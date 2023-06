Guido Kok (17) werd kok, en ontsnapte zo aan de coronablues

Zoals zoveel middelbare scholieren liep Guido Kok helemaal vast tijdens de coronaperiode. Tot hij op het zoveelste doelloze rondje Youtube zijn passie ontdekte: koken. Nu bereidt hij rogvleugel en meringues in een luxe restaurant.

Bij zijn vrienden was vorige week de spanning om te snijden: de eindexamenuitslagen. Hét telefoontje, erop of eronder, geslaagd, her of gezakt. En had u het Guido Kok (17) een paar jaar geleden gevraagd, dan had hij zeker geweten: ook hij zou worden gebeld. Havo was het plan en hij lag op koers. Niet dat het hem makkelijk afging: als kind was hij altijd al druk geweest. Snel afgeleid, meer om zich heen aan het kijken dan naar het bord. In z’n hoofd gingen gedachten vaak alle kanten op. Dan had ie wiskunde maar dacht hij aan wat hij thuis zou gaan doen, of aan voetbal of aan alles eigenlijk, maar niet aan wiskunde.

Op de middelbare school – het Keizer Karel College in Amstelveen – werd dat nijpender. Vooral Frans, merde wat moeilijk vond hij dat. Maar het lukte, met hulp van ouders en docenten, maar ook omdat hij er hard genoeg voor wilde werken.

Maar Kok kreeg geen telefoontje vorige week. Geen eindexamenuitslag, niet de spanning, niet de euforie en niet de teleurstelling. Het liep allemaal anders. Maar voor u denkt: een tragisch verhaal. Nee! Integendeel. Want hoewel de aanleiding voor de grandioze ommezwaai in zijn leven wel een sombere was, is het resultaat vrolijk.

Hij vertelt het zelf, even geduld nog want hij staat net een rogvleugel klaar te maken in de keuken van The Lobby in de Fizeaustraat. Mooie zaak, fine dining, met eten waar een idee achter zit. En om het maar meteen te verklappen: Kok werd kok.

Als een kikker in de kookpan

Dat plan kreeg gestalte toen de coronapandemie uitbrak en hij het leven langzaam door zijn vingers voelde glippen. Niet meteen, helemaal niet eigenlijk. Zoals zoveel jongeren dacht ook hij bij die eerste gedwongen vrije weken: ha, een soort vakantie. Beetje gamen, de wekker wat later en school? Ach, komt tijd, komt raad.

Maar als een kikker in de pan kookte hij langzaam gaar zonder het door te hebben. Want wat eerst een zucht van ontspanning was, werd al snel een verveelde zucht, tot op het punt dat de somberte toesloeg. Hij kan het nu zien voor wat het was, maar op het moment zelf had hij het amper door. De enige aanwijzing: zijn schoolcijfers. Juist als leerling die gebaat is bij structuur en regelmaat liep hij nu stuk. Zelf doen: hij wilde het wel, maar het lukte niet. Dus hoge cijfers werden krappe voldoendes en daarna onvoldoendes, de weg omlaag gaat harder dan omhoog.

En erger nog, het deed hem niet zoveel meer. Van zijn drukke sociale leven was weinig over en met het isolement kwam de lethargie, en daarna al snel de somberte.

Nogmaals: dat ziet hij nu pas. Op het moment zelf ging het ongemerkt, zoals het voor zoveel jongeren moet zijn gegaan tijdens de pandemie. Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 – een onderzoek uitgevoerd door de GGD’s in het najaar van 2021 onder bijna 167.000 middelbare scholieren – bleek dat veel jongeren zich in de coronaperiode gemiddeld aanzienlijk minder gelukkig voelden. Achteraf beschouwd, de koe in de kont gekekeken – de pandemie was al bijna twee jaar onderweg – maar de cijfers liegen dan weer niet.

De redding kwam voor Kok uit de keuken. Bij weer een richtingloze Youtuberonde kwam hij terecht op het account van EtenmetNick, een vlogkok die hem inspireerde om eens in eigen keuken te gaan kijken. Het terrein van zijn moeder meestal, een hele goede thuiskok. Dat was niet altijd aan hem besteed, want hij was een lastige eter. Wat hij niet luste? Een betere vraag is: wat wél? Augurken, kappertjes, kaas – ugh, alsjeblieft niet.

Maar wie leert koken, leert ook eten. En Kok léérde koken. Eerst thuis: rendang en met zijn vader babi pangang. Dat lukte, en ergens toen hij zijn eigen boemboe door een pan heen schoof, realiseerde hij zich dat hij de somberte wegkookte – en tegelijk dat hij dus somber was geweest.

Een nieuw leven in de keuken

Guido trok z’n conclusies. Op school ging hij nét over naar 4 havo, maar toen was daar opeens een gouden kans. Hij hoefde niet verder, met 3 havo in de tas kon hij aan een mbo-koksopleiding beginnen. Hij dacht weer aan de boemboe, aan hoe gelukkig hij werd van wat hij nog maar net ontdekt had, en hij besloot: dat wordt het.

En dat werd het. Een nieuw leven, met les in snijtechnieken, effectief schoonmaken en discipline. Maar ook in smaak, de zeggingskracht van een gerecht en verliefd worden op een ingrediënt. Al die dingen kwamen samen toen hij op zoek naar een stage bij The Lobby binnenliep om eens te kijken, en te eten natuurlijk. Hij kreeg een sashimi van geelvinmakreel met een saus van Granny Smith-appels. Klinkt gek, smaakte geweldig. Hij wist: hier wil ik werken.

Op zijn eerste dag, niet veel later, mocht hij hem meteen maken, dat voorgerecht waar hij verliefd op was. Dat is nu al bijna een jaar geleden, sindsdien is Koks kookliefde elke dag gegroeid. Van de lemon pie meringue waarbij het tot op de gram nauwkeurig moet, tot aan de rog die hij net onder handen nam. Hij leert het allemaal en nu is er een doel: sterren. Aan de Poel. Bolenius. Z’n eigen zaak, ooit, misschien.

En dan kijkt hij terug op de pandemie en denkt nog steeds: rottijd. Maar wel de tijd waarin hij koken ontdekte, en daarmee zijn eigen recept voor geluk.