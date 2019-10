‘Hello!’ roepen de echte mormonen voor Carré

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: première van The book of Mormon.

Ik fiets naar The book of Mormon, dé musicalsensatie van het jaar. Nu zijn er daar meer van en bovendien hou ik helemaal niet van musicals.

Jawel, hoor ik om me heen, van deze echt wel. Deze is wél grappig en wél goed, want hij drijft de spot met religie en is gemaakt door de mannen van South Park.

Dat mag wel zijn, maar een goede grap in een musical is nog altijd een goede grap die mij niet wordt verteld, maar mij wordt toegezongen en die drempel heb ik nu eenmaal nooit kunnen nemen.

Ik ga het zien.

Hoe dichter bij Carré, hoe harder het begint te regenen. Zo denkt God alvast over deze potsenmakers. Met doorweekte bovenbenen meld ik me bij de garderobe.

Ik kom meer mensen tegen die ik hier niet verwacht. Maxim Hartman, Sophie Hilbrand, allemaal geen liefhebber, wij ruiken dat van elkaar, maar ook zij blijken nieuwsgierig na al die jubelverhalen.

Ik krijg een plekje midden voor het podium. Zo’n broek van een zondagspak droogt behoorlijk snel op. Met frisse moed wacht ik op wat komen gaat.

The Book of Mormon opent met steeds meer aanbellende blijaards, ‘Hello!!’, die graag willen vertellen over het boek that will change your life. Het is allemaal lekker over de top, maar feit blijft: ze praten niet, ze zingen. Ze doen daar ook regelmatig danspasjes bij.

Dan gebeurt het.

Na een tijdje merk ik dat ik me werkelijk kostelijk zit te amuseren.

Elk mogelijk stereotype wordt vet aangezet, zelfs in Oeganda, want daar gaan de Mormonen naartoe om het licht te brengen, maar in Oeganda hebben ze zo hun eigen problemen. Generaal Buttfucking Naked bijvoorbeeld die alle meisjes in het dorp wil besnijden, en dan is er ook nog een dorpeling met hardnekkig ongedierte in zijn scrotum.

De schrijvers hebben zich niet ingehouden.

Mormoonse zendelingen zijn stiekem homo, Oegandezen hebben aids, en ondertussen wordt een nieuw Book of Mormon geschreven, met daarin seks met een kikker als nieuw, zuiverend ritueel. Darth Vader en Hitler komen ook voorbij, en ook de advocaat van O.J. Simpson, in de Mormoonse hel, op bongo’s.

Het is allemaal heel erg South Park. Ik zit te schateren van het lachen, zelfs dat zingen stoort me niet meer.

Ik begrijp dat dit de originele Amerikaanse cast is, maar ik kan me toch niet voorstellen dat je dit daar ver buiten de East en West Coast kunt opvoeren.

Deze musical weet zelfs een Mormoonse doopplechtigheid – het is zijn eerste keer, de hare ook – tot porno te maken.

Ik ben bekeerd.

Wat Première The book of Mormon

Waar Carré, Amstel

Wie Cornald Maas, Frank Houtappels, Maxim Hartman, Iris van den Ende, Sophie Hilbrand, Henny Vrienten, Maurice Wijnen

Wanneer donderdag 3 oktober, 19.00 tot 24 uur Drank en spijs ***

Sfeer *****

Hans kon zelfs driekwart verstaan

Buiten op de stoep staat elder Gerrits, elder Karony, elder Cancado en elder Abdoelhamid. Echte Mormonen, geen grap. “Hello!” roepen ze, en delen folders uit. Beeld Hans van der Beek

Presentator Maxim Hartman ook hier? “Je moet als man ook uit je comfortzone durven stappen, en precies dat ga ik doen.” Zijn date blijft liever naamloos, alle begrip. Beeld Hans van der Beek

Dochter/musicalliefhebber Iris van den Ende, eind­redacteur Patricia Greven, agent Julia Wolff en presentator Sophie Hilbrand: “De makers van South Park, man!” Beeld Hans van der Beek

De enige aanwezigen van de Michiel van Erpfamilie: scenarioschrijver Frank Houtappels en presentator Cornald Maas: “Die anderen kunnen dit niet aan.” Beeld Hans van der Beek

Muzikant Henny Vrienten ook hier? Kenner Maurice Wijnen: “Hij heeft twee musicals geschreven, hoor. Ciske de Rat en Petticoat. Wel je research doen.” Beeld Hans van der Beek