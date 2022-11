Groep 8 van Nicolaas Maesschool is ‘Meest mediawijze klas van Nederland’: ‘De juf maakte de enige fout’

Groep 8 Nicolaas Maesschool uit Amsterdam. Beeld Netwerk Mediawijsheid

Gefeliciteerd! Hebben jullie het al goed gevierd?

Nikki: “Ja, zeker! We zaten in de klas en ineens kwam er een filmploeg binnen met taart en kinderchampagne. Ze vroegen of wij mee hadden gedaan aan de wedstrijd en zeiden toen: ‘Jullie zijn de eerste van Nederland!’ We vierden helemaal feest!”

Wat moesten jullie bij deze wedstrijd doen?

Danya: “We konden punten verdienen met allerlei missies. Ze lieten bijvoorbeeld afbeeldingen zien en dan moesten wij raden welke door kunstmatige intelligentie gemaakt waren en welke door mensen. Dan gingen we discussiëren en bepaalden we door te stemmen wat we als antwoord invulden. En we konden extra punten verdienen met extra opdrachten. Zo hebben we een krant gemaakt, een podcast en een filmpje over kinderrechten.”

Een krant! Heb je nog tips voor Het Parool?

Danya: “Het is leuk om in een krant ook dingen voor kinderen te doen. Bijvoorbeeld een paar grapjes erin. Illustraties en dat soort dingen.”

Waren de opdrachten moeilijk?

Nikki: “Die kunstmatige intelligentie was echt moeilijk! Maar we hebben maar één fout gemaakt. Dat kwam door juf Jessica, die iets antwoordde wat wij niet wilden. Toen werden we heel boos. Maar de juf heeft het zeker goedgemaakt.” Danya: “Ze is de beste juf.” Nikki: “De beste van de wereld.”

Wat vonden jullie het leukst?

Danya: “Dat het heel spannend was.” Nikki: “En dat we nieuwe dingen leerden. Je moet bijvoorbeeld niet zomaar een foto van de vakantie op internet zetten, dan weten criminelen dat je niet thuis bent.”

Zijn jullie nu de helden van de school?

Tegelijk: “JAAA!”