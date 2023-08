Half Amsterdam-Noord zit op een tuinbankje van Peter (76): ‘Biertje past er precies op’

Je vindt ze overal in Amsterdam, en al helemaal in Noord, deze kleurrijke tuinbankjes. Waar komen ze toch vandaan?

Wie de Nieuwendammerdijk–Buiksloterdijk-Schellingwouderdijk in Noord afwandelt of -fietst komt precies hetzelfde bankje tegen in werkelijk alle kleuren van de regenboog. Smurfblauw, oer-Hollands oranje, en zelfs in verlopend pastelroze-paars.

Het is helemaal niet zo’n heel bijzonder tuinbankje eigenlijk, gemaakt van simpele grenen latten. Toch blijkt ie onweerstaanbaar, want alleen al op deze dijk staat de bank in zo’n zeventig voortuinen. En je vindt ze door de hele stad – en zelfs het land, en het hele continent.

Beeld Ivo van der Bent

Voorbijgangers zullen zich afvragen waarom iedereen toch precies dát bankje heeft, maar de insiders weten: die worden gemaakt door buurman Peter Bos (76).

Bos staat net een bankje brandweerrood te sauzen op de parkeerplaats tegenover zijn huis op de Schellingwouderdijk. Eigenlijk zit hij helemaal niet op aandacht voor zijn bankjes te wachten, vertelt hij tussen het kwasten door: hij heeft het druk zat, en doet het uit pure liefhebberij.

“Ik ben een ouwehoer, ik vind het leuk om met mensen te praten, en te weten wat ze doen. Door die bankies leer ik heel veel mensen kennen. Door de telefoon bestellen, daar heb ik ook een hekel aan. Dan weet ik niet voor wie ik het maak.” Vandaar dat hij ze ook hoogstpersoonlijk op het dak van zijn autootje brengt bij de mensen thuis. “Dan staat de hele straat te kijken, alsof ik een groot cadeau kom brengen.”

Bos pakt intussen even zijn verrekijker en tuurt over het weilandje tegenover hem, dat direct aan het IJ ligt. Hij beheert het voor de gemeente en laat er koeien, schapen en paarden op grazen. “Kijk, daar heb je een vos. Zie je ’m? Er zit een vossenhol tussen de struiken.”

Twee knipoogjes

Als het bankje strak in de rode lak zit strijkt Bos neer met een kop koffie, op het bankje waar het allemaal mee begon. Zeven jaar geleden maakte hij ’m van een paar oude vloerdelen die hij tijdens een verbouwing uit zijn huis haalde.

Zijn vrouw Trix wilde een nieuw bankje in de voortuin, en zijn dochter zag dat ook wel zitten. “Dus ik sta ze boven te schilderen, en je moet weten: het is hier net een praathuis. Dus de buurvrouw komt langs, en die viel erop. Ik ben een zwakkeling. Twee knipoogjes en de bank van Trix ging naar de buurvrouw.”

Eigenlijk is dat nooit meer gestopt: buur na buur bestelde zo’n bankje bij Bos, daarna kwamen de Amsterdammers uit andere stadsdelen aankloppen. Voor de goede orde: Bos doet absoluut niet aan marketing, alles gaat via mond-tot-mondreclame. Hij verkoopt ze ook voor een vriendenprijsje, van een paar honderd euro. “Ik heb geeneens een site. Als iemand daarnaar vraagt, zeg ik: tik Google Streetview maar in en wandel de straat door. Dan heb je ze allemaal gezien.”

Heel erg ordinair

Dat zijn bankjes zo populair zijn geworden verbaast Bos soms nog steeds, want toen hij hier kwam wonen in 1965 was hij de enige die zoiets had. “Je ging niet voor de deur hangen, met een sigaret of glaasje wijn. Dat was toen heel erg ordinair. Ik had een heel lieve buurvrouw, die zat met lekker weer in haar deuropening. Op zo’n rechte stoel, met een haakwerkje. In de gang dus, níet buiten. En nu zijn die bankjes ineens een beetje een rage geworden.”

Bos heeft in het verleden allerlei werk gedaan, handig was hij altijd al. “Ik ben begonnen op mijn twaalfde als tuinder. Daarna heb ik gevaren, in auto’s, sloophout en paarden gehandeld, ik ben chauffeur geweest en heb in het klussencircuit gezeten... twaalf ambachten, dertien ongelukken. Wat ik wel jammer vind: ik had dit briljante plan twintig jaar eerder moeten hebben. Dan had ik er een echt leuk bedrijf van kunnen maken. Maar goed, ik hoef me niet te vervelen op m’n oude dag.”

Op z’n janboerenfluitjes

Ging het maken van de banken eerst nog op z’n janboerenfluitjes, zoals Bos het verwoordt, nu heeft hij het maakproces enigszins gestroomlijnd. Bos laat zijn weelderige achtertuin zien, die hij liefkozend zijn ‘hof van Eden’ noemt. Er staat een partytent met eronder een oud ziekenhuisbed dat hij omhoog en omlaag kan zetten – fijn voor z’n rug. Onder een zeiltje een serie armleuningen. Die maakt hij achter elkaar zodat hij de banken sneller in elkaar kan zetten. Nu kost het hem ongeveer drie dagen om een bankje in elkaar te zetten en in de gewenste kleur te schilderen.

Dat is fijn, want er staan nog een heleboel gegadigden in de rij. Bos heeft zijn assortiment sinds een tijdje uitgebreid: hij maakt ook stoelen en picknicktafels, al blijven de banken veruit het populairst. “Ik heb nu een wachtlijst van ongeveer twee maanden. Eerst werkte ik in de avonden en weekenden door, maar ik kwam er al snel achter dat mensen het helemaal niet erg vinden om te moeten wachten. Dus ik doe het rustig aan.”

Bos wijst naar een stretcher achter in zijn tuin, onder een grote boom, vlak bij de sloot. “Dat is opa’s rustplek. Als ik moe word, doe ik daar een siëstaatje.”

Borrelnootjes

Het ontwerp is in al die jaren op wat verbeteringen qua stevigheid na nauwelijks veranderd. “Ik heb al zoveel mensen hier langs gehad, architecten of van die decortypes, met zo'n bril en een fijn pennetje, en die hebben hele verhalen bij het ontwerp. Dan zeg ik: ik ben gewoon Peter Bos, ik heb mijn vrouw opgemeten, een paar planken genomen, en dat was het.”

Peter Bos komt de bankjes hoogstpersoonlijk op het dak van zijn autootje brengen bij de mensen thuis. Beeld Ivo van der Bent

Toch zit er heus wel een gedachte achter het model. “De meeste bankjes zitten gewoon klote, dus ik dacht: hij moet een beetje achterover zitten, met de rugleuning ook schuin, dat is wat relaxter. En de armleuningen heb ik de maat van een bierviltje gegeven. Dan kan je er je glaasje bier en je schaaltje nootjes op zetten. Mensen kopen die bankjes niet omdat ze mij zo leuk vinden, hè. Hij zit gewoon lekker.”

Hoeveel hij er in de loop der jaren heeft gemaakt? Bos weet het natuurlijk wel, maar hij wil het niet zeggen. “Want daar gaat het nou net niet om. Mensen denken altijd dat je ’t voor het geld doet, maar met geld is het zo: als je het nodig hebt, heb je het niet, en als je het hebt, heb je het niet nodig.”

Het gaat Bos om de lol, en hij wil ook geen jaloezie. “Ze staan overal: in Noord, in Durgerdam, maar ook in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland België en Italië. En de mensen die er een hebben, die genieten ervan.”