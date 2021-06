Hannah over Mattijs: ‘Ik hoor vaak dat ik zo’n leuke, jonge vader heb’

In deze rubriek spreken we wekelijks een ouder & kind, die over elkaar vertellen. Dit keer: Mattijs (55) en Hannah (19).

Hannah en haar vader Mattijs zijn allebei erg creatief en zaten vroeger vaak samen te tekenen. Onlangs ging ze uit huis, dat was vooral voor hem even wennen. ‘Haar vertrek heeft onze band verbeterd.’

Mattijs Werner (55):

“Hannah is een heel creatief meisje. Al toen ze jong was, vermaakte ze zich uren met pen en papier. Mijn vader, die net als ik kunstenaar was, zag haar als jong meisje tekenen. Het viel hem toen al op wat een vaste hand Hannah heeft. Dat vind ik zelf ook knap. Hannahs tekeningen zijn vast en zweverig. Mijn manier van werken is anders, ik werk bijvoorbeeld met veel lagen over elkaar.

Behalve tekenen kan Hannah ook heel goed zingen. Toen ik vijftig werd, gaf ik een feest. Hannah kwam daar plots het podium op en heeft toen Landslide van Fleetwood Mac voor me gezongen. Dat was een prachtige verrassing. Hannah kan soms een beetje angstig en timide zijn, maar als ze op het podium staat, valt dat weg.

Toen mijn vader overleed heeft ze vlak voor zijn dood nog voor hem gezongen. Een vriend van mij is ­gitarist. Hij zei, toen mijn vader ziek was, dat hij hem graag nog een keer zou willen zien. Op mijn vaders sterfbed heeft die vriend gitaar gespeeld en heeft Hannah erbij gezongen. Dat was voor mij een heel bijzonder moment. Ik krijg er nog steeds tranen in mijn ogen van.

Onlangs is Hannah uit huis gegaan. Ze woont nu samen met een vriendin die ze al sinds haar derde kent. Ik vond het lastig toen mijn dochters uit huis gingen; je hebt twintig jaar je best gedaan ze op te voeden en voor ze te zorgen, en opeens zijn ze weg. Toen ze net het huis uit was, maakte ik me soms een beetje zorgen. Haar zus Mara kwam vaak langs, Hannah bleef soms een week weg. Nu komt ze gelukkig vaker langs. Toen ze wegging heeft ze een cadeautje voor ons geknutseld: een nestje met de tekst ‘empty nest’. Dat hangt nu in de woonkamer.

Hoewel ik het lastig vond dat ze uit huis ging, heeft haar vertrek onze band verbeterd. Hannah en Mara blijven mijn kinderen, maar het opvoedgedeelte valt weg. Vroeger moest ik erop letten dat ze hun kamer opruimden en nam ik soms de rol van bromvader aan – die me sowieso al niet echt ligt. Nu blijft er vriendschap over. Met Koningsdag ben ik met Hannah, Mara en een groep vrienden op stap geweest. Dat was hartstikke leuk. Ik blijf hun vader, maar mijn dochters zijn heel leuke mensen geworden. Ik geniet er erg van om met ze om te gaan.”

Hannah Werner (19):

“Papa was vroeger altijd al een heel betrokken vader. Hij is kunstenaar, dus hij kan zijn tijd zelf indelen. We konden daardoor veel leuke dingen doen met zijn allen. Zelf ben ik ook creatief, dus we zaten vaak samen te tekenen. Dat is echt iets van ons tweetjes. Ik bewonder zijn kunst heel erg, dat is soms wel spannend. Hij maakt zulke prachtige dingen, en dan kom ik daar achteraan.Ik weet gelukkig dat hij heel trots op me is.

In groep 7 ben ik met school naar de Hermitage geweest. We moesten daar allemaal een portret maken van een vrouw. Achteraf bleek dat een scoutingmoment te zijn, van de ­Hermitage Academie voor kinderen. Ik kreeg toen een brief thuis dat ik daarvoor was toegelaten. Ik weet nog heel goed hoe trots en blij papa was, dat was heel erg leuk.

Onze opvoeding was sowieso erg cultureel. Toen ik nog thuis woonde, hadden we veel avonden met zijn tweetjes. Als mama niet thuis was, zetten wij de muziek keihard aan en gingen we met zijn tweetjes zitten en luisteren. En dan een beetje meezingen en meetrommelen. Ik vind zijn muzieksmaak leuk, maar hij luistert ook graag naar mijn muziek.

Toen ik in groep 4 zat en Mara in groep 7, waren we enorm Justin ­Bieberfan. Papa is toen meegegaan naar zijn concert. Hij vond dat oprecht heel leuk, zo tussen alle ­tienermeisjes. Hij heeft ons nooit belachelijk gemaakt omdat we fan waren van Justin Bieber. Hij stond er zelf juist altijd ook voor open. Justin Bieber was toen zelf ook nog jong. Ik herinner me dat papa onder de indruk was van hoe zo’n jong iemand een zaal vol hysterische meisjes ­helemaal stil wist te krijgen.

Ik vind het erg vervelend om ouder te worden, het liefst zou ik altijd kind blijven. Maar als ik naar mijn vader kijk, zie ik dat ouder worden niet hoeft te betekenen dat je saai wordt en geen plezier meer kan of mag maken. Hij is niet verbitterd of gestrest geworden met de jaren, hij doet nog elke dag wat hij leuk vindt.

Vrienden van me zeggen vaak dat ik zo’n leuke, jonge vader heb. Een kleine keerzijde van zijn jongheid is wel dat hij niet zo goed is in praktische zaken. Hij kan bijvoorbeeld niet koken. Mara en ik zijn een stuk zelfstandiger wat dat betreft. Maar stiekem vind ik dat ook wel schattig.”

Mattijs Werner (55), kunstschilder.

Norah van Dijk (49), docent UvA.

Mara Werner (22), student geschiedenis aan de UvA.

Hannah Werner (19), student cultureel erfgoed aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Mattijs en Norah wonen in een koophuis in de Jordaan. Mara woont in een appartement in De Baarsjes. Hannah woont in een appartement in de Spaarndammerbuurt.

Henrike en Wester. Beeld Harmen de Jong

‘Ze vond het prima dat ik mijn haar knalrood verfde’

Het duurde even voordat Henrike haar zoon Wester echt leerde begrijpen. Zij is heel verbaal, hij observeert liever. Inmiddels snappen ze elkaar. ‘Hij is gek op de natuur en weet alles van vogels.’



Henrike van Gelder (50)

“Wester is in alles totaal anders dan ik. Het heeft enige tijd gekost voor ik hem echt leerde begrijpen, maar inmiddels snap ik hem. Hij heeft veel energie en beleeft de dag intens. Hij is erg gevoelig voor prikkels. Als peuter zat hij in de bakfiets vaak met zijn handen over zijn oren tegen alle stadsgeluiden, die kwamen te hard binnen.

Ik ben heel verbaal, Wester observeert. Omdat hij zo visueel is ingesteld, herinnert hij zich alle plekken waar hij ooit is geweest en weet hij overal altijd meteen de weg. Drie jaar geleden verdwaalde hij op een kinderfeestje bij de Dam, maar hij herkende de plek. Hij stapte in zijn eentje in tram 13 en kwam zo naar huis.

Ik ken weinig andere kinderen van zijn leeftijd die zo oprecht geïnteresseerd zijn in andere mensen als ­Wester. Als iemand op vakantie is geweest, informeert hij hoe het was en hij weet altijd precies waar mensen mee bezig zijn. Wester praat graag met volwassenen, hij is heel goed met kleine kinderen en heeft altijd vriendschappen met meisjes gehad. Met jongens omgaan vindt hij soms wat lastiger. Wanneer vriendjes eindeloos willen gamen haakt hij af, hij gaat dan liever voetballen en buiten spelen.

Als je aan Wester vraagt of hij wil gamen of wil wandelen in het bos, dan zal hij voor het laatste kiezen. Hij is gek op de natuur en weet alles van vogels. Later wil hij ook zeker iets gaan doen met natuur en dieren. Twee jaar geleden is hij tien dagen met zijn opa op vogelexcursie geweest, naar Extremadura in Spanje. Dat moet een grappig gezicht zijn geweest, zo’n tienjarige jongen tussen de volwassen vogelspotters, een grote verrekijker om zijn nek. Hij vond het fantastisch.

Wester houdt niet zo van leren, behalve wanneer het onderwerp hem boeit, zoals geschiedenis. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik vind het leuk dat ik hem kan helpen met zijn huiswerk.

Soms is het weleens lastig voor hem dat leren niet heel makkelijk gaat, maar wij benadrukken dat boekenslimheid niet de enige vorm van intelligentie is. Hij heeft er hard aan gewerkt om zijn Cito-score op te krikken, van vmbo naar vmbo-t/havo, en daar ben ik heel trots op. Volgend schooljaar gaat hij naar de Amsterdamse Mavo, een kleine school die, denken wij, heel goed bij hem past.”

Wester Janse (12)

“Mama is lief, maar ze wordt soms wel snel boos. Ik snap het wel dat ze dan chagrijnig is, want ze heeft de hele dag door meetings en dan moet ze ’s avonds ook nog koken. Ze is ­verder niet heel streng: toen ik vorige zomer mijn haar knalrood wilde verven, vond ze dat prima. Ze was wel bezorgd dat ik misschien gepest zou kunnen worden op school, maar dat interesseerde me helemaal niet. En de kinderen in de klas vonden het juist wel cool.

Het enige waar ze wel streng over is, is huiswerk maken. Ik vind het irritant dat papa en mama steeds maar blijven zeggen dat ik straks op de middelbare school nog véél meer huiswerk moet maken en hoe zwaar dat wel niet is. Zij gingen zelf naar het vwo en ik ga naar de mavo, dus misschien krijg ik wel helemaal niet zoveel huiswerk als zij vroeger. Al dat gepraat erover vooraf zorgt er alleen maar voor dat ik niet lekker in mijn vel ga zitten. Ik wil het graag liever allemaal zélf meemaken.

Vanaf mijn vierde wil ik al bioloog worden. Als ik heel vroeg wakker werd en iedereen in huis nog sliep, pakte ik een boek over dieren. Zo heb ik heel veel geleerd, vooral over vogels. Op een vogelreis met mijn opa heb ik heel veel bijzondere vogels gespot, zoals de monniksgier, de Spaanse keizerarend en de grauwe kiekendief. Papa was wel jaloers, maar met hem ben ik ook al op safari geweest in Zuid-Afrika, dat was echt te gek.

Ik heb heel lang op voetbal gezeten, maar nu neem ik even een pauze. Papa ging altijd met mij mee, mama kwam soms ook. We hebben laatst met zijn tweetjes naar de eerste wedstrijd van Nederland in het EK gekeken, want papa ging kijken met zijn vrienden. Mama vindt voetbal wel leuk, maar weet er niet veel van, dus heb ik haar dingen over het spel ­uitgelegd.

Laatst werd mama vijftig jaar, een belangrijke leeftijd. Papa, mijn zusje Cara en ik hebben toen een film voor haar gemaakt waarin al haar vrienden haar feliciteren. In de film was Cara de verslaggever op locatie, en ik was de nieuwslezer. Ik zie mama eigenlijk nooit huilen, maar tijdens het kijken naar de film kon ze er niet mee stoppen.”