Hartchirurg Riccardo Cocchieri: ‘Of ik mezelf nog steeds een 9,5 geef? Absoluut!’

Door de serie OLVG - Ziekenhuis met een hart leerde heel Nederland cardiochirurg Riccardo Cocchieri (47) kennen. Hij noemt zijn vak zijn passie, maar ook zijn gevangenis. ‘Als het aan mij lag, stopte ik morgen met opereren.’

9,5. Het is een cijfer dat sinds een paar maanden ineens een grote rol is gaan spelen in het leven van Riccardo Cocchieri, hartchirurg in het OLVG. Dat kwam zo: de openhartige arts viel nogal op in OLVG – Ziekenhuis met een hart, de documentaireserie van Coen Verbraak die in december werd uitgezonden. Het opvallendste moment daarin was misschien wel toen Cocchieri werd gevraagd zichzelf een cijfer te geven – tijdens een gesprek over de door hem waargenomen middelmatigheid in zijn sector – waarop hij zichzelf met een 9,5 waardeerde.

Arrogant, zo klonk het al snel online. Tv-­recensenten schreven over hem, op TikTok verschenen fragmentjes die duizenden keren werden bekeken. Er zijn zelfs WhatsAppstickers gefabriceerd met zijn gezicht en een 9,5 erbij – om naar iemand te sturen die echt lekker bezig is.

Staat Cocchieri een paar maanden later nog steeds achter het rapportcijfer dat hem zoveel commentaar heeft opgeleverd?

“Absoluut,” zegt hij lachend in een kantoortje van het OLVG Oost, op een dag dat hij vooral moet vergaderen en niet hoeft te opereren. Cocchieri is ook hoofd van de afdeling cardiochirurgie. “Ik lig echt niet wakker van wat mensen over me zeggen, of het nou positief of negatief is. Ik voel ook totaal niet de behoefte om iets recht te zetten. Tijdens de uitzendingen was ik op vakantie naar Italië met mijn gezin, op wintersport en om mijn ouders te bezoeken. Weer thuis moest ik mijn voordeur forceren vanwege alle bedankkaartjes van patiënten die op de deurmat lagen. Ik had in de serie verteld dat ik in al die jaren, van de drieduizend mensen die ik had geopereerd, misschien zeventig kaartjes had ontvangen. Nu kreeg ik er minstens zoveel in de eerste week na de documentaire, dus wat de patiënten betreft had ik dik gewonnen. Maar dat het er nu nog steeds over zou gaan, ook tijdens het werk, had ik niet verwacht.”

Wat wordt er dan gezegd?

“Er worden vooral grapjes gemaakt. We hebben bijvoorbeeld net een nieuwe operatiekamer gekregen van een paar miljoen, maar de lampen werken nog steeds niet goed. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: dit is geen 9,5.”

Uw naasten waren iets minder blij met de gevolgen van uw uitspraken. Uw vrouw Mandy, operatieassistent op de cardiochirurgieafdeling van het Amsterdam UMC, vertelde dat ze er op haar werk veel op wordt aangesproken. En dat uw tienerdochters schrokken toen u voorbijkwam op sociale media.

“Volgens mij heeft mijn vrouw aan­gegeven dat ze moeten stoppen met die opmerkingen omdat ze er na drie maanden wel klaar mee was. Mijn dochter stormde na de eerste aflevering binnen om te laten zien dat er een TikTok van mij rondging met duizenden views, en ze vond het gênant dat mensen mij een eikel of kwal noemden. Zelf stond ik de eerste werkdag na mijn vakantie weer te opereren met mijn vaste personeel, met wie ik al vijf jaar een heel nauwe relatie heb: mensen die mij gewoon lief en betrokken vinden. Zij hadden alleen die negativiteit gefilterd, net als mijn dochter, en vonden het erg en onterecht wat er werd gezegd. Terwijl ik zelf alleen maar heb gelachen om die onzin, van de Libelle bijvoorbeeld, die schreven dat ik een arrogante lul was. Het enige wat mij wel irriteerde was de hypocrisie. Ik denk dat veel mensen met een biertje in de hand, een-op-een, precies zeggen wat ik heb gezegd.”

Ook over de ‘middelmatigheid’ van collega’s?

“Dat ging niet over de hartchirurgie: ik gaf mijn mening over het hele systeem waar wij nu in zitten. Het is geen geheim dat de selectieprocedure voor personeel in het ziekenhuis heel anders is dan vroeger. Tien jaar geleden hadden we zoveel aanbod dat we de luxe hadden mensen niet alleen op kwaliteit te selecteren, maar zelfs op hoe representatief iemand eruit zag. We weigerden nog mensen met een een piercing of tatoeage in het gezicht – niet dat dat goed was, maar om aan te geven uit hoeveel gekwalificeerd ­­personeel we konden kiezen. Nu zijn de mensen die hier komen werken vaak nog niet eens klaar met hun opleiding. We nemen ze toch aan omdat we gewoon geen mensen hebben. En dat is de situatie van ongeveer alle ziekenhuizen. Daar dacht ik aan toen ik het had over middelmatigheid in de zorg.”

Bent u arrogant?

“Ik beloof nooit iets dat ik niet kan waarmaken, ik bouw altijd een soort ratio in. Stel dat ik duizend operaties zou kunnen doen. Dan zou ik er maar negenhonderd aannemen omdat ik dan zeker weet dat ik dat haal. Misschien dat ik er later toch duizend zou kunnen doen, maar ik wil dat vooraf niet claimen.”

Bas de Mol, uw voormalige baas van het Amsterdam UMC, zei: als Riccardo slim was geweest, had hij gezegd: ik geef mezelf een 9,5 en mijn team een 10. Maar dat was volgens hem een nogal Nederlandse benadering. Heeft hij gelijk?

“Een 10 zou ik niemand geven, want er is altijd ruimte voor verbetering. Maar dat cijfer ging natuurlijk ook over mijn team, dat ongetwijfeld tot de top van Nederland behoort. Dit is niet fake it till you make it, dit is gewoon gebaseerd op feiten: sterfte, complicaties, infecties, ritmestoornissen, de risicocategorie van bepaalde patiënten. Daarom vind ik het ook raar dat je als professional niet kunt zeggen dat je bijzonder goed bent. In Italië of de Verenigde Staten zou dit alleen maar geprezen worden.”

Beeld Ernst Coppejans

Riccardo Cocchieri groeide op in het Ita­liaanse Perugia, zo’n beetje halverwege de laars. Als kind droomde hij in eerste instantie niet van de geneeskunde. Zijn vader was dan misschien cardioloog, zelf zag hij een carrière voor zich in het volleybal, dat hij op hoog niveau speelde. Een zwaar motorongeluk op zijn zeventiende gooide roet in het eten. “Een fron­tale botsing met een bus. Mijn schuld. Arm en been gebroken, en nog een paar andere dingen, pas na een half jaar was ik uit het gips.”

Volleybal spelen op hetzelfde niveau was niet meer mogelijk, daarom ging hij voor plan B: toch geneeskunde. “Ik had wel besloten om sowieso niets met car­diologie te gaan doen, want dan zou ik in opleiding komen bij mijn vader. Het is een man met een groot hart, maar een gebruiksaanwijzing, net als ik. Dat zag ik niet zitten.”

Een vriend van zijn vader liet hem ­kennismaken met de cardiochirurgie, het specialisme dat zich richt op hart­operaties. “Hij nodigde me tijdens mijn studie uit een paar dagen in zijn kliniek te komen kijken, en toen wist ik: dit is het. Ik zie wel een parallel met volleybal: je kunt als individu het verschil maken, maar echt excelleren kan alleen binnen een team met mensen die allemaal een eigen specialisatie hebben. Dat maakt het leuk. Het snel en veel beslissingen maken en het redden van mensen maakt het ook interessant. Maar 99 procent van de tijd is het gewoon normaal werk, al moet je hier wel een passie voor hebben. Want hartchirurgie gaat niet over prestige.”

Is hartchirurg zijn niet prestigieus?

“Vind ik niet. Er is niets ergers dan op een feestje te moeten vertellen over hartchirurgie. Los van het feit dat iedereen zelf iets heeft en over zijn eigen gezondheid wil praten – ik help mensen graag, dus dat is het niet – willen ze spannende verhalen over mijn werk horen, terwijl ik misschien meer grappige verhalen heb. En mijn passie is híér, in het ziekenhuis. Ik ben 24/7 bereikbaar voor patiënten, maar ik zit niet altijd met mijn hoofd bij mijn werk. Op feestjes heb ik weleens gezegd dat ik stukadoor ben – ik klus ook echt graag, het is een hobby. Dan kon ik gewoon van dat feestje genieten, want mensen vroegen niet verder.”

Hoe bent u eigenlijk in Nederland beland?

“Ik was op mijn 28ste in opleiding in Pisa en daar werkte een Nederlandse ­hartchirurg die mij vroeg een jaar naar Nederland te gaan om mijn opleiding af te ronden bij het Thorax Centrum in Enschede. Ik ben met een andere chirurg in opleiding van Pisa naar Enschede gereden. Hij leende een busje van de parochie, ik gooide de tank vol met de laatste vijftig euro die ik nog had. Ik had geen inboedel, nam alleen mijn televisie mee. Al op mijn tweede dag kwam ik mijn vrouw Mandy tegen.”

En toen stonden jullie ineens samen te opereren. Hoe ging dat, als stel?

“De eerste weken stonden we echt elke operatie bij elkaar. Ik weet zeker dat zij daar om gevraagd heeft, dat kon echt geen toeval zijn met twee operatiekamers. Een half jaar later kregen we een relatie en we zijn al snel getrouwd. Daarna zijn we samen aangenomen in Breda, en later ook als stel door het AMC. Ik denk dat we altijd heel professioneel hebben samen­gewerkt en dat we werk en privé goed ­konden scheiden. Soms hadden we ’s ­ochtends in de auto richting het werk ruzie, gewoon, over dingen van thuis, maar op werk deden we altijd normaal. Ik zou het raar vinden als het anders ging.”



Cocchieri is even stil. Dan vervolgt hij: “Ik was altijd in de veronderstelling dat ik levenslang met mijn vrouw zou werken, omdat we altijd samen naar een nieuwe plek gingen, twee contractonderhandelingen deden. Ik ben vijf jaar geleden naar het OLVG gegaan en zij is bij het AMC gebleven, omdat haar functie daar leuker is en ze het fijn heeft. Maar omdat ze best kritisch is en verstand van zaken heeft, had ik met haar een deal dat zij een soort monitor zou zijn van mijn kwaliteit. Dat zij me zou waarschuwen als ik minder goed zou worden. Zij kan natuurlijk alles tegen me zeggen. Die ­functie is dus vacant op het moment.”

In het Amsterdam UMC hebben jullie samen een programma opgezet voor minimaal invasieve chirurgie. Wat is dat precies?

“Hoe ik het zou zeggen?” Lachend: “Wat iedereen doet, maar dan beter. Nee, het is het uitvoeren van een hartoperatie, bypass of kleppenoperatie, maar dan zonder het openen van het borstbeen. Je maakt een klein wondje en dwingt jezelf met een camera te werken. In het algemeen is deze manier van opereren ongetwijfeld beter voor de patiënt: sneller herstel, minder kans op complicaties, beter cosmetisch resultaat. Technisch is het lastiger, het vereist veel meer controle. Maar ik doe geen betere reparatie van de klep. Ik breng minder schade aan, daar zit de winst in. Er is alleen geen enkele studie die kan aantonen dat de sterfte minder is dan bij de gewone methode. Dat is onderdeel van mijn onderzoek waarmee ik in juni hoop te promoveren.”

Nu doet u haast nog maar één ingreep, toch?

“Zo’n 80 procent van de tijd doe ik de mitralisklepingreep, dat is een van de vier hartkleppen. Van de Nederlanders van 75 jaar en ouder heeft 9,5 procent een lekkende of vernauwde mitralisklep. Niet iedereen moet geopereerd worden, maar om een idee te geven hoe vaak dit voorkomt: twintig jaar geleden waren 80-plussers niet operabel, nu staat er elke week wel een 83- of 85-jarige op het programma.”

Beeld Ernst Coppejans

Als u bijna elke dag dezelfde ingreep doet… wordt dat na een tijdje dan niet saai?

“Absoluut. Ik doe er twee, soms drie op een dag. Daarom heb ik met mijn afdeling besloten dat er altijd minimaal twee mensen op een speciaal programma zitten, zodat collega’s elkaar kunnen vervangen en we tijd over hebben voor andere dingen. En het zorgt ervoor dat het OLVG zonder mij hetzelfde kan blijven bieden. Binnenkort komt er daarom ook een collega bij op mijn specialisatie, zodat ik weer iets nieuws kan proberen, of een operatie kan doen die niet zo vaak wordt uitgevoerd. Maar er is natuurlijk ook een grens aan hoe leuk je het voor jezelf moet willen maken. Patiënten komen hier niet om mij te vermaken, maar om te worden geholpen.”

Wat typeert u als arts?

“Ik werk hard en maak makkelijk en snel beslissingen. Ik maak wel eens grapjes over ‘chicken or pasta?’ en die mensen in het vliegtuig die dan vragen: ‘heeft u ook…?’ Nee, het is: chicken or pasta, ja of nee, doen we het of doen we het niet. Het ziektebeeld waarmee ik te maken heb lost zichzelf niet op, dus wachten levert meestal een slechtere uitkomst op dan kiezen. Dat hoort bij de hartchirurgie.”

Uw vrouw en uw voormalige baas van het AMC zeiden beiden dat u héél ver gaat voor patiënten. Verder dan andere chirurgen.

“Klopt, en dat komt denk ik ook doordat ik katholiek ben; dat beïnvloedt mij toch wel. Ik geloof niet dat ik als persoon over mijn eigen leven kan beslissen.”

En over andermans leven?

“Dat is wat je gevraagd wordt, helaas. Alleen probeer ik niet om te beslissen, maar om te winnen. Dat zie ik als een ­verplichting naar de patiënt toe, maar ook naar God. Het is niet zo dat ik tijdens elke operatie bezig ben met: God, help me dit op te lossen, maar ik wil het wel altijd proberen, omdat ik denk dat het niet aan ons is om te kiezen.”

Botst dat weleens met de Nederlandse kijk hierop?

“Hmm… Ja. En ik denk dat kwaliteit van leven te vaak wordt gezien als een te belangrijke factor. Vroeger kon ik het met moeite accepteren als iemand niet geopereerd wilde worden, ook al had de patiënt een kans van 5 procent. Ik heb niet zoveel moeite meer met niet-behandelen: dat is een beslissing die je a priori maakt, met de patiënt en de familie. Ik heb wel soms moeite met stoppen tijdens een behandeling. Kijk, er zijn twee manieren om thuis te komen: een ongecompliceerde operatie, vlekkeloos, een week later thuis op de bank. Of: wel complicaties, maar twee maanden later thuis. Misschien wat minder mobiel, maar levend en pratend. Dat zou ik zelf best willen. In Italië wordt altijd doorbehandeld. Niet omdat artsen dat pushen, maar omdat de patiënt dat wil.”

In de serie zei u dat u vindt dat u nu op het hoogtepunt van uw carrière bent. Nu uw vrouw u niet meer in de gaten houdt...

“Ja, bij wie ligt die taak? Deels bij mezelf, maar ik hoop ook dat ik niet tot mijn zestigste hoef te opereren. Ik geef mezelf nu een 9,5, maar ik denk niet dat ik mezelf dat over tien jaar nog geef. Bestuurder word ik niet, no way, daar heb ik helemaal geen energie voor. In de ideale wereld geef je de laatste jaren van je carrière de legacy, de kennis, door aan de nieuwe generatie. In de VS heb je wel van die bigshots die doorwerken tot op hoge leeftijd. Maar willen jullie door een zeventigjarige chirurg geopereerd worden? Ik niet.”

Beeld Ernst Coppejans

Dus u stopt over een paar jaar met opereren?

“Als het aan mij zou liggen: morgen. Maar niet omdat ik denk dat ik nu op mijn top zit. Mag ik u misschien een vraag stellen? Heeft u ooit bedacht om uw hele leven hetzelfde beroep te gaan doen?”

Nee, het lijkt mij wel leuk het een keer over een hele andere boeg te gooien.

“Dat kan ik dus niet. Ik heb mezelf helaas opgeleid tot een onverkoopbaar product: ik kan alleen maar dít. Dat is een voordeel omdat wat ik kan schaars is, bijzonder, bijna niemand doet het. Maar het is ook een nadeel: als je nog een andere toekomst wil, kan dat niet. Zet mij niet op een huisartsenpoli, daar zou ik echt heel slecht in zijn. Ik zou het ook wel mooi vinden om iets te doen met vastgoed, in mijn land bijvoorbeeld, maar daar heb ik ook geen ervaring mee. De cardiochirurgie is mijn passie, maar ook mijn gevangenis.”

Bent u wel blij om in Nederland te wonen?

“Ik ben blij met wat Nederland me heeft gegeven: ik heb hier heel veel mogen leren en mogen doen. De zorg is goed en je hebt overal het gevoel dat je veilig bent – dat heb ik in Italië zeker niet. Maar het is toch moeilijk om als volwassene in een ander land te komen wonen. Ik heb echt wel een goed sociaal leven, maar mijn beste vrienden hier zullen nooit zo intiem worden als mijn beste vrienden in Italië, omdat we niet samen gevormd zijn. Ik weet bijvoorbeeld niets over Nederlandse sport of televisiecultuur van de jaren tachtig en negentig, ik heb niet eens een inburgeringscursus gedaan. Niet dat tv dagelijks onderdeel van gesprek is, maar ik mis toch die momenten dat je kunt zeggen: weet je nog, toen? Dat soort dingen kun je niet rationeel invullen, dat heb je meegemaakt of niet. Ik heb straks bijna net zo veel tijd hier gewoond als in Italië, dus waar is mijn thuis? Discutabel. Maar thuis is niet hier, nee.”

Heeft u overwogen terug te gaan Italië?

“Ja, en mijn vrouw zag dat ook wel ­zitten, maar ik zou onmogelijk dezelfde functie kunnen hebben in Italië. Dat wordt gewoon niet gefaciliteerd. En ook in landen als de VS, Japan, China, kan ik niet zo een-twee-drie werken zonder weer jaren door studie en ellende te gaan. Als ik had kunnen werken in Californië, had ik Nederland al lang verlaten. Een beetje een gevangenis, toch? Als cardiochirurg kan je niet opnieuw beginnen.”

Cocchieri is weer even stil.

“Ik praat vanuit een comfortabele situatie: ik heb een mooie job, een goeie positie, maar ik heb ook alles achtergelaten. Mijn familie, vrienden, mijn huis, een mooi land. Was het de moeite waard? Sommige dagen denk ik van niet. En sommige dagen van wel.”

Beeld privéarchief