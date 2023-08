Harry Potter-toverstokken en Stormtroopershelmen koop je bij Elbenwald in de Kalverstraat

In de fysieke winkel van Elbenwald staan 6000 producten. Beeld Jakob van Vliet

In Duitsland en Oostenrijk zijn al 32 nerd- en fanartikelwinkels van Elbenwald, maar dit is de eerste in een niet-Duitstalig land. Tijdens de opening kregen klanten die verkleed kwamen een goodiebag en 40 procent korting. Dat bleek een goed idee: uren van tevoren lagen al mensen in allerlei kostuums en gewaden voor de deur.

De winkel van twee verdiepingen heeft een breed scala aan merchandise – spullen uit Harry Potter-, Lord of the Rings- en Star Wars-films. In het midden staat een grote display met alle toverstokken van Harry Potter (€40) en voor de Star Wars-fans zijn er helmen van Stormtroopers en lightsabers (€349).

Fans van Lord of the Rings en Game of Thrones kunnen vast hun geluk niet op bij de hoeveelheid zwaarden aan de muur. Op de tweede verdieping staan anime, games en Marvel centraal. Hier komen liefhebbers van onder andere Mario, Dragon Ball Z, Minecraft en Pokémon aan hun trekken.

De muur hangt vol T-shirts (€25)van grote filmfranchises, maar ook van populaire Netflixseries zoals Stranger Things en Wednesday. Voor aan de muur thuis zijn van elke franchiseformule canvassen en schilderijen verkrijgbaar.

De winkel staat verder vol met beeldjes, poppetjes, fotolijsten en andere spullen. Sommige zijn ook nog eens praktisch: zo zijn er wekkers in de vorm van een PlayStation-controller (€28) of een Pokémonbal (€54), en is er een collectie mokken met elk een eigen Zweinsteinlogo (€35).