Groenten? Bij restaurantklassieker Dynasty vliegen de tarbot, kreeft en ganzenlever je om de oren (7,5)

Culinair recensent Mara Grimm bespreekt één keer per maand een Amsterdamse klassieker. Bij Chinees restaurant Dynasty, dat jarenlang als huiskamer van BN’ers gold, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Dat is goed én slecht nieuws.

De restaurants schieten in Amsterdam als paddenstoelen uit de grond. Dat ik ze voor deze rubriek allemaal mag bezoeken is een droom. Maar na een jaar Proefwerk begon er ook iets te knagen. Want hoe interessant veel van die nieuwkomers ook zijn, ik vraag me steeds vaker af hoe het met de oude rotten in het vak is. Zijn ze nog net zo goed als vroeger, of is er sprake van vergane glorie? Wie eten er tegenwoordig en wat staat er op de kaart? Daarom bespreek ik vanaf nu één keer per maand een Amsterdamse klassieker.

Ik begin met Dynasty in de Reguliersdwarsstraat. Dit Chinese restaurant bestaat al dik veertig jaar en gold jarenlang als huiskamer van voetballers en andere BN’ers. Als ik er voor het eerst in een eeuwigheid binnenkom, lijkt het alsof de tijd er stil heeft gestaan. Van de iconische parasolletjes aan het plafond tot de kunstwerken van Walasse Ting en van het gedempte licht tot de onderborden met paisley-print: alles is precies zoals ik me herinner, zonder ook maar een spoortje sleetsheid. Zelfs Connie Breukhoven zit er tijdens ons bezoek bij alsof ze nooit is weggeweest – wat trouwens best zou kunnen, want ze blijkt exact even goed geconserveerd als het interieur.

Diorgympen en gebleekte tanden

Het overige publiek is opvallend jong en eenduidig gekleed; het is één grote parade van Diorgympen, Balenciaga-shirts en gebleekte tanden. Nee, een tent voor oud geld is dit nooit geweest. De sfeer is als vanouds; iedereen kent elkaar en het personeel is opvallend geroutineerd. Niet zo gek, want iedereen werkt hier al jaren en is behoorlijk op leeftijd. Zelfs chef-kok Kwai Yui Lai blijkt nog in de keuken te staan. Respect, want hij is de zeventig inmiddels gepasseerd. De kaart lijkt nauwelijks veranderd. De tarbot, kreeft en ganzenlever vliegen je nog steeds om de oren. Als ik vraag of er ook vegetarische gerechten zijn, kijkt onze gastvrouw me aan alsof ik van Mars kom; op verzoek kunnen ze wat groenten bakken, maar daar is meteen alles mee gezegd. Enfin. Het merendeel van de gerechten is Chinees, maar er zijn ook een paar Thaise gerechten en bij het aperitief krijgen we Indiase papadums. Laten we het erop houden dat dit de Aziatische keuken voor de wat minder avontuurlijke eter is.

We starten met golden triangle: opgerolde, krokante flensjes met lamsgehakt. Ze zijn knapperig en rijk gevuld met stevig gekruid, rul gehakt. Een zeer smakelijk begin en voor 9 euro prima geprijsd. Dat is een ander verhaal bij de loempia’s met kreeft die 18,50 euro per twee kosten. Dat was nog redelijk geweest als er flinke stukken sappige kreeft in zaten, maar dat is niet het geval; de stukjes kreeft zijn veel te klein en bovendien komt er een saus bij waar zo veel kerrie in zit, dat je van dat ieniemienie beetje kreeft meteen niets meer proeft. Overigens vindt verder niemand dat een probleem: een tafel verderop laat een gigantische schaal aanrukken. Met geld smijten kan hier sowieso goed, getuige ook de klassieke wijnkaart met een aantal mooie Meursaults en Montrachets van honderden euro’s. Jammer dat het aantal wijnen per glas beperkt is. Ik hou het dus bij een merlot, die hier ‘een merlootje’ wordt genoemd – en zo smaakt hij ook.

Stemgember met room

Terug naar het eten. Van de hoofdgerechten kiezen we three meats in harmony dat op de kaart wordt omschreven als ‘een harmonieuze ménage à trois van garnalen, biefstuk en kip.’ U ziet, ook de teksten zijn in de jaren negentig blijven hangen. Over het gerecht zelf niets dan lof: een royale portie malse kip, sappige garnalen en prima kwaliteit beef in milde szechuan-stijl. Dit is old school lekker eten. Ook de gestoomde tarbot is uitstekend: perfect gegaarde vis, subtiel van smaak en geserveerd met wat shiitake. Van die laatste hadden we best wat meer gewild; we snakken inmiddels naar wat groenten.

Na bestellen we stemgember met room en – om het jaren-negentig-gevoel compleet te maken – een Irish coffee. We krijgen er koekjes en bonbons van de groothandel bij, want de trend van alles zelf maken is geruisloos aan Dynasty voorbij getrokken. Net als al die andere trends trouwens. Een verademing, want call me old -fashioned: het is het heerlijk om een keer niet de hele avond op bistrostoeltjes natuurwijnen te drinken maar gewoon achterover te leunen in comfortabele stoelen en bij gedempt licht te dineren. Wel is een kleine facelift voor de menukaart op zijn plaats. Want van paars satijnen onderkleden en ouderwets Villeroy & Boch-servies kan ik absoluut de charme inzien, maar een menukaart zonder groenten? Dat kan in een zaak als deze echt niet meer.

7,5 Best

De gestoomde tarbot.

Minder

Er staan geen vegetarische gerechten op de kaart.

Opvallend

Chef-kok Kwai Yui Lai is inmiddels in de zeventig en staat nog elke avond in de keuken.

Leukste tafel

De grote ronde tafel achterin.

020-6268400

Reguliersdwarsstraat 30

Wo-ma 17.00-23.00 uur



Mara Grimm Beeld Marjolein van Damme

Bekijk ook: dit zijn volgens Mara Grimm de beste restaurants in Amsterdam en hier vind je alle afleveringen van Proefwerk.