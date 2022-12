Herinnering aan je zwangerschap: bij Le Bump kun je een beeldje laten maken van je buik

Beeld Jennifer Gijrath

In de etalage draait een levensgroot bronzen beeld van een blote, zwangere vrouw. Binnen vind je een open kast met beeldjes van vrouwen in verschillende vormen en maten: voluptueus, tenger, met borsten en zonder borsten.

Het idee voor zwangerschapskunst is vier jaar geleden ontstaan, toen portretfotograaf en eigenares Hüsne Afsar (37) zelf zwanger was. “Ik sta niet graag voor de lens, maar ik wilde mijn buik wel vastleggen.” Dus leende ze de 3D-camera van een vriend. Het idee om de prints in brons te gieten is bedacht door haar zus en mede-eigenaar Semra Gökçe (44). Vervolgens maakte ze beelden van vriendinnen en het concept was in no-time een hit.

Nu laten vrouwen van over de hele wereld een beeld maken bij Le Bump en hebben ze fotostudio’s in Barcelona, Londen en Berlijn. De foto’s, die daar worden gemaakt, zenden ze naar Amsterdam waar Le Bump er beelden van maakt.

Van de foto maken ze een mal waarin zij het brons gieten (v.a. €949), maar je kunt ook kiezen uit andere uitvoeringen, zoals hout of glas (v.a. €409). Je hoeft niet uit de kleren te gaan of zwanger te zijn voor een eigen kunstwerk. Mannen en kinderen zijn ook welkom om een beeld van zichzelf te laten maken.

Afsar en Gökçe willen de wereld mooier maken met vrouwelijke kunst, om zo taboes te doorbreken. Een deel van de opbrengsten doneren ze aan stichting Mommaluv, die Nederlandse moeders koppelt aan moeders in ontwikkelingslanden. “Tenzij het commercieel wordt uitgebuit is er voor velen niks aanstootgevender dan het vrouwenlichaam, laat staan het zwangere lichaam. En dat terwijl we allemaal uit een buik komen.”

Le Bump Van Woustraat 66H, Zuid Opvallend Het levensgrote, bronzen beeld dat ronddraait in de roze etalage. Signature item Bronzen 3D geprinte beelden van zwangere vrouwen. Aantal vestigingen De enige vestiging in Amsterdam, maar de fotostudio’s vind je ook in Barcelona, Londen en Berlijn.

