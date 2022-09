Haal jezelf uit de kaassoufflésleur: bestel de cheesecrack bij Cafetaria ’t Eefje

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Wie zegt dat iedere snackbar hetzelfde is, is af. Alsof je beweert dat ieder seizoen waarin Ajax kampioen wordt hetzelfde is. Nee, de snackbars van Amsterdam zijn allemaal uniek in hun soort. Zoals Cafetaria ’t Eefje aan de Jan Evertsenstraat, gerund door een ontzettend vriendelijke man die zelfs de persoon met de ­ergste kater ooit op een zondagmiddag blij kan maken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het assortiment, dat een zeldzaam pareltje bevat: de cheesecrack. De wat? Ik hoor het je zeggen en ik snap het, want de cheesecrack is nogal onbekend. Het is een snack die in de gemiddelde Belgische snackbar zo te vinden is, maar ontzettend zeldzaam is in onze hoofdstad.

Cafetaria ’t Eefje heeft hem dus, en is alleen daarom al een bezoek waard. De cheesecrack is te vergelijken met een kaas­soufflé, maar heeft de vorm van een kipcorn. Logisch dat je denkt: wat is daar uniek aan? Nou, heel veel. De afgelopen ­dertig jaar heb ik steeds weer dezelfde standaardkaassoufflé gegeten, maar deze is in alles nét iets beter: een combinatie van gesmolten Emmentaler en belegen Goudse kaas, met aan de buitenkant een knapperige korst. Heerlijk. Haal jezelf uit de kaassoufflésleur en bestel eens deze cheesecrack, bij deze fijne tent. Graag gedaan.

Eke Bosman. Beeld Marjolein van Damme

Cafetaria ’t Eefje Jan Evertsenstraat 92

vr-za 12.00-03.00 uur

zo-do 12.00-01.00 uur