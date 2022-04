Heaven11 combineert yoga met krachttraining en dansen op clubmuziek

Beeld Daphne Lucker

Achter in het moderne pand van Heaven11 zit een verduisterde studio waar yoga-instructeurs bij kaarslicht lesgeven op een verhoogd platform. Met behulp van infrarood licht warmt de ruimte op tot 35 à 40 graden. Ook is er een dj-booth waar tijdens de lessen live hiphop, trapsoul en deephouse worden gedraaid.

Oprichter en eigenaar Han Doornbosch (50) opende eind 2020 sportclub Round11 in Amsterdam, waar boksen en krachttraining worden gecombineerd met meditatie en yoga. “We hebben te maken met een nieuwe generatie sporters die naar een andere beleving verlangt. Is sporten op een fitnesstoestel echt nog leuk?”

Met zijn nieuwe concept Heaven11 brengt Doornbosch tijdens de Signature Flow lessen yoga samen met krachttraining en dansen op clubmuziek. “Dit is een nieuwe, gezonde vorm van uitgaan,” zegt de voormalig eigenaar van sportschoolketen TrainMore. “Laatst schreef iemand een slechte review: deze les heeft niks te maken met yoga. Ik was er blij mee, we willen de status quo uitdagen door af te wijken van traditionele yogalessen. Voor sommigen is dat misschien niet comfortabel.”

Bij Heaven11 kies je voor een ongelimiteerd aantal lessen (€49) of een rittenkaart van 10 lessen (€69). Vanaf zeven uur ’s ochtends zijn bezoekers welkom op de Bilderdijkstraat, maar wie denkt even lekker tot rust te komen heeft het mis. “Onze yogalessen zijn echt een work-out,” zegt instructeur Brittany Costa (36). “Maar natuurlijk hoort plezier maken er ook gewoon bij.”

Heaven11 Studio Bilderdijkstraat 136

Tips? open@parool.nl