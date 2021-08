Hamburgers uit eigen slagerij en verse friet: de Burgerbar opent zijn zesde vestiging

Beeld Birgit Bijl

Nu zijn burgerrestaurants niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld, maar toen in 2008 de eerste Burgerbar in het centrum werd geopend, was die een pionier. General manager Sahand Nourozi Oranje (36): “Daarvoor kon je eigenlijk alleen burgers eten bij fastfoodketens of dure restaurants.”

Bij de Burgerbar bestel je voor €6,59 een Irish beef burger. Het vlees is, net zoals alle andere producten, helemaal vers. De keten heeft een eigen slagerij, waar ze elke ochtend het vlees in burgers veranderen. “Vroeger werden burgers vaak van restjes vlees gemaakt, waardoor ze niet zo’n goede reputatie hadden. Wij gebruiken juist de beste stukken vlees om burgers te maken,” zegt Nourozi Oranje. “De hamburgers worden pas op het moment van bestelling in een hamburgerring geslagen voor optimale smaak. We werken niet met conserveringsmiddelen of kruiden, alleen met peper en zout.”

De zesde vestiging is nu geopend op de Stadionweg. Het doel is om heel Amsterdam te voorzien van kwalitatief goede burgers. Nourozi Oranje: “Vroeger moest je vaak het centrum in om goed te kunnen eten. Nu zien we dat mensen liever in hun eigen wijk blijven. Het is goed om hier dan ook lekkere burgers aan te kunnen bieden.”

Wie er frietjes bij wil, kan ook rekenen op verse producten. In de Burgerbar zijn namelijk geen vrieskisten; de aardappelen komen direct van een boer en worden elke ochtend geschild en gesneden.

Burgerbar Stadionweg 255

