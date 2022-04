Groep 6 van basisschool Piet Hein organiseerde sponsorloop voor Oekraïne: ‘Een jongetje haalde 600 euro op’

Hoe hebben ze zo’n gigantisch bedrag opgehaald?

“Op school waren we al bezig met het verzamelen van winterkleding en flessen voor statiegeld. Tot twee kinderen uit mijn klas zeiden: kunnen we geen sponsorloop doen? Dat leek mij en mijn collega’s een goed idee. We hebben hen gevraagd het zelf te organiseren.”

U vroeg 9-jarigen om zelf een sponsorloop te organiseren?

“Ja, ze kregen de opdracht om een taakverdeling te maken. Ze bedachten vervolgens zelf waar ze hem zouden houden en wat ervoor nodig was om zo’n wedstrijd te organiseren, zoals pionnen en stempelkaarten. Uiteindelijk hebben ze – met hulp uiteraard – een draaiboek in elkaar gezet, brieven naar ouders geschreven en een presentatie gegeven aan de andere klassen om hen enthousiast te maken. Ze zijn er heel druk mee geweest.”

En toen?

“We hebben twee routes voor de school uitgezet: tweehonderd meter voor de allerkleinsten en ruim driehonderd meter voor kinderen vanaf groep 4. In mijn klas heeft een jongetje in zijn eentje 600 euro opgehaald. Dat is toch niet normaal? Het gaat allemaal naar Giro 555.”

Hoe dan?

“De Piet Hein telt ruim vierhonderd leerlingen en ze hebben allemaal keihard hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsoren te vinden. Die sponsoren bleken ook best vrijgevig, zo zie je dat de situatie in Oekraïne echt leeft bij de mensen.”

Vangen jullie ook Oekraïense kinderen op?

“Ja, sinds vorige week in de onderbouw en groep 5. Ze zijn heel warm opgenomen. Maar dat kan ook niet anders: hun klasgenootjes zijn ontzettend met de oorlog bezig.”