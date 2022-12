Harry Slinger & zoon Bram: ‘Achteraf denk ik dat ik niet de makkelijkste vader was’

Harry Slinger (73) en zijn zoon Bram Slinger Koch (35) delen hun passie voor muziek. Ze staan regelmatig samen op het podium met Drukwerk. ‘Papa heeft schijt aan wat mensen van hem vinden, zo zou ik ook willen zijn.’

Harry Slinger (73)

“Als een baby huilt, leg ik het lijfje op mijn borst en zing. Ze voelen de trilling, daar worden ze rustig van. Dat heb ik ook bij mijn vier kinderen gedaan.

Bram was een prachtige baby. Alleen groeide hij nogal hard, hij had altijd honger. Hij was echt om op te vreten, hoewel het me soms ook spijt dat ik dat niet gedaan heb.

Vanaf heel jong trommelde Bram op potten en pannen met muziek mee. In ons huis werd de hele dag gemusiceerd. Op zijn negende speelde hij plotseling Bohemian Rhapsody op de piano. Marijke, mijn vrouw, en ik vroegen ons af waar hij dat geleerd had. Bleek dat hij eindeloos bij een video van Queen op zijn keyboard had geoefend.

Daarna hebben we hem op pianoles gedaan. Als zijn leraar iets voorspeelde, speelde Bram dat op gehoor meteen na.

Na de middelbare school wilde Bram naar de Filmacademie. Voor de toelating maakte hij een prachtig filmpje, maar hij werd afgewezen. Twee keer zelfs. Ik denk dat hij te goed was, ze konden hem niets leren.

Op zijn werk is Bram onderaan de ladder begonnen en opgeklommen tot editor. Hij maakt heel mooie dingen. Hij werkt onder andere voor Floortje Dessing en het is mede aan hem te danken dat ze in 2016 de Gouden Televizier-Ring heeft gewonnen.

Achteraf denk ik dat ik niet de makkelijkste vader ben geweest. Ik ben een beetje ouderwets: ja is ja en nee is nee. Daar klagen de kinderen nog weleens over. Als Bram zei dat hij om één uur thuis zou komen, moest hij ook om één uur thuis zijn. In het jongerenwerk, waar ik jaren gewerkt heb, zag ik vervelende dingen, daar wilde ik mijn kinderen voor behoeden. Misschien had ik er niet zo fel in moeten zitten.

Een aantal jaar geleden vroeg Bram of ik nog partituren van Drukwerk had, de popgroep die ik in de jaren zeventig mede heb opgericht. Voor de grap wilde hij met een van zijn bandjes iets van mijn oude werk spelen. Ik heb een keer met zijn band meegezongen en zo zijn we samen in het vernieuwde Drukwerk gerold.

We hebben een hele hechte groep, daar kan ik zo van genieten. De laatste jaren worden we ineens voor vol aan gezien. Vroeger was ik een volkszanger, nu worden we gevraagd voor grote poppodia en Oerol. Misschien dat we onder leiding van Bram muzikaler zijn. Hij geeft me op mijn sodemieter als ik verkeerd instart. Daar steek ik nog iets van op.”

Bram Slinger Koch (35)

“Papa is een echte entertainer. Hij ziet wat er in de zaal gebeurt en als er iets misgaat, lost hij het op met een grapje. Hij maakt echt contact met mensen. Ik verdwijn liever in mijn instrument. Hoewel ik ook voel hoe verslavend de kick van applaus kan zijn.

Hij komt het best tot zijn recht in de SlingerTocht, een rondvaart door de grachten waar hij vertelt en zingt over zijn Amsterdam. Het is geen doorsnee verhaal, hij gaat in op zijn eigen jeugd en ook op zwarte kanten van de stad, zoals het geld dat is verdiend met slavernij en de Joodse geschiedenis.

Toen wij begonnen met Drukwerk was het kleinschalig, nu is het echt groot. Bij de Zwarte Cross stonden we in de Megatent en traden op voor 13.000 mensen. Het is opvallend dat zo veel jongeren de teksten van zijn oude nummers meezingen. Schijn ’n lichtje op mij, kent echt iedereen. Ik denk dat het pure en rauwe ze aanspreekt, Harry heeft geen opsmuk.

In ons huis was vroeger altijd muziek, van Bob Dylan en Leonard Cohen tot Jerry Lee Lewis en Bach. Muziek maken is het leukste wat er is. Mijn ouders hebben hun kinderen altijd meegegeven: doe wat je wilt, doe wat je gelukkig maakt. Ik heb lang getwijfeld tussen muziek en film.

Ik heb tweemaal toelatingsexamen gedaan voor de Filmacademie en heb het twee keer niet gehaald. Het voelde als een elitair clubje. Toen papa verklaarde dat ze me niet wilden omdat ik te goed was, gaf dat wel steun.

Ik ben blij met de combinatie van vier dagen per week als editor geld verdienen en daarnaast optreden. Mijn vader is heel goed in steeds nieuw en ander werk voor zichzelf ontwikkelen. Ik weet niet of ik dat kan.

Papa kan slecht tegen onrecht. Als iemand oneerlijk is, heeft hij zijn emoties niet altijd onder controle. Ik lijk meer op mijn moeder. Wij denken, zitten meer in ons hoofd en kunnen minder goed voor onszelf opkomen. Ik ben een people pleaser, dat vind ik een slechte eigenschap. Papa heeft schijt aan wat mensen van hem vinden. Zo zou ik ook willen zijn.

In juli zijn Sammy en ik getrouwd. Mama was mijn getuige, omdat ik veel van haar houd én omdat ik met papa al zo vaak op het podium sta.

Buiten stond een klein podium, daar hebben papa en ik opgetreden. Sammy en ik wilden trouwen en een groot feest geven om de liefde en het leven te vieren. Het kan zomaar afgelopen zijn.”