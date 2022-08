Had ik maar zo’n buurman als die van Martin Beck

Ik had er een die de klassieke 1 aprilgrap – ‘je veter zit los’ – niet kon waarderen. En een die me, in de acht jaar dat ik in de Laurierstraat woonde, niet een keer teruggroette.

Een die later voorzitter werd van de Nederlandse Curling Bond. En in De Pijp een bovenbuurman die elke nacht zijn meubels verplaatste. Een buurman ergens linksonder met een hoest, die ik op straat niet zou herkennen. Een die te snel doodging en wiens graf ik nog steeds niet heb teruggevonden op de Nieuwe Ooster.

Buurmannen zijn net familie, je krijgt ze er ongevraagd bij.

Nooit verlangde ik naar een buurman.

Maar deze week was het weer raak.

Beck is terug.

Niet de muzikant, maar de rechercheur in de gelijknamige Zweedse televisieserie.

Aan het eind van de laatste aflevering van het achtste seizoen wordt Martin Beck weggevoerd op een brancard naar de operatiekamer. Hij knippert met zijn ogen. Dan gaat het beeld op zwart.

“Je mag niet doodgaan Martin Beck!” schreeuwde ik naar de televisie.

Gelukkig heeft hij naar me geluisterd.

Het negende seizoen is net van start gegaan en ik verheugde me heel erg op het weerzien met zijn buurman.

Na drie maanden revalidatie – ‘de saaiste maanden uit mijn leven’ – gaat hij weer aan de slag.

Lekkere, wat trage serie, Beck.

Na bijna veertig minuten de scène waar ik me op had verheugd.

Martin Beck staat op het balkon van zijn Stockholmse appartement. En daar staat, zoals in elke aflevering, ook zijn nogal excentrieke buurman Valdemar, die altijd een nekkraag draagt – en die altijd een borrel wil drinken met de wat stuurse Martin en hem dan altijd probeert over te halen wat meer avontuur in zijn leven te brengen.

Zo ook in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Valdemar vertelt Martin ongevraagd dat hij van pittig eten houdt, en dat hij een fles ‘ass burner’ in huis heeft.

“Ass burner?” vraagt Martin.

“Carolina Reapersaus. De heetste chilisaus ter wereld,” verklaart zijn buurman. “Die gooi ik overal overheen. Ach, ik kom wel even naar jou toe met een fles.” En voor Martin kan weigeren, is hij al naar binnengegaan. Even later zitten ze bij Martin over het leven te praten, en vraagt Valdemar of Martin na zijn operatie (hersentumor) een ander perspectief op het leven heeft ontwikkeld. Martin weet het niet, maar Valdemar wel. En hij vertelt dat hij, diep in de Amazone (we weten niet precies wat voor werk Valdemar heeft gedaan) eens ayahuasca te drinken kreeg. En dat hij herboren werd na een hallucinatietrip van een paar dagen. Al zaten er ook onaangename kanten aan die ervaring.

“Eerst moet je overgeven. En daarna krijg je diarree, zodat je jezelf helemaal onderschijt. Over ‘ass burner’ gesproken…”

Martin kijkt er wat bescheten bij. Valdemar neemt een slokje cognac. “Misschien wil jij het eens proberen?”

Martin kijkt verschrikt op. “Nee, dat laat ik aan me voorbijgaan.”

Waarna het verhaal weer verdergaat.

Ik hou van Valdemar.

Twee dingen.

Waar koop ik Carolina Reapersaus?

En had ik maar één zo’n buurman.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.