Haarstylisten bundelen hun krachten in The Mane Society in West: ‘We willen mensen blij maken met onze creativiteit’

De inrichting van de kapsalon representeert de afkomst van de eigenaren. De Berlijnse roots van Nico Ernst (30) zijn te herkennen in de industriële aankleding, gecombineerd met warme kleuren als knipoog naar de Zuid-Afrikaanse komaf van Skye Moretti (33). De twee bevriende haarstylisten begonnen samen The Mane Society om hun droom als ondernemers waar te maken.

Ernst verhuisde voor de liefde van Berlijn naar Amsterdam, en nadat hij naar eigen zeggen ook verliefd was geworden op de stad is hij hier nooit meer weggegaan. Moretti is opgegroeid in Kaapstad, maar verhuisde als tiener naar Nederland. Los van elkaar begonnen ze hun eigen studio in hetzelfde gebouw, waar ze elkaar ontmoetten. Na het begin van een vriendschap besloten ze samen een salon op te zetten.

“Het multiculturele en diverse Amsterdam is het perfecte canvas voor ons,” zegt Ernst. “We streven ernaar een salon te zijn waar we mensen blij kunnen maken met onze creativiteit. De openheid van Amsterdammers zorgt ervoor dat we die kans krijgen.”

Er staan vier kappersstoelen voor grote, met licht omlijnde spiegels in de salon, waarvan Ernst en Moretti twee in gebruik hebben. De andere twee worden verhuurd aan bevriende stylisten. Ieder heeft een compleet eigen stijl.

Met deze salon willen ze een inclusieve plek creëren waar iedere klant de persoonlijke aandacht krijgt die nodig is om de beste versie van zichzelf te worden. Naast knippen doen ze ook kleurbehandelingen, keratinebehandelingen, haarverzorging, extensions en make-up.

The Mane Society Ten Katestraat 4, West. Iets te vieren Klanten kunnen hier ook terecht voor gala- en bruidsmake-up, inclusief een mini-fotoshoot om het vast te leggen. Interieurdesigner Om tot het perfecte interieur te komen, schakelden ze de hulp in van de Scandinavische interieurdesigner Rickard Ankarbranth. Ervaring Ernst is opgeleid aan het Berlin Technical Arts College en Moretti heeft ervaring opgedaan bij het prestigieuze Toni & Guy.

