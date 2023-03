Helemaal genoeg van de stress in de stad? Kom tot rust in de Meditatietuin in het Amstelpark

Beeld Shutterstock

Een meditatietuin? Gewoon hier in de stad?

“Midden in het Amstelpark, omringd door groen, eekhoorns en vogels. Echt een oase. Je hebt niet door dat je vlak bij de Zuidas bent, bij de drukke stad.”

Leren jullie hoe te mediteren?

“Meditatie is een kwaliteit die je meeneemt in alles wat je doet. In onze programmering zijn dus niet veel meditatielessen terug te vinden. Eerder is het verweven in allerlei andere workshops en evenementen. We hebben stiltedagen, doen veel met muziek en dans en bieden ook meerweekse trainingen aan. De basis is steeds: vanuit stilte terugkomen bij jezelf.”

Waarom is dat zo belangrijk?

“Ik ben opgegroeid in Amsterdam en heb gezien hoe vervreemd we kunnen raken van onszelf, ons lichaam en de natuur. En hoe helend het kan zijn – ik heb oosterse geneeskunde gestudeerd – om daarmee weer in contact te komen.”

Kan dat niet beter op een warm eiland?

“Ik wilde graag zo’n plek creëren in de stad. Want op een eiland voelen mensen zich inderdaad helemaal ontspannen en vrij, maar terug in de stad vervallen ze weer in hun stressvolle leven. Ik hoop mensen te motiveren om die rust in hun dagelijkse leven te verweven, zodat ze niet dat jojo-effect krijgen.”

Maar mensen kunnen niet voor eeuwig in jullie tuin blijven.

“Een van de voordelen van deze plek is dat er een community is ontstaan die enerzijds onderdeel is van de stad en anderzijds elkaar helpt om op een andere manier te leven. Dat doet veel.”

Zaterdag organiseren jullie een open dag.

“Met allerlei proefsessies van het programma dat er in de lente aankomt, zodat de Amsterdammer vast wat kan proeven van meditatie.”