Hans Romijn: ‘Ik heb mooie herinneringen aan het Vondelpark’

Hans Romijn. Beeld Tammy van Nerum

De stad uit

“Naar ons zomerhuisje op de Veluwe. We hebben het dertig jaar en gaan er zo’n twee keer per maand heen. Lekker de natuur in; het bos in of het water op.”

Terras

“Het WG Café: een bijzondere plek, buiten en binnen. De bar staat in de oude bibliotheek van Paviljoen 1. Dat was vroeger de afdeling interne geneeskunde. De theaterzaal bovenin was de collegezaal, het zit­gedeelte was de kamer van de opeenvolgende professoren. Ik ben in feite hun opvolger geweest. Ik herbeleef de geschiedenis als ik daar zit.”

Het WG Café. Beeld Tammy van Nerum

Grootste zomerirritatie

“Geen. Als ik ’s zomers het geluid van de boten hoor of ’s avonds laat mensen hard hoor praten, bedenk ik daar zelf een verhaal bij. Ik ben niet snel geïrriteerd.”

Voornemen voor na de zomer

“Doorgaan met het fusieproces tussen de VU en het AMC. Het is een enorme reis, die soms moeilijk en emotioneel is. De zomer is een stop in het proces en functioneel, want iedereen kan even bijkomen. Er kunnen geen belangrijke beslissingen worden genomen, vanwege de vakanties. Begin september kunnen we verder.”

Geheime tip

“Mijn eigen terras in de tuin van mijn huis, die ligt op het zuiden, helemaal beschut. Volgens mijn buurman hebben we een microklimaat.”

Leukste Amsterdammer

“Mijn secretaresse Karin van Peursen, een vrolijke, energieke storm. Sinds kort heeft ze een hoepel naast zich staan. Vaak zijn mensen die een afspraak hebben bij de raad van bestuur van het AMC een beetje zenuwachtig, zij lokt hen dan uit eerst te hoepelen. Je kunt dat wel of niet, dus dat levert hilarische situaties op. Vooral als zij het hoepelen zelf voordoet.”

Karin van Peursen en haar hoepel. Beeld Tammy van Nerum

Mooiste theater

“Carré. Ik denk dan aan het Kerstcircus, maar ook aan de openingscolleges van de UvA. Fenomenaal, met tweeduizend nieuwe studenten in zo’n zaal. De Ziggo Dome is ook uniek, je fietst ernaartoe en de grootste wereldartiesten staan er. Ik zag er onlangs Mark Knopfler en Paul Simon.”

Zomeruitje met kinderen

“’s Avonds eten op het strand. Wij gingen vaak naar Noordwijk. Met de kinderen naar de zonsondergang kijken bij een heldere hemel, daar wordt iedereen vrolijk van.”

Restaurant

“La Fiorita in de Tweede Tuindwarsstraat. Elke hap is raak. Je hoeft niet te kiezen, want alles wat je daar eet, is goed.”

La Fiorita. Beeld Van Nerum Tammy

Ultiem zomergevoel

“Wakker worden met fluitende vogels, ‘s nachts met krekels, de geur van de natuur vroeg in de ochtend, als het een beetje vochtig is. En lange zomeravonden buiten zitten met de sterke geur van jasmijn die in bloei staat.”

Festival

“Vanuit ons huisje op de Veluwe kun je Lowlands horen. Elk jaar denk ik: een gemiste kans, ik had er op de fiets naartoe gekund. Ik twijfel elk jaar opnieuw of ik een keer zal gaan.”

Eerste zomer in de stad

“Ik verhuisde toen ik zeventien was van Hilversum naar Amsterdam om hier te studeren. Ik roeide bij Nereus. Die zomer speelde zich af op de Bosbaan. Dat was een heerlijke levensstijl. Een beetje sporten, zwemmen en eten bij het Bosbaanrestaurant onder de tribune die toen nog bestond.”

Lekkerste ijssalon

“Pisa op het Scheldeplein. Die is het dichtste bij. Ik weiger met de fiets of achterop de scooter te gaan, we gaan altijd lopend een ijsje halen. De gesprekken zijn dan heel anders, de mooiste verhalen komen naar voren. Het gaat ons dus niet echt om het ijsje, het gaat ons meer om de wandeling.”

IJs van Pisa op het Scheldeplein. Beeld Van Nerum Tammy

Favoriete park

“Het Vondelpark. Ik heb er mooie herinneringen aan: bij voorbeeld die van begin jaren zeventig, vroeg in de ochtend, kwam ik de vader van een vriend tegen vlak bij het park waar ik toen woonde. Hij had een slaapzak onder zijn arm. De Damslapers waren net verboden, dus gingen ze in het Vondelpark slapen. Die vader van mijn vriend was een jaar of 65 en had net de nacht in het Vondelpark doorgebracht om te kijken hoe die mensen waren. Hij had het gezellig gevonden.”

Een zwoele zomeravond met…

“Met mijn vrouw, kinderen of vrienden op het terras in mijn eigen tuin.”