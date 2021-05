Heet als de hel: de Calabrese worst ’nduja

'Nduja. Beeld Emma Levie

Mijn eerste kennismaking met ‘nduja was in Calabrië. Ik was op doorreis naar Sicilië en was in de ban van de worst. In elke Italiaanse regio hadden slagers hun specifieke salumi (gedroogde vleeswaren), maar ik had nog niks gezien wat leek op de knalrode joekels die daar op de Calabrese markt lagen.

Ik vroeg aan het oude marktkoopmannetje, zelf net als de worst ook rood en gedrongen, wat het was. Hij pruttelde een woord dat klonk als ‘andouillette’. Dat is een Franse worst met pens die naar poep meurt, maar voor ik mijn twijfel kenbaar kon maken, schraapte het worstenmannetje de smeerbare substantie op een broodje en propte dat zowat in mijn mond.

Ik nam een hap en het voelde alsof de duivel zelf mijn mond in de hens stak. Terwijl ik rood aanliep en spastisch met mijn armen begon te wapperen, werd ik door een stuk of tien Italianen hard uitgelachen. Hadden ze me worst gegeven of was dit peperpasta? Het antwoord: ‘nduja zit daar precies tussenin.

Het was een wat pijnlijke kennismaking, maar het begin van een vurige liefde. ‘Nduja is een Calabrese specialiteit. Een worst die wordt gemaakt van minder courante vette delen van het varken zoals de kinnebak, die wordt gemalen en gemengd met een onwaarschijnlijke hoeveelheid gemalen Calabrese pepertjes. De worst wordt net als een droge worst vervolgens gefermenteerd en soms gerookt alvorens hij wordt gedroogd. ‘Nduja blijft smeerbaar doordat het vetgehalte zo hoog ligt en er zo veel peper in zit, dat er nauwelijks binding ontstaat.

Inmiddels maakt ‘nduja ook in Nederland een opmars. Liefhebbers vinden het op de kaart bij pizzeria’s als La Perla, Yam Yam en Europizza, of kunnen hem inslaan bij goede Italiaanse delicatessenzaken als Terra Lente op de Westerstraat, Nova Italia in de Houthavens en Casa del Gusto op de Kerkstraat.