Haar hondjes zijn alles voor Anneke van Kuyk: ‘Ik lig soms wakker van de dierenartskosten’

Anneke van Kuyk met haar hondjes. Beeld Eva Plevier

Mousie en Ollie zijn respectievelijk veertien en elf. De twee stevige hondjes zitten het liefst bij hun baasje Anneke van Kuyk (48) op schoot, zo ook deze dinsdagochtend eind december. Het drietal bewoont, met evenzoveel kanaries, een bovenwoning in de Van der Pekbuurt in Noord. “Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik nieuwe dieren in huis zou nemen. Maar de gedachte dat dieren aan hun lot worden overgelaten, kan ik niet verteren,” zegt Van Kuyk.

Mousie en Ollie deelden hiervoor een huishouden met een verslaafde man in een tochtig kraakpand. Van Kuyk: “Ze werden verwaarloosd daar, het ging niet meer. Bovendien was het liefde op het eerste gezicht toen ik deze twee…” – Ze pauzeert even en kroelt Ollie achter z’n oren – “… voor het eerst ontmoette.”

De zus van haar partner had de dieren onder haar hoede genomen, maar het was nooit de bedoeling dat ze voor altijd bij haar zouden blijven. “Tja, en toen zag ik ze. Het zijn van oorsprong bange beestjes, want ze hebben een hoop meegemaakt hè, maar ze begonnen meteen m’n hand te likken. Toen wist ik: bij mij mogen jullie blijven, ik zal voor jullie zorgen.”

Honderd kanaries

In het leven van Van Kuyk hebben dieren altijd een grote rol gespeeld. Ooit stond er een volière van twee bij twee meter in de woonkamer, het onderkomen van honderd kanaries. “Het was een dolle boel, maar ja, waar moesten ze anders heen na de dood van mijn zwager, hun vorige eigenaar?”

Ze heeft ook negen katten gehad, waarvan ze de laatste afgelopen november moest laten inslapen. “Het beessie had een gigantische tumor, het ging niet meer. Ik wilde haar uit haar lijden verlossen. De buurvrouw kon gelukkig bijspringen, want op de hoge kosten van de dierenarts had ik niet gerekend.”

Van Kuyk staat onder curatele en krijgt zo’n twintig tot dertig euro leefgeld per week (zie kader). Met geld kan ze niet goed omgaan, zegt ze onbeschroomd, en dat heeft deels te maken met haar lichte verstandelijke beperking. Daarom vindt ze het fijn dat een bewindvoerder zich ontfermt over haar vaste lasten. Maar een onverwacht bezoek aan de dierenarts zou haar en haar dieren potentieel in de problemen kunnen brengen. En dat wil ze dolgraag voorkomen. “Een spaarpotje voor een mogelijk dierenartsbezoek zou veel voor me betekenen. Nu lig ik er soms wakker van.”

Mantelzorg

Ook het verlies van haar grote liefde houdt haar ’s nachts bij tijd en wijle wakker. Maar daar wil Van Kuyk het niet te veel over hebben, want ‘ik word zo verdrietig als ik aan hem denk’. Ze waren niet getrouwd, maar die plannen waren er wel en dus noemt ze hem liefkozend haar man. Ze deelden veertien jaar lief en leed, hadden het goed samen. Twee jaar geleden overleed hij plotseling, een hartstilstand werd hem fataal. Sindsdien is ze best eenzaam, geeft ze toe. Daarom geniet ze ook zo van het trouwe gezelschap van haar viervoeters.

Naast het dagelijkse rondje met Mousie en Ollie gaat Van Kuyk met grote regelmaat bij haar moeder langs. Ze is haar mantelzorger, doet boodschappen en houdt haar gezelschap. Van Kuyks zussen wonen verder weg, dus haar 71-jarige moeder is met name op haar aangewezen. “Ik probeer zo vaak mogelijk bij haar langs te gaan, maar vooral de ov-kosten zijn een probleem. Het liefst zou ik haar elke dag zien, maar dat kan ik me niet veroorloven.” Een extra zakcentje om de bus te betalen, zou best welkom zijn. “Ik wil haar bezoeken zolang het nog kan.”

Een grootscheepse renovatie van haar huizenblok staat op de planning, die tijd moet ze elders overbruggen. Terug wil ze eigenlijk niet. “Er kleven te veel verdrietige herinneringen aan dit huis. De hondjes en ik hebben het goed hoor, ik wil niet klagen, maar een benedenwoning zou ons goed doen.”

Curatele, bewind of mentorschap Voor mensen die vanwege een geestelijke handicap, verslaving of ziekte zelf niet goed kunnen beslissen over hun financiën of verzorging zijn op institutioneel niveau verschillende maatregelen in het leven geroepen om hen te beschermen tegen bijvoorbeeld schulden. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam, de curator treedt op als diens wettelijk vertegenwoordiger. Van hetzelfde kaliber maar net een slag anders is de rol van de bewindvoerder, die de goederen van de betrokkene beheert. Een mentor ontfermt zich over de belangen van een cliënt die handelingsonbevoegd is, maar de mentor heeft de plicht diegene zo veel mogelijk zelf te laten beslissen.

