Hartelijk bedankt, Amsterdam: de grootste partij van Weesp staat als nummer 27 op de verkiezingslijst

Laten we het zo simpel mogelijk houden. Het is allemaal de schuld van Amsterdam?

“Ja, het komt door Amsterdam. De regel is dat de Amsterdamse partijen eerst komen op het stembiljet, en pas daarna de plaatselijke partijen. Is me verteld.”

Nu bent u lijst 27, hoe groot is dat stemformulier dan?

“Hier in Weesp-Driemond doen alleen lijst 1, 2, 3, 4, 6, 27, 28, 29 en 30 mee. Ik hoop niet dat ze de andere partijen, die in Amsterdam wel meedoen, ook per ongeluk op ons biljet zetten, maar ik houd mijn hart vast.”

En de affiches, hoe gaat dat?

“Dat is ook zo wat. In Weesp staan wij op de achterkant van het verkiezingsbord. In Driemond, waarmee we worden samengevoegd, hebben ze per ongeluk de posterborden van Amsterdam-Zuidoost neergezet, waardoor er allemaal partijen op staan waar je hier helemaal niet op kan stemmen.”

Wat vindt u eigenlijk van de fusie met Amsterdam, is het een fusie of een vijandelijke overname?

“De fusie is nog geen feit, dat is pas eind maart. Maar Amsterdamse ambtenaren zijn duidelijk niet ingesteld op het kleinschalige, vriendelijke en gemoedelijke karakter van een stadje als Weesp. Zo huurden alle politieke partijen hier voorheen een kraampje op de weekmarkt om te folderen en met mensen te praten. Ons werd door een barse Amsterdamse marktmeester te verstaan gegeven dat dat niet meer mag. Nee, de Amsterdamse politiek komt niet echt naar de mensen toe.”

Is de Weesper Stads Partij als lijst 27 tot de vergetelheid gedoemd?

“We zijn sinds onze oprichting de grootste partij in Weesp, dus dat zal wel loslopen.”