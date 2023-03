Groepsexpositie gaat in op de psychische gezondheid van lhbtqia+ personen

Beeld Annaleen Louwes

Mind the Gap is een groepstentoonstelling rondom het thema mentale gezondheid. Preciezer: rondom de psychische gezondheid van lhbtqia+ personen in vergelijking met die van de rest van de samenleving (lhbtqia+ is een afkorting voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel. De + staat voor variaties die niet vallen binnen de gebruikelijke definities van ‘man’ en ‘vrouw’ of niet heteroseksueel of cisgender zijn).

Dat is niet zonder reden; het zelfmoordcijfer onder jonge lhbtqia+ personen is 4,5 keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Bijna de helft van de lhbtqia+ jongeren heeft ooit over suïcide nagedacht. Discriminatie en uitsluiting zijn voor velen in de community nog steeds een realiteit. De mentale problemen die daar bij komen kijken, versterken de gevoelens van schaamte en stigma en leiden niet zelden tot verdere marginalisatie van een toch al kwetsbare groep.

De tentoonstelling in Beautiful Distress, met werken van Annaleen Louwes, Diana Blok, Dodi Espinosa, Gabrielle Le Roux en Jori(k) Amit Galama, heeft deze harde feiten als uitgangspunt en gaat in op mogelijke oorzaken van de problematiek. Middels portretten van de regenboogfamilie, audiovisuele werken en installaties worden verhalen verteld van queer migranten en mensen van kleur, gender non-conformisten en transactivisten. Stuk voor stuk narratieven die de eendimensionale representatie van de ‘happy queer’ uitdagen.

Mind the Gap: t/m 5 mei in Beautiful Distress, Ms. van Riemsdijkweg 41a.