Helpt ORS-poeder tegen een kater?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: kan ORS-poeder na het drinken van veel alcohol hoofdpijn voorkomen?

Na een avondje doorzakken barstende koppijn en last van je buik – wat zou een wondermiddel tegen een kater toch fijn zijn. Het bestaat, zeggen fans van ORS-poeder: neem het voor het slapengaan en je bent de volgende dag zo fris als een hoentje. Maar helpt het echt?

ORS-poeder is een isotoon mengsel van zouten en suikers dat wordt gebruikt om uitdroging te voorkomen. Het wordt vooral gebruikt bij diarree. “Met ORS-poeder hydrateert je lichaam sneller,” zegt Ben Witteman, arts en hoogleraar voeding en darmgezondheid op Wageningen University. “Wanneer de suikers en zouten in je darmen worden opgenomen, nemen ze namelijk ook water mee.”

Een kater wordt deels veroorzaakt door dehydratie: alcohol heeft een vochtafdrijvende werking. ORS-poeder als antikatermiddel is daarom ‘best interessant,’ vindt Witteman. “Je neemt meer vocht op, dus het zou een beetje kunnen helpen tegen de hoofdpijn. Al is dat puur theoretisch. Of het echt werkt, betwijfel ik. Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar deze indicatie gedaan.”

Naast dehydratie hangt een kater ook samen met een maagslijmvliesontsteking, veroorzaakt door de directe inwerking van alcohol en de productie van acetaldehyde. Dat is het afbraakproduct van alcohol (dat in de lever wordt omgezet) en wordt door je lichaam herkend als giftige stof. Dit ­veroorzaakt uiteindelijk de kater. “Daar komen bijvoorbeeld de misselijkheid en malaise vandaan. ORS-poeder kan daar helemaal niets tegen doen.”

Gaat het puur om de hoofdpijn, dan verwacht de hoogleraar dat een aantal ­glazen water drinken exact hetzelfde effect heeft als een zakje ORS-poeder. “Overigens moet je een kater niet behandelen, die moet je voorkomen. Als je merkt dat een avond een beetje uit de hand loopt, wissel dat wijntje dan eens af met een glas water. Alcohol is dan wel ­sociaal geaccepteerd, maar het is natuurlijk gewoon vergif.”

