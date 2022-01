Güney’s Delights bedient de avontuurlijke Nederlandse drinker met Turkse fruitwijnen van kersen of aardbeien

Güney’s Delights verkoopt Turkse wijnen. Beeld Daphne Lucker

De wijnproductie in de Turkse regio Anatolië gaat wel zevenduizend jaar terug. De Turk Güney Köse (30) heeft daar zijn eigen wijngaard en wijnmakerij Akberg. Vanwege de torenhoge belasting op alcohol in Turkije besloot hij om ergens anders een nieuwe markt te zoeken voor zijn wijnen.

“Güney ging op onderzoek uit in Europa en kwam erachter dat Nederlanders de avontuurlijkste alcoholdrinkers ter wereld zijn,” vertelt winkelmanager Boris van Rijckevorsel (33). Güney’s Delights is gevestigd aan de Utrechtsestraat in de voormalige Geitenwollenwinkel. Naast de wijnen van Akberg worden ook flessen van andere Turkse wijnmakerijen verkocht (tussen €10 en €30).

“Je zou denken dat Turkije vooral zware wijnen heeft, maar dat valt wel mee. Het is vrij licht,” zegt Van Rijckevorsel. De fruitwijnen zijn gemaakt van kersen, watermeloen of aardbeien, en de wijn van de Turkse witte druif nerince heeft een perzikachtige smaak. Liefhebbers van steviger wijn raadt Van Rijckevorsel meestal de bogazkere aan, een rode wijn.

De flessen liggen schuin op houten houders, afkomstig uit Turkije, die bevestigd zijn op de witte muur. Het onderscheid tussen de wijnsoorten wordt aangeduid met gekleurde, op bubbels lijkende, cirkels op de muren en met grote letters.

Achter in de zaak staat een ronde houten tafel, ook uit Turkije. Daarboven hangen opengesneden wijnflessen met lichtbollen, gemaakt door een Nederlandse interieurdesigner. “Voor de rest is er niks wat niet uit Turkije komt,” zegt Van Rijckevorsel. “Behalve ik dan,” voegt hij er lachend aan toe.

Güney’s Delights Utrechtsestraat 37

