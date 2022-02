Havoscholier Marileen Boer (16) schreef een roman, in het Engels: ‘Het speelt zich af in een kasteel’

Marileen Boer met haar boek Black Sword.

Was het een schoolopdracht?

“Nee. Ik had gewoon zin om een boek te schrijven, en dat heb ik vorig jaar in de zomervakantie gedaan. En deze week is het verschenen, 218 bladzijden, het ligt hier voor me op tafel.”

Waar gaat het over?

“Het is sciencefiction en fantasy, een beetje Harry Potter maar zonder magic. Het boek speelt zich af in een kasteel, er zijn ridders en die moeten kiezen tussen liefde en rechtvaardigheid, je voelt al dat er iets fout zal gaan. Ik vertaal het even hoor, want het boek is in het Engels.”

In het Engels?

“Ik kan in het Engels zoveel beter mijn emoties uiten dan in het Nederlands. Met mijn vriendin Bibi praat ik ook meestal in het Engels, we kijken natuurlijk YouTube en luisteren naar Engelstalige muziek. Engelse woorden zijn gewoon veel mooier dan Nederlandse.”

Hoe kwam je op het idee voor je roman?

“Ik weet het nog precies, het was tijdens een vakantie, in Duitsland of Oostenrijk, waar we een kasteel bezochten. Toen stond ik onder de douche en dacht ik: ja, zo ga ik het doen. Eerst schreef ik een dialoog tussen twee karakters, en later heb ik dat nog heel erg veranderd, maar na een maand was het boek af.”

Nu je schrijver bent, wil je ook schrijver blijven?

“Ja, ik ben al halverwege mijn tweede boek, want mijn eerste boek heeft een open einde, en daarna komt er een derde deel, het wordt een trilogie. Ook ga ik nog een gedichtenbundel schrijven. Maar nu eerst wil ik mijn havodiploma halen.”

Marileen Boer: Black Sword, Boek.scout, €20,99.