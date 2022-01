Harrie (67) leest zijn dochter Sara (12) nog elke avond voor: ‘Ze heeft een bijzondere kijk op dingen’

Sara (12) tekent graag, maar heeft moeite met spelling. Haar vader Harrie (67) adviseerde haar daarom meer te lezen. ‘Mijn vader kan een heel dik boek in een week uitlezen.’

Harrie (67)

“Mijn eigen vader heeft zijn hele leven opgeschreven. Nu ik met pensioen ben en meer tijd heb, ben ik de schriften die hij volgeschreven heeft aan het overtikken. Ik krijg daardoor een veel beter idee van zijn leven, terwijl hij er toen ik jong was eigenlijk nooit was. Mijn doel was daardoor: ik wil geen afwezige vader zijn. Volgens mij is dat aardig gelukt. Ik had bewust een vrije dag met mijn kinderen, en met de FNV hebben we veel actie gevoerd om zo’n papadag in Nederland makkelijker te maken.

Sara denkt veel na over dingen. We zijn allebei grote lezers en ik lees haar nog elke avond voor. Als ik dan vraag wat ze denkt dat er gaat gebeuren, heeft ze dat altijd goed. Ook vanuit school wordt ze aangemoedigd om bezig te zijn met de wereld om haar heen. We kijken samen het journaal, en laatst hebben we een documentaire over de bestorming van het Capitool gezien. Van zulke gebeurtenissen in de wereld kan ze geëmotioneerd raken, ze trekt zich dat erg aan.

Ze heeft een bijzondere kijk op dingen. Toen er een keer aan haar gevraagd werd wat volgens haar het belangrijkste is om te veranderen, zei ze dat er vrede moest komen tussen mensen en dieren. Zij ziet de huidige relatie tussen mens en dier als een soort oorlog. We zijn in ons gezin allemaal erg bezig met dierenwelzijn, maar de manier waarop ze dat bracht, is typisch Sara.

Nu ze op de middelbare school zit, krijgt ze huiswerk. Dat stelt ze het liefst zo lang mogelijk uit. Ik moet haar echt helpen herinneren: heb je je huiswerk al gedaan? Ik zou willen dat ik dat niet hoefde te doen.

Sara is erg creatief. Dan komt ze thuis met dingen als stenen of schelpen, omdat ze daar iets in zag en er nog wat mee moet. Of ze zegt opeens: ‘Nu móet ik tekenen,’ en dan gaat ze dat meteen doen.

Toen ze een jaar of zes was hebben we met zijn tweetjes een reis naar Thailand gemaakt. Dat was fantastisch. Samen fietsten we door de jungle, op weg naar allerlei tempels. Spannend vond ik het wel, met zo’n jong kind. Toen we op een eiland bij Bangkok waren, heb ik een massage genomen vanwege de enorme spanning die ik daardoor in mijn rug had. Mijn oudste dochter kwam er later ook bij. We zijn in prachtige hotels geweest met zwembaden en de meest bizarre ontbijten. Ook op die reis moest Sara constant een schriftje en stiften bij zich hebben, zodat ze kon tekenen wanneer dat moest.”

Sara (12)

“Wat ik heel cool vind aan mijn vader, is hoe snel hij kan lezen. Hij kan een heel dik boek in een week uitlezen, terwijl ik daar drie maanden over zou doen. We lezen allebei heel graag, al lezen we wel verschillende dingen. Ik lees nu de Twilight-trilogie. Dat ik lees, komt door hem: ik heb moeite met spelling, en hij gaf me de tip meer te lezen om dit te verbeteren.

Hij helpt sowieso heel goed met school. Omdat ik dus moeite heb met spelling, vind ik Duits lastig. Hij heeft laatst een hele toets voor me gemaakt, zodat ik kon oefenen. Hierdoor had ik een hoger cijfer dan ik anders gehad zou hebben, al was het helaas nog steeds niet voldoende, maar een 5,4.

Toen ik zes was hebben we met zijn tweetjes een rondreis gemaakt door Thailand. In de zomer was hij heel druk geweest en hadden we weinig tijd. Mama en Moos zijn toen later in het jaar naar een plek met sneeuw geweest, wij gingen naar Thailand. Daar hebben we veel leuke dingen gedaan samen: we hebben gezwommen in coole zwembaden en veel exotische dieren gezien. Zoals olifanten, die hebben we ook gewassen, dat was heel leuk om samen te doen.

Hij kan wel een beetje te streng zijn. Bijvoorbeeld omdat ik te laat opblijf doordeweeks, of stiekem een snoepje pak, maar soms vind ik het niet echt nodig. Ook al weet ik dat hij op zo’n moment wel gelijk heeft en even streng moet zijn, voelt het op zo’n moment zelf niet helemaal eerlijk.

We doen graag dingen met het hele gezin. Op vrije dagen slaapt iedereen uit. Als ik een vrije dag heb ga ik vaak pas om twee uur naar bed, dus ik slaap meestal uit tot een uur of elf. Dan gaan we samen ontbijten, nou ja, eigenlijk meer brunchen. Daarna doet iedereen meestal zijn eigen ding, en dan gaan we samen een spelletje doen of buiten wandelen.

’s Avonds doen we dan ook weer iets samen: we kijken graag Even tot hier of Wie is de Mol. Bij spelletjes zijn mama en Moos vaak erg fanatiek. Ik ook wel een beetje. Papa zit er dan lachend bij, omdat mama en Moos zo aan het schreeuwen zijn.

Papa kan goed zijn hoofd koel houden in situaties waarin ik denk: what the hell. Een tijdje terug was de poes van het dak gevallen. Papa heeft de poes toen opgepakt en de dierenambulance gebeld, hij bleef rustig. Ik zou in zo’n situatie echt niet weten wat ik moest doen. En met de poes is alles nu weer goed.”