Help, de paukenist belt af – op tournee met het Concertgebouworkest: ‘Je blijft afhankelijk van derden’

Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt op topniveau en over de hele wereld. Hoe krijg je 120 musici plus hun kostbare instrumenten op tijd in het vliegtuig en een beetje uitgerust op het volgende podium? Op tournee naar Boedapest blijkt hoe groot die klus is, en hoe groots het resultaat.

De voorbereiding

Juni 2022, het kantoor van het Concert­gebouworkest aan het Museumplein. Tourmanagers Manon Wagenmakers en Jan Binnendijk zijn al een jaar van ­tevoren begonnen met de planning van deze ­tournee. Dit concert in Boedapest is een relatief overzichtelijke reis: in één weekend retour naar Boedapest om op zaterdag bij Bridging Europe-festival op te treden onder leiding van Iván Fischer. De Hongaarse honorair gastdirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest woonde lang in Amsterdam en spreekt vloeiend Nederlands. In zijn thuisland heeft hij het Boedapest Festival Orkest opgericht. Op Bridging Europe brengt hij de twee orkesten samen, om zo van elkaars culturen te leren.

Nu de tournee steeds dichterbij komt, wordt het schema verfijnd. Wagenmakers en Binnendijk regelen de visa, boeken de vluchten, het hotel, de bussen. Ook de stoelindeling is niet onbelangrijk: soms is het uit praktisch oogpunt handig als musici nog iets moeten bespreken. Soms is er een meer sociale afweging en zetten ze bevriende musici bij elkaar. De exit rows zijn voorbehouden aan de orkestleden met de langste benen.

De reisschema’s bij langere tournees ­kunnen flink ingewikkeld worden als de samenstelling van het orkest per concert verandert. Solisten en dirigenten hebben een eigen schema. Ze logeren in een ander hotel en krijgen eigen vervoer naar de zaal. “Wij zorgen dat aan de basis alles klopt,” zegt Wagenmakers. “Maar er kan natuurlijk altijd iets tussendoor komen, zoals iemand die halsoverkop naar huis moet voor een begrafenis.”

Binnendijk vult aan: “Je blijft in ons werk afhankelijk van derden. Wij moeten daar flexibel en stressbestendig mee omgaan.”

Tourmanagers Jan Binnendijk en Manon Wagenmakers. Beeld Peter Tollenaar

De wet van de grote aantallen geldt: er zijn 120 orkestleden en met zo’n grote groep is de kans groot dat er iets misgaat. Binnendijk: “Zo moesten we een keer ­midden in de nacht halsoverkop aan de andere kant van de wereld hotels regelen voor het hele orkest. Dat is best een uitdaging. Maar het lukt altijd.”

Bij de Boedapesttour valt vlak voor vertrek de terugvlucht uit door de drukte op Schiphol. Wagenmakers belt direct met KLM en kan het gelukkig rechtbreien. “Voor dat soort uitdagingen staan we nu,” zegt ze. “Er is sinds corona veel veranderd, je moet veel vroeger op een vliegveld zijn. Dat is voor de orkestleden vooral vervelend als ze de avond ervoor ook al een concert hebben.”

De avond voor vertrek

En dat is bij deze tournee het geval. De avond voor vertrek speelt het orkest de Negende symfonie van Mahler in het Concertgebouw. Stipt om 21.45 uur navigeert de vrachtwagen achteruit het gebouw in zodat de instrumenten straks meteen in de genummerde boxen kunnen worden ingeladen. Bibliothecaris Christopher Blackmon verzamelt de bladmuziek voor Boedapest, hij reist mee. Op de schermen is te zien dat het concert is afgelopen, een lang applaus volgt en niet veel later plaatsen de eerste orkestleden geroutineerd hun instrument zelf in de juiste bak. Vooral het slagwerk en de harpen nemen veel ruimte in. Het loopt tegen middernacht als de orkestleden bij de artiesteningang in de regen nog uitgebreid staan na te kletsen. Ze grappen bij het afscheid ‘Tot zo!’ – de bus rijdt morgenochtend om 6.30 uur alweer vanaf het Concertgebouw naar Schiphol.

Geroutineerd plaatsen de orkestleden hun instrument in de juiste bak, later gaat die de vrachtwagen in. Beeld Peter Tollenaar

De stagecrew is nog druk aan het werk. De drie bodes Jan Ummels, Ton van der Meer en Johan van Maaren werken al vele jaren samen en zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Ummels leerde het vak van zijn vader, met wie hij nog tien jaar bij het orkest heeft gewerkt. Hoewel het nog wel even duurt voor de bodes de pensioen­gerechtigde leeftijd bereiken, wordt er al gedacht over hun opvolging. Dat zal nog een zware dobber worden: het is fysiek zwaar werk, met onregelmatige werktijden.

De mannen verplaatsen de grote boxen naar de speciaal verbouwde vrachtwagen. In de laadruimte blijft de temperatuur altijd constant – heel belangrijk voor de instrumenten. Elke temperatuurswisseling is schadelijk. En de instrumenten zijn bij elkaar miljoenen waard. Ze worden naar vliegveld Maastricht gereden, waar ze ’s ochtends vroeg met een vrachtvliegtuig naar Boedapest gaan. Een bode reist mee en ziet erop toe dat de instrumenten voorzichtig worden in- en uitgeladen. “En dan zijn er altijd orkestleden die hun instrument nooit afgeven. Ze zien ze als hun kinderen, die laat je ook niet alleen,” legt Wagenmakers uit.

De dag van het concert

Om 5.30 uur krijgt orkest­inspecteur Peter Tollenaar een bericht dat de paukenist ziek is. “Dan is het snel schakelen. Ik heb eerst gekeken of er nog een latere vlucht naar Boedapest gaat vandaag, dat is niet zo. De enige optie is dus iemand daar vinden. Dan is het fijn dat de dirigent en onze slagwerker Bence Major Hongaars zijn. Via hen heb ik snel iemand gevonden. Alleen heeft deze man vandaag een huwelijk, hij is zelfs getuige.” Een verloren zaak, zou je denken, maar niet als het Koninklijk Concertgebouworkest belt. De man krijgt tot 12 uur de tijd om te beslissen, dan landt het vliegtuig. Als Tollenaar zijn telefoon weer aanzet, blijkt de vervanger te komen. Verbaasd is hij niet. “Zo’n kans laten ze niet gaan. Is het alsof Ajax belt of je meedoet? Nou, het is meer alsof Barcelona belt!”

Bodes Johan van Maaren (l) en Ton van der Meer slepen met de instrumenten die mee moeten naar Boedapest. Beeld Peter Tollenaar

Bij het vliegveld in Boedapest kruisen de orkestleden het pad van de pianobroers Jussen, die de avond ervoor hebben opgetreden. Er is even tijd om bij te kletsen. Bij de uitgang staan vier bussen klaar om de 95 orkestleden naar het hotel te vervoeren. Binnendijk was hier gisteren al. Hij heeft iedereen al ingecheckt. Op een tafel liggen de sleutelpasjes klaar, ernaast staat een groot bord met de laatste mededelingen.

Eigenlijk moet in Hongarije iedereen apart inchecken met zijn of haar paspoort. Dit scheelt dus uren. En tijd is schaars bij zo’n tournee. Ook moeten orkestleden genoeg rust voor een concert krijgen, dat is allemaal vastgelegd in regels. Om 14.00 uur komen ze aan in het hotel, om 16.30 uur vertrekken de bussen alweer naar de concertzaal.

Een goede lunch is tijdens zo’n tournee het belangrijkste, stelt violiste Caroline Strumphler, die al 33 jaar bij het orkest zit. ’s Avonds is er geen tijd meer om te eten. “De vraag is dus niet: kan ik nog iets van de stad zien, maar: waar kan ik goed eten zodat ik het tot laat volhoud?” De een bestelt roomservice of gaat even alleen de stad in, anderen vertrekken in kleine groepjes.

Caroline Strumphler. Beeld Mladen Pikulic

Violiste Coraline Groen zit pas net bij het orkest. “Ik durfde eerst niet te vragen of ik mee mocht met mensen, maar je moet je gewoon aansluiten. Ook heb ik in New York een keer de fout gemaakt om ’s middags heel veel van de stad te gaan bekijken. ’s Avonds zat ik gewoon moe op het podium en was ik niet op mijn best. Dat kan niet op dit niveau. Ik heb geleerd dat het belangrijk is om rust te nemen.”

Om 16.30 uur stipt vertrekken de bussen naar de concertzaal voor de repetitie. De stagecrew heeft de instrumenten, stoelen en lessenaars al klaargezet. Als Iván Fischer de ruimte betreedt, voel je dat er een sterke persoonlijkheid binnenkomt. Dat is ook nodig bij een orkest dat bestaat uit de allerbeste musici, die elders solo spelen. Hij wil een andere opstelling zien en een paar tellen later staan de harpen en de piano op de gang. De stagecrew werkt supersnel. Als een voetbalcoach die zijn team opstelt gaat Fischer aan de slag. Hij zoekt naar de perfecte opstelling. Elke zaal heeft weer een andere akoestiek. Het Concertgebouw staat bekend om zijn zwoele, donkere klank, die beleving wil je ergens anders evenaren. In exact een uur neemt hij het hele concert door met de orkestleden. Fischer kent deze zaal als geen ander: de blazers en slagwerkers klinken hier harder, geeft hij als aanwijzing, die moeten dus veel zachter spelen.

Na de repetitie is er nog even tijd voor een snack, dan snel omkleden, want om 19.30 uur begint het concert. De zaal zit voor het eerst in lange tijd stampvol – in het buitenland merk je pas goed hoe beroemd het Concertgebouworkest is.

Voor de pauze klinkt de Danssuite van Bartók, de Hongaarse violist Barnabás Kelemen soleert. Na de pauze is het tijd voor de Vijfde symfonie van Beethoven; aan het slot voegt het Boedapest Festival Orchestra zich erbij. Fischer staat erom bekend dat hij overal een eigen draai aan geeft. Hij heeft ook weleens het publiek tussen het orkest gezet. Vanavond is de afsluiting een indrukwekkend moment in de zaal én op het podium; de toehoorders blíjven om toegiften vragen.

Na afloop biedt de zaaldirecteur het orkest een glas champagne aan, Fischer spreekt iedereen nog even toe en eindigt met: “Ga nog niet naar bed, duik de stad in, laat je onderdompelen in de ­Hongaarse zigeunermuziek.”

De bussen vertrekken naar het hotel, sommigen drinken nog wat in de bar en groepjes vertrekken de stad in. De drie bodes drinken een biertje aan de overkant. Veel orkestleden zoeken elkaar op en gaan samen zitten, vaak per instrumentgroep, strijkers bij elkaar, de slagwerkers.

De jongste musici volgen trouw het advies van Fischer en duiken de nacht in.

De dag erna

Violiste Caroline Strumphler zit met haar man aan het ontbijt. “Nu hij met pensioen is, plakken we er nog een paar dagen aan vast. Maar woensdag wil ik weer terug zijn om het nieuwe programma te studeren.” Ook na 33 jaar orkest blijft het veel zelf oefenen. “Als ik het goed heb ingestudeerd, is er bij de repetitie ruimte om te reageren op de andere instrumenten. Bovendien zit ik aan de eerste lessenaar, dus ik bepaal voor een groot deel de timing. De mensen die achter mij zitten, moeten net als bij een ballet proberen zoveel mogelijk synchroon met mij te ­spelen.”

Niet alleen de dirigent bepaalt de klank van een orkest, ook de samenstelling, die telkens verandert, is van invloed. “De nieuwe mensen brengen een frisse wind,” zegt Strumphler. “We zijn veel internationaler en jonger geworden.” Het orkest bestaat inmiddels uit 25 nationaliteiten, maar de voertaal blijft Nederlands. Gedisciplineerd als musici zijn, krijgen ze de taal razendsnel onder de knie.

Coraline Groen. Beeld Mladen Pikulic

Zondagochtend om 10.15 uur vertrekken de bussen naar het vliegveld. De jonge aanwinsten Coraline Groen en Elise Besemer reizen met hun viool, die ze geen seconde uit het oog verliezen. Dat is ook een verzekeringskwestie: even in de auto laten liggen is er niet bij, de viool gaat zelfs mee de supermarkt in. Ze weten niet beter en staan maar niet te veel stil bij de waarde van hun instrument. Er is trouwens ook een praktische reden dat ze hun viool niet hebben afgegeven: bij thuiskomst willen ze meteen weer studeren en ze wonen allebei niet in Amsterdam. “Dat is weleens lastig. Ik was vrijdagavond pas om 1 uur thuis en om 5 uur moest ik weer op om op tijd op het vliegveld te zijn,” vertelt Groen. Beide vrouwen zijn opgeleid op de zogenaamde Academie van het Concertgebouworkest: jonge musici lopen dan een jaar lang mee met het orkest. In dat jaar zijn ze ook meegegaan op tournees. “Het is goed voor de sfeer om elkaar ook buiten het werk te zien, zo leer je collega’s op een heel andere manier kennen.”

Elise Besemer. Beeld Mladen Pikulic

Besemer: “In het begin was ik wel starstruck, ik keek enorm op tegen mijn collega Herre Halbertsma, die al bijna met pensioen gaat. We schelen bijna 40 jaar, maar nu geniet ik vooral van zijn mooie anekdotes. En we hebben een collectief doel: zo mooi mogelijk spelen.” Daarvoor moet er blijvend worden geïnvesteerd in muziekles. Daar zijn alle musici het over eens. Besemer: “Je moet les kunnen krijgen in je eigen dorp. Niet iedereen hoeft er zijn beroep van te maken, maar kinderen leren zoveel van muziek. Het is goed voor de fantasie en ze leren naar elkaar luisteren. Als je als kind niet met muziek in aanraking bent gekomen is de drempel om naar een klassiek concert te gaan ook hoger.”

Beginnen bij de essentie Waar te beginnen met symfonische muziek? Wat zijn dé meesterwerken die je gehoord moet hebben? Het antwoord is te vinden in de serie Essentials: concerten op vrijdag- of zaterdagavond 21.00 uur, met inleiding en een borrel na afloop. Op 26 november is de eerstvolgende editie, met dirigent Klaus Mäkelä, de jonge Fin die in 2027 de nieuwe chef-dirigent wordt van het Koninklijk Concertgebouworkest.