ik ontzettend van leren ordenen. En bronbewust geworden. Dat was niet de opzet, maar het gebeurde wel.”

Waarop de onvermijdelijke vraag volgt of dat zijn keuze heeft bepaald om historische letterkunde te gaan studeren.

“Dat weet ik niet. Want dat is nu precies zoiets waar ik me tegen verzet. Dat gebeurt voortdurend in biografieën, of wanneer je memoires schrijft. Het is heel verleidelijk om verbanden te leggen.”

Met machinegeweren

En dan gaan we toch weer schieten. “Ik hoorde in de jaren zeventig op de radio een man vertellen dat hij iets had wat ik ook heb, en dit is een tamelijk persoonlijke bekentenis. Mensen schrikken altijd, maar ik schiet dus altijd iedereen neer. Ik heb er ook allerlei soorten wapens voor. Vanuit de trein blaas ik met mortieren boerderijen op, met machinegeweren leg ik groepen op straat neer. En ik raak dat dus helemaal niet kwijt. Als ik moe ben wordt het zelfs sterker. Echt dagelijks. Maar je kunt niet aan me zien, ik ben totaal ontspannen.”

Deed hij het ook op weg naar deze afspraak?

“Ja.” Hij kijkt een beetje schuldbewust. “Ik heb nog een kamertje op de universiteit, in het PC Hoofthuis, ik ging naar de kantine, en daar was het heel druk. Dus onmiddellijk heb ik ze allemaal platgelegd met een mitrailleur, maar ik liep gewoon rustig de kantine in…”

“Maar goed, toen ik die man dat op de radio hoorde vertellen, wist ik: dat heb ik ook. Die man verbond het met het feit dat hij als soldaat in de oorlog op de Grebbeberg heeft gevochten. Zou ik ook doen. Maar ik had zoiets dus niet. Ik ben niet in dienst geweest, en heb geen enkele ervaring met vechtpartijen. Je kunt dit dus ook ‘zomaar’ krijgen. Dat van die wapens, dat weet ik alleen van televisie en films. In memoires zou ik dit moeten hebben gaan problematiseren en er Freud en de hele boel erbij hebben gehaald. En ik problematiseer wel in dit boek, want ik wilde geen oppervlakkig verhaal vertellen, maar niet mezelf, maar de tijd.”

Mooi is hoe Pleij laat zien hoe hij, eind jaren zestig, begin jaren zeventig op de universiteit veranderde van een student die moest luisteren naar de docenten, in een docent die moest luisteren naar de studenten. “Wij werden niet geacht vragen te stellen en verveelden ons te pletter, de studenten wilden juist met mij discussiëren en meebeslissen over alles.”

En hoe het verschil tussen de katholieke en de protestante leer nog steeds in zijn gedragingen doorwerkt. “Mijn vrouw, katholiek opgevoed, vindt dat de wereld er is om haar te helpen. Dus zij vraagt gewoon de weg. En terwijl zij ergens zit waar we hebben afgesproken en al intiem met de barkeeper in gesprek is, kom ik, nat van het zweet, en met zeven verschillende kaarten in mijn handen binnen. Want ik moet het allemaal zelf uitzoeken, ik ben dan toch een beetje gereformeerd en protestant, al wilde mijn protestante vader zijn kinderen niet in die geest opvoeden. Ik vraag ook nooit naar het toilet. Onbestaanbaar.”

Zelfspot

Hij is even stil als hij de vraag krijgt of hij nog iets heeft geleerd van het schrijven van dit boek.

“Dat ik een onverbeterlijke relativeerder ben. En dat leidt vaak tot hilarische scènes, en zelfspot. Maar het is ook een manier om mensen op afstand te houden. Verbeeld je maar niets, dat zit bij mij ontzettend diep. En dat vind ik een tamelijk onbenullige houding.”

Tegenwicht is misschien dan dat schieten, maar dat opperen we maar niet, want dan gaan we weer causale verbanden legen die er misschien niet zijn.

Dat relativerende heeft er wel voor gezorgd dat Met een scheef oog – dat eindigt aan het begin van de jaren zeventig nadat de revolutie op de universiteit was uitgeraasd, en zijn kinderen werden geboren – met veel zelfspot is geschreven. Met vaart en humor.

Herman Pleij staat op en trekt zijn jas aan. Geen idee of hij op weg naar de uitgang nog slachtoffers heeft gemaakt.

Herman Pleij: Met een scheef oog – tijdsbeelden aan de hand van mijzelf, Prometheus, €25.