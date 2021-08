Hè? Zwerfvuilprikker Thomas wordt door de gemeente beschuldigd van straatvervuiling

Empty Smashed Soda Pop Can Isolated on White Background. Beeld Getty Images/iStockphoto

Van vrijwilliger naar overtreder: dat is een bijzondere carrièreswitch.

“Ik ben een keurige afvalscheider. Wanneer de afvalcontainers in Diemen-Zuid te vol zijn, fiets ik nog even door. Onlangs moest ik twee platgemaakte dozen kwijt en omdat de papiercontainers in mijn buurt vol waren, ging ik naar het winkelcentrum in Duivendrecht. Een paar dagen later plofte een brief van de gemeente Ouder-Amstel op de mat: ik moest 120 euro betalen omdat ik een overtreding had begaan.”

U had te hard gereden?

“Had ik dat maar, dan was het gerechtvaardigd geweest. Volgens de gemeente werd mijn stuk karton náást de ondergrondse papiercontainer gevonden. Een boete geef je aan iemand die een fout heeft begaan, om zijn gedrag te verbeteren. Maar mijn gedrag was al goed: ik ben zwerfvuilprikker voor de gemeente Diemen en ga geregeld met hesje en prikker op pad.”

Hè?

“Precies. Ik zou dat nooit doen. Ik zei nog tegen mijn vrouw: ben ik zo goed bezig met mijn vrijwilligerswerk, word ik alsnog gestraft.”

Zou iemand moedwillig uw karton uit de container hebben getrokken?

“Dat denk ik niet. Ik ben bang dat tijdens het legen van de ondergrondse container mijn stuk karton is gaan dwarrelen en ernaast is gevallen. Mijn adresgegevens stonden op de doos, dus een boete was zo verstuurd. Ik heb een bezwaarschrift getekend en ben gehoord via Zoom. Dat mocht niet baten.”

Durft u nu nog iets weg te gooien?

“Ik heb vandaag spullen van de kat binnengekregen in een doos. Ik moet zeggen: ik heb de adressticker er toch maar afgepulkt.”