Grote porties jianbing, hartverwarmende minced noodle: het menu van Xi’An Delicious Foods maakt in één klap gelukkig

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Xi’an Delicious Foods.

Waar bestellen we?

Mijn huis wordt verbouwd en ik verblijf een weekje in een ander appartement in de stad. De lege koelkast nodigt uit om direct gevuld te worden. De keus valt op Xi’an Delicious Foods: een Chinees restaurant op de Lange Leidsedwarsstraat.

Het menu is onderverdeeld in noedelgerechten, dumplings, Chinese ‘hamburgers’ en gevulde crêpes. Daarnaast een handvol bijgerechten, warm en koud, en wat drankjes. In de hoofdrol staan de ‘hand pulled’ noedels, in drie soorten: dunne, dikke en driehoekige.

Het bezorgmenu op Uber Eats en Thuisbezorgd is uitgebreid qua keuze, maar summier qua uitleg. Nu ben ik een groot liefhebber van Aziatisch eten, maar ken ik uiteraard niet elk gerecht. Gelukkig biedt de website soelaas, met meer tekst én plaatjes.

Rijden maar…

Al na 35 minuten staat de scooter voor mijn nieuwe deur. De dunne plastic tas is nog net niet gescheurd; de bakjes zitten dermate vol dat ze een beetje zijn gaan lekken. Zonder rode chili-olie op mijn gehuurde stek te knoeien, pak ik alles uit. De geur die de woonkamer vult, doet meteen al het gehannes vergeten.

Allereerst val ik aan op de fried dumplings (€5,99 voor 6 stuks). Online staat geen enkele uitleg over de vulling, maar het blijkt een vlezige: zacht van structuur, met friszure accenten erdoorheen. Deze gestoomde en gebakken deegpakketjes zijn echte dooreters, zeker met het dipsausje erbij.

Ook de eggplant with garlic (€4,50) is een aanrader; een vreselijk gulle portie gegaarde aubergine met dermate veel knoflook dat je eigenlijk een week lang niemand zou kunnen zoenen.

De riante portie jianbing, een hartige Chinese gevulde pannenkoek. Beeld Monique van Loon

Da’s een goed begin!

Zeker, en dan wachten de twee grote gerechten zelfs nog op me. Allereerst de jianbing, een hartige Chinese gevulde pannenkoek. Ik bestelde de variant met eend (€11,50) en dat blijkt een schot in de roos. De dunne crêpe, gemaakt van bloem en mungbonenmeel, is bestreken met ei en gevuld met veel eendenvlees, frisse komkommerstaafjes en gestoofde kool. Ook vind ik een stuk gefrituurd zoetig deeg erin, youtiao (ook wel Chinese donutsticks genoemd). Al met al een gigantische portie, diep hartig en toch ook sappig. En wat een fantastische prijs-kwaliteitverhouding dit.

Minced noodle, een soort Aziatische variant op Italiaanse pappardelle met ragù. Beeld Monique van Loon

Maar waar mijn hart écht door verwarmd wordt, is de minced noodle (€14). Een soort Aziatische variant op Italiaanse pappardelle met ragù, in een bak zo groot dat je er drie avonden van zou kunnen eten. De brede handgemaakte noedels zijn bijkans halve lasagnevellen, de tomatige vleesvulling is lichtzoet, een tikje pittig en lekker vettig – met veel rul (varkens)gehakt. Een bijzondere textuur komt van het zwarte judasoor, een paddenstoel die een beetje als zeewier aandoet. Als je van dit soort eten niet dolgelukkig wordt, dan weet ik het ook niet meer.

Xi’an Delicious Foods Open ma-zo 11.45 tot 21.30 uur

Bestellen via Uber Eats en Thuisbezorgd

Prijs €35,99 voor twee kleine en twee grote gerechten

Aanrader Absoluut!

