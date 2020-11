Haute sandwich: complete gerechten tussen twee sneetjes brood

Beeld Het Parool

Dit jaar is zonder twijfel het jaar van het comfortfood. Dat merk ik vooral aan mijn weegschaal, die met de dag een grotere lul blijkt. In mijn keuken, maar ook op Instagram, in de kookbladen en op nieuwe afhaalmenu’s wemelt het van de kaasfondues, gehaktballen, stamppotten en de sandwiches waar de gesmolten kaas of buitensporige hoeveelheden saus van afdruipen. Dankzij de lockdown is de haute-sandwichtrend in Amsterdam groter dan ooit. Want wat leent zich beter voor takeaway dan een sandwich?

Wie denkt dat het daarbij gaat om de kleffe broodjes gezond of de zoveelste BLT heeft het mis. Deze sandwiches zijn groter, origineler en rijker gevuld dan ooit. Het zijn vaak complete gerechten tussen twee sneetjes brood die prima dienstdoen als diner.

Het succes van de haute sandwich begon met de katsu sando. Ook de Vietnamese bánh mì, de Zuid-Amerikaanse arepa’s en Midden-Oosterse sabich waren al een hype. Nu zijn alle remmen los. Bij Little Collins in de Eerste Sweelinckstraat vullen ze hun tosti’s met gehaktbrood. Zowaar nóg lekkerder is de vegaversie met kaas, gefermenteerde chilipeper en cime di rape. Voor 4850 in de Camperstraat staat regelmatig een rij vanwege hun fenomenale kipburgers. Entrepot op het Entrepotdok heeft geitenburgers, Café Parlotte in de Westerstraat verkoopt rijk gevulde broodjes kreeft en bij Bakino op de Vijzelgracht maken ze bánh mì kippenlever, katenspek, ­pickles en hotsauce.

Wie misschien wel het best op de trend inhaken zijn Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden van restaurants Breda, Maris Piper en Guts. Onlangs lanceerden ze een sandwich-takeaway: Paindemie. Ik heb een hekel aan woordspelingen, maar vind deze tamelijk briljant. Ook over hun sand­wiches niets dan goeds. Vooral het broodje met twee enorme plakken bloedworst, gekaramelliseerde ui en mayo is een aan­rader. Nog niet bomvol? Er is ook een perfect gebakken wentelteefje, overgoten met gezouten karamel.

Is je weegschaal net zo’n lul als die van mij, sla deze trend dan vooral even over.