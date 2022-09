Heel Holland bakt-winnaar Enzo Pérès-Labourdette maakt diversiteitskunstwerk: ‘Je hoort niet alleen maar bij de ene of de andere groep’

Het diversiteitskunstwerk Samen zijn wij Oost van Enzo Pérès-Labourdette, voor het spoorwegviaduct bij de Javastraat. Beeld Dingena Mol

Illustrator Enzo Pérès-Labourdette pulkt een paar stickertjes af van de tegels van zijn kunstwerk. We staan in de tunnel onder het spoor tussen de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat. De plakkertjes gaven aan welke tegel waar moest komen. En – schrik – in één tegeltje zit al een flinke barst. Die zal vervangen worden, nog voordat dit splinternieuwe Diversiteitsmonument van stadsdeel Oost officieel wordt onthuld.

Samen zijn wij Oost heet het tweeluik dat Pérès-Labourdette ontwierp. Door keramiekbedrijf Maatwerk in Utrecht zijn de tekeningen in tegels omgezet. Eén wand is al aangebracht, de tweede volgt spoedig. Pérès-Labourdette: “Elke tegel kan vervangen worden, voor het geval iemand het heel erg oneens is met de aard van het werk.”

Het zal zo’n vaart niet lopen. Afgebeeld is een storm die aan weerszijden mensen de tunnel in blaast. Met paraplu’s beschermt een bont gezelschap aan types elkaar tegen de elementen. Wat ontroert: wie op een doordeweekse dag amper vijf minuten doorbrengt in het hectische tunneltje, ziet die diversiteit aan mensen ook echt aan zich voorbij trekken.

Meer dan de regenbooggemeenschap

Het was dan ook even schrikken toen enkele jaren geleden een aantal incidenten tegen lhbti-personen elkaar opvolgde in de wijk. Onlangs nog waren er op één dag twee incidenten tegen trans personen, in het Oosterpark en het Flevopark. “We willen geen buurt waar mensen zich niet vrij en veilig voelen om zichzelf te zijn,” omschrijft Jan-Bert Vroege het sentiment dat ontstond. De stadsdeelbestuurder – hij heeft zowel cultuur als antidiscriminatie in zijn portefeuille – is voor de gelegenheid aangehaakt. Vroege: “Het gaat om meer dan alleen de regenbooggemeenschap. Ook of je als moslima wel of niet een hoofddoek, als joodse man een keppeltje of als vrouw een kort rokje kunt dragen.”

Het initiatief voor het kunstwerk kwam van een groep bewoners en de stadsdeelcommissie, die een blijvend en positief statement wilde maken in reactie op het anti-lhbti-geweld. Bewoners, een kunstcommissie en andere betrokkenen selecteerden Pérès-Labourdette. Het idee voor de afbeelding ontstond toen hij voor inspiratie bij de tunnel rondhing. “Wat opviel, was hoe als het regent iedereen die tunnel inrent. Een groep mensen die normaal niet snel bij elkaar op de koffie zou komen, staat dan ineens samen. Die symboliek, schuilen voor de storm, vond ik heel mooi. Waarbij de storm staat voor de incidenten en de uitsluiting die mensen meemaken. De figuren in de tunnel beschermen elkaar met paraplu’s.”

Enzo Pérès-Labourdette (31) is kunstenaar en illustrator, en was de eerste veganistische winnaar van Heel Holland bakt. 'Je hoort niet alleen maar bij de ene of de andere groep. De meeste mensen horen net als ik bij tientallen groepen tegelijk.’ Beeld Dingena Mol

Onderdeel van de opdracht was dat Pérès-Labourdette een ‘participatietraject’ organiseerde: “Ik ging in gesprek met de buurtbewoners. Het zou een diversiteitsproject worden, dus niet alleen voor de queer community. Het was interessant wat mensen vertelden, vooral als ik even doorvroeg. Over of ze zichzelf weleens buitengesloten voelden. Hoe ze aankeken tegen het antihomogeweld. Wat opviel, was dat mensen aangaven dat als ze iets zagen gebeuren ze meestal niet in durfden te grijpen. Omdat ze er niet op durfden te vertrouwen dat meer mensen dat zouden doen.”

“Er was ook irritatie omdat bij homogerelateerde incidenten de dader meteen in een bepaalde hoek wordt gezocht. Anderen gaven aan dat ze niets tegen homo’s hebben, maar dat het voelt alsof dat de enige groep is waarnaar wordt geluisterd: ‘En niemand helpt mij.’ Ik begrijp dat wel. In een andere situatie was een gay stel duidelijk niet op zijn gemak. Voor de aanwezigen met een gekleurde huid werkte dat juist weer stereotyperend: ‘Je bent zenuwachtig omdat je denkt dat wij iets tegen homo’s hebben.’ Het is een complexe dynamiek. Ik was vereerd dat ik ermee in de weer mocht gaan.”

Geboren in Frankrijk

Pérès-Labourdette is zelf homo. Tussen de afgebeelde koppels staan ook hij en zijn man Joep, met hun hondje Atlas tussen de reigers van de Dappermarkt en de krokussen van het Oosterpark. De paraplu’s hebben de kleuren van de vlaggen van de queer community.

“Ik ben geboren in Frankrijk, ik ben dus ook buitenlander, en mijn oma komt uit Algerije. Dat element van diversiteit wil ik ook benadrukken: je hoort niet alleen maar bij de ene of de andere groep. De meeste mensen horen net als ik bij tientallen groepen tegelijk.”

Op zijn achttiende maakte Pérès-Labourdette zelf antihomogeweld mee. “Ik was in Groningen met mijn eerste vriendje. Een paar jongens scholden ons uit, we liepen niet eens hand in hand. Een van hen sloeg een blikje plat tegen het hoofd van mijn vriend. Ineens bleek de groep uit wel tien jongens te bestaan. Het was heel eng. Ik kon mijn aanvaller van me afslaan, mijn vriend werd onderuit geschopt en op de grond in elkaar getrapt, wat heel heftig was om mee te maken. De politie was duidelijk niet geïnteresseerd in het incident. Drie kwartier later pas kwamen ze aan. Hun enige vraag was of we hen geprovoceerd hadden. Ik zei dat we niets hadden geroepen. ‘Nee,’ zei de agent, ‘Liepen jullie hand in hand, waren jullie aan het zoenen?’ Wacht even: dát beschouwen jullie als provoceren? Op dat moment voelde ik enorme onmacht, het raakte me meer dan het incident zelf.”

Heeft u er naderhand last van gehad?

“Er was wel een tijdje waarop ik liever niet alleen over straat ging ’s nachts. In Amsterdam heb ik me nooit echt onveilig gevoeld. Inmiddels ben ik ook zelfverzekerder, en mijn man is twee meter lang. Dat maakt ook uit denk ik.”

Pérès-Labourdette kwam op zijn zevende naar Nederland en groeide op in Maarssen. Hij studeerde in Berlijn en Groningen.

Uw eerste grote illustratieopdracht was voor The New York Times.

“Ik was nog aan het studeren. In die tijd had ik juist heel weinig zelfvertrouwen, maar ik kende ook weinig angst – die dingen kunnen op een gekke manier samengaan. Ik liep stage bij een bekende illustrator in Berlijn. Hij vroeg me waar ik het liefst voor zou werken: The New York Times. Mail ze gewoon je portfolio, zei hij. Aanvankelijk kreeg ik niet eens een mailtje terug. Tot een dag voor mijn eindexamenpresentatie: of ik de volgende ochtend een schets kon aanleveren, en ’s avonds de illustratie bij een verhaal. In paniek belde ik mijn begeleider: ik kom morgen niet naar mijn afstuderen! Hij zei: good for you, we regelen het wel. Ik heb ervan geleerd dat het geen zin heeft om te denken dat je iets niet durft. Doe het gewoon.”

Die houding bracht hem ook de overwinning in het populaire tv-programma Heel Holland bakt. (Hij bakte onder meer het kasteel uit de serie Downton Abbey na in vegan peperkoek. Ja, nu u weer). Het maakte van hem een bekend gezicht. Als we in de tunnel staan, draait dan ook menigeen zich een keer extra om.

U illustreert uw eerste kinderboek, het valt in de prijzen. U mailt als student The New York Times, ze huren u terstond in. U doet mee aan Heel Holland bakt, u wint. Alsof het succes u komt aanwaaien.

Lacht. “Mijn man moet me steeds bevestigen: jawel, je bent goed bezig. Mij gaat het niet hard genoeg. Ik ben heel fanatiek hoor. Ook wel omdat ik veel gepest werd vroeger om mijn homoseksualiteit. Daar heb ik het idee aan over gehouden dat ik mezelf moet bewijzen. Leerkrachten dachten vroeger dat ik autisme had, omdat ik me enorm kon vastbijten in een onderwerp. Ik las alle boeken, bekeek alle films. Ik vind het belangrijk dat er diepgang zit in wat ik doe, ik wil gelaagdheid aanbrengen. Bij Heel Holland bakt merkte ik dat ik daarin ook te ver kan gaan. Naderhand moest ik echt bijkomen. Er schuilt gevaar in veel dingen tegelijk allemaal perfect willen doen. En dan voelde ik ook nog spanning over wat de mensen thuis van me zouden vinden. Ik ben aan het leren om de dingen beter te doseren.”

Voelt u zich op uw gemak voor de camera?

“Ja, ik vind het leuk. Ik zou graag iets met televisie doen. Een programma over plantaardig koken, of over beter zorgen voor de natuur. Die mogelijkheden ga ik zeker onderzoeken. Ik zie het niet als iets wezenlijk anders dan het illustreren van een kinderboek. Je vertelt een verhaal maar dan met bewegend beeld. Verhalen waarmee ik hopelijk een iets betere, lievere wereld kan helpen creëren.”

Sympathiek, dat woord kwam bij mij op toen ik uw kunstwerk zag.

“Ik heb...” Hij onderbreekt zichzelf kort: “Zal ik dit zeggen?” Dan: “Als het gaat om kunst in de publieke ruimte, kennen we allemaal het voorbeeld van de rotonde met de grote strakke stalen cirkel. Toen ik deze opdracht kreeg, dacht ik: ik wil iets maken dat echt in het dienst staat van de bewoners. En dat het sympathiek is, inderdaad. Als je er langs loopt op een dag waarop het even niet zo lekker gaat, geeft het werk je hopelijk wat positiviteit mee. Deze tunnel was misschien ooit een plek die je probeerde te vermijden, omdat het een onveilig gevoel gaf. Het zou tof zijn als mensen er nu juist voor omlopen.”