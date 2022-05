Helpt cola écht tegen misselijkheid?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: helpt cola écht als je misselijk bent?

Last van je buik? Er zijn weinig (ver­meende) neveneffecten van producten zo bekend als die van cola als hét wonderbaarlijke medicijn tegen misselijkheid. Vraag de eerste tien personen die je tegenkomt of het werkt en het overgrote deel zal dit beamen. Maar is het ook echt zo?

“Voor de helende werking van cola op onze maag is geen enkel wetenschappelijk bewijs te vinden,” zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum. “En er is ook weinig onderzoek naar gedaan.”

De samenstelling van cola kan wel die suggestie wekken doordat de frisdrank fosforzuur bevat. Dat is een stof die anti-­bacterieel kan werken en daarom soms ook in medicatie tegen misselijkheid zit. “Maar ja, dat is in de verste verte nog geen bewijs dat cola daadwerkelijk helpt. En áls het zou werken, wat is dan de beste dosering? Dat is allemaal niet bekend.”

Toch zweert bijna iedereen erbij. Hoe kan dat? Ook Groenenberg hoort het vaker, zegt ze lachend. “Dat heeft waarschijnlijk te maken met het bekende placebo-effect: als jij heel sterk het gevoel hebt dat het werkt en er heel erg in gelooft, kan dat al ontzettend veel doen.”

De meeste mensen laten door de bubbels in cola veel boeren. Dat wordt vaak aangevoerd als argument waarom de frisdrank de problemen in je buik zou oplossen.

“Ook daar heb ik geen onderbouwing voor,” zegt de voedingsexpert. “Het kan natuurlijk zo zijn dat het een gevoel van verlichting geeft. Als dat het is, zou ik toch aanraden om koolzuurhoudend wáter te drinken. Daar ga je ook van boeren en dan krijg je in elk geval de suikers uit de cola niet binnen.”

Wat écht goed is voor je maag, als deze van streek is? Beginnen met een klein slokje water. “Wacht een tijdje tot je de volgende slok neemt. Bouw het rustig op, zodat je maag eraan went.”

