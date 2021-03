Hele gesprekken met planten: ‘Zijn jullie verliefd?’

Beeld Richard de Nooy

‘Zijn jullie verliefd?’

‘Op deze plek, ja.’

‘Ook op elkaar?’

‘Daar zijn we niet mee bezig.’

‘Het ziet er heel gezellig uit.’

‘We zijn graag samen.’

‘Ondanks de verschillen?’

‘Welke verschillen?’

‘Jullie zijn heel verschillend.’

‘We lachen om dezelfde dingen.’

‘Misschien voor verschillende redenen?’

‘Intrigant!’

‘Hij is jaloers!’

Je moet er maar opkomen, ouwehoeren tegen onkruid. Gaat het wel goed met u?

“Zeker, het gaat echt heel goed. Ik schrijf de laatste vijf jaar alleen non-­fictie en ik miste het fictie-element. Dat is een soort behoefte.”

Hoe is deze gekkigheid begonnen? Vast tijdens corona.

“Nee, toen ik drie jaar geleden stopte met roken. Ik begon te rekenen. Een sigaret is vijf minuten, dertig per dag, dat zijn 150 minuten: 2,5 uur per dag. Nou, dan kan ik ook twee keer een uur gaan wandelen. Dat is wat ik sindsdien doe. Net voor de lunch en aan eind van de middag. Altijd dezelfde route, langs de Amstel, voorbij de Rozenoordbrug, en dan de kronkel in de Amstel. Daar ga ik op jacht.”

Beeld Richard de Nooy

‘Waar bent u mee bezig?’

‘Nu even niet, alstublieft.’

‘Heel kort misschien?’

‘Ik ben bezig, vriend.’

‘U bent toch niet aan het zelfbestuiven?’

‘Dat heet bij ons MOS-turberen, vriend.’

‘Mag ik u citeren?’

‘Nee!’

‘Een foto misschien?’

‘Waag het niet!’

‘Zijn dat minicondooms?’

‘Opdonderen nu!’

Hoe werkt dat? De hele tijd de grond scannen?

“Nee, je ontwikkelt er oog voor. Als ik een foto maak, weet ik al welk gesprek ik wil voeren.”

Dus dan ziet u een stuiver liggen en denkt: even vragen waarvoor dat plantje aan het sparen is?

“Ja, precies. En waarom dat nodig is. Dieren zijn afhankelijk van mensen, maar planten gaan echt hun eigen gang. Het zal hun een zorg zijn of wij er zijn of niet. Planten waren er al voordat wij er waren. Daarom hebben ze een soort wijsheid, het kan hen allemaal niet zoveel schelen. Ze leven en sterven, dat is het proces voor hen. Dat idee fascineert me.”

Dat werkelijk aardsmelige gesprek, met al die woordgrappen, had u toen niet toevallig wiet gerookt?

“Ik ben tweetalig. Ik ben opgegroeid Zuid-Afrika en heb pas op mijn twintigste echt Nederlands geleerd. In de Engelse taal zijn woordgrappen normaal, in het Nederlands is dat als serieus schrijver not done, een beetje Seth Gaaikema-achtig. Ik vind het toch heel erg leuk om te doen. Mijn vrienden noemden dat vroeger Richardgrappen. Mijn humor is inmiddels iets subtieler, maar niet veel.”

Beeld Richard de Nooy

‘Waar bent u voor aan het sparen?’

‘Een telefoon.’

‘Wat wilt u ermee?’

‘Mensen bellen.’

‘Hoezo?’

‘Om te vragen hoe het gaat.’

‘En dan?’

‘Naar ze luisteren.’

‘Telefoons zijn duur.’

‘Dat is jammer.’

‘Wilt u de mijne gebruiken?’

‘Ik wacht wel, dank u.’

U spreekt planten ook altijd keurig met u aan.

“Ja, ik vind dat je daarmee moet beginnen. Het heeft ook te maken met de aard van de plant en hoe hij reageert. Gras is duidelijk jong, daar kun je je tegen zeggen, maar ik vind wel dat je met u moet beginnen. Ook omdat ze al veel langer op deze aard rondwaren, hebben ze de waarheid in pacht. Het is fijn als dat de fictie die je maakt, in het gesprek een soort waarachtigheid krijgt. Ik stel me echt voor dat planten zo kunnen denken.”

Houdt dit ooit op? Kunt u nog normaal over straat lopen?

“Het grappige is: mensen met wie ik samen wandel, gaan ook planten aanwijzen. Of ze sturen foto’s met planten om te laten interviewen. Ik heb wel specifieke eisen, merk ik. Ik vind het mooi als er een duidelijke, rechte lijn inzit, van steen of trottoir of beton. De serie heet tenslotte Op ’t randje. Het is een plek tussen leven en dood, want op die plek kunnen ze ook worden geruimd. Het blijft een heel kwetsbaar iets. Maar ja, that’s life. Fatalistisch zijn planten wel.”

Richard de Nooy: Gesprekken met Planten/Interview with Plants (Op Facebook, Twitter en Instagram).

Richard de Nooy. Beeld Nosh Neneh

Beeld Richard de Nooy